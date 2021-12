Ühiskond on nagu tervikindiviid, kõikide inimeste kogum, mis on just niipalju rõõmus, ülev, kokkuhoidev, andestav, käegalööv või kibestunud, kui me seda ise kokku oleme. Kõige raskematel ajaloohetkedel oleme ühtsed olnud, mida vabam, lihtsam ja turvalisem on elukeskkond, seda rohkem erimeelsemad me tundume. Üldiselt oleme toredad ja üksteise suhtes lugupidavad, jaanide ajal veidi ülemeelikumad, jõulude ajal hoolivamad. Hoiame ja armastame üksteist, aeg-ajalt pettume ja kahetseme. Mõnikord kibestume.

Ypsiloni Antropoloogia Instituut võttiski vaevaks uurida, mida kibestumine tähendab, mis asjaolud seda põhjustavad, millised on näidetena ühiskonda kibestumisega mürgitavad inimesed, mis võib olla nende kibestumise põhjuseks ja mis võiks olla nende teeks tagasi elu rõõmsama poole peale ning kas see on nende puhul üldse võimalik.

Üks tuntud muusik ütles kord enda absoluutse muusikalise kuulmise kohta, et üheltpoolt toob see leiva lauale, teiselt poolt on see kõikjal saatev halastamatu painaja. Lähed kaubanduskeskusesse, kõlaritest kostuvad valestimängitud noodid, läbed pubisse, sama õudus, lähed laulupeole, lähed ükskõik kuhu ja ükskõik millal, ja igal pool, päevast-päeva, terve elu, otsekui kräuksutab keegi su kõrva vastas häälest ära viiulit.

Ypsiloni Antropoloogia Instituut võttis uurimise alla seitse tuntud kibestunud inimest Eestist ja esimene asi, mis nende juures silma hakkas, oli see, et kõik need inimesed on absoluutse... tundlikkusega. Need on sensitiivsed loomeinimesed, ühiskonnategelased, kõige teravamad pliiatsid, mis ühel hetkel murduvad. Või siis nüristuvad. No mõtleme, mida me saame, kui me asendame absoluutse kuulmisega inimese sellisega, kel on absoluutne tundlikkus? Me saame persooni, kes elab enda jaoks intuitsioonita ühiskonnas, ühiskonnas, kus mõte venib ja mitte kui keegi ei mõista. Keskkonnas, kus peab ilmselgeid asju üle rääkima. Keskkonnas, kus peab selgitama ka juhtudel, kui saaks sõnadeta... See on ebainimlik ja väljakannatamatu, ühel hetkel inimene väsib, kapseldub, loob endale kaitsekihi ning sealtpeale väljutab ühtainust mürgist sõnumit: Te kõik istute, kõnnite, hingate, mõtlete, elate ja olete valesti. Siitpeale on tegemist väljakujunenud kroonilise kibestumusega. Kui mitte isegi patoloogilisega. Lähtume sellest, et kibestunud inimese tunnusteks on:

Loovus ja ülitundlikkus; Kapseldumine ühte teemasse ning teiste teemade ja normide alateadlik ja resoluutne eiramine.

Kirjanik (:)kivisildnik FOTO: Lilli Tölp

Sven Kivisildnik

Kivisildnik on hirmudest läbi imbunud ülitundlik geenius, auhinnatud poeet, omaaegne rahva lemmik. Erakordse keeletajuga inimene, katsetanud selliseid värsivorme, millest kirjandusõpetajad ja haridusminister undki pole näinud. Püsis väga kaua kõrgvormis, andis endast kirjastajana meeletu panuse kaasaegse luule väljaandmisel, sai selle eest tänuks Kultuurkapitali ahistamise ning kohtuasja. Seejärel jättis end puugi vastu vaktsineerimata, sai borrelioosi, mis kattus meeste menopausiga ning kapseldus. Kivisildniku indulgents on ta enda poolt enesele omistatud intellekt, mis lubab tal ükskõik millist teist ühiskonnaliiget alaarenenuna kohelda. Antropoloogia instituudi hinnangul on geenius ise väljaspool loomeruumi siiski suhteliselt loll.

Kivisildnikul on organid kergelt krimpsus, hormoonravi ja paar Kulka aastapreemiat tõmbaksid ta uuesti rea peale. Inimesena on ta alla keskmise vastik.

Joel Steinfeldt pääses pedofiiliasüüdistusest FOTO: «Reporter» / Kanal 2

Joel Friedrich Steinfeldt

Taas ülitundlik geenius. Võitnud Arne Oidi lauluvõistlusel parima esitaja tiitli lauluga "Kaks südant" (ühtlasi parim laul ja parim tekst), mis arvati 2005 rahvahääletusel neljandana eesti 100 parima laulu hulka. Populaarsed on ka tema "Tiigrikutsu", "Uhke tigu", "Mesimumm", "Viimane tassike teed".

Steinfeldti on süüdistatud sugukõlvatutes tegudes. Laulja on süüdistustele reageerinud järgmiselt: "Kas need raipesööjad ka mõtlevad, mida nad minu eluga on teinud? Kelle poole mina peaksin pöörduma, et see pask ükskord kõrvaldataks? Kas selle pasa väljasittujad ei vastuta mitte millegi eest?"

Steinfeldti kibestumus on patoloogiline. Organid on läinud, seisund pöördumatu. Inimesena on ta keskmiselt vastik.

Lauri Vahtre FOTO: Tairo Lutter

Lauri Vahtre

Lauri Vahtre on Eesti poliitik, teadlane, ajaloolane, kirjanik, stsenarist ja tõlkija. Väga mitmekülgne inimene, meeletult töökas ja suure panusega inimene, väga laia ampluaaga geenius, parim näide sellest, kui kaugele ülitundlikkuse abil jõuda võib. Tema enese panus ühiskonda on tema indulgentsiks, see annab talle õiguse olla kuri igasuguse teisitimõtlemise ja arvamuse peale. Kui inimesel on igapäevaselt nii palju ja nii teravat arvamust nagu Vahtrel, on ta kibestunud.

Organid on veel olemas, hormoonravi ja hästivalitud romantilised filmid võiksid aidata. Seisund on siinnimetatutest lootustandvaim. Inimesena on Vahtre õrnalt vastik.

Sass Henno, Marti ja Karin Kuusiku kohtuistung Harju maakohtus. FOTO: Sander Ilvest

Sass Henno

Ülitundlik, raske lapsepõlvega geenius. Edukas kirjanik, tänaseks täielikult kibestunud ja kapseldunud. Indulgentsideks on tal üliaktiivne pere- ja eriti naiste vastu suunatud vägivalla vastane võitlus, mis lubab tal ülejäänud normidele sülitada. Henno on sariliiklusrikkuja, teda on korduvalt karistatud kiiruseületamise eest, ka juhtimisõigust ära võttes. Alles aastal 2019 löödi toona 37-aastane Sass Henno minema bändist 5MIINUST põhjuseks süstemaatiline verinoorte (18-aastaste) tütarlaste backstage'i tirimine.

Organitest on tal ainult süda ja seegi vale koha peal. Seisund pöördumatu, inimesena kõvasti üle keskmise vastik.

Mikk Pärnits. FOTO: Alar Raudoja

Mikk Pärnits

Noor, andekas, loov, tunnustusenäljas kodutu koera sündroomiga kapseldunud geenius. Oli lubav tulevikutäht, praeguseks liiga pikalt vabapidamisel olnud ja alatoitunud. Otsib kiivalt peremeest, hammustab kätt, mis teda toidab, urineerib jala peale ning jookseb suu ammuli mitme kausi vahet. Indulgentsiks on perevägivallavastane võitlus, selle eest saadud preemia ning suhteliselt naljakas tiktoki profiil.

Organiteta. Prognoos on halb, inimesena väga vastik.

Varro Vooglaid. FOTO: Tairo Lutter / Postimees

Varro Vooglaid

Varro Vooglaid on Eesti jurist ja ühiskonnategelane, teise põlve geenius, elus pole muud teinud kui lapsi, mis koos perekonnaga moodustavad ka tema indulgentsi.

Vähemalt üks organ on olemas. Inimesena kirjeldamatult vastik.

Jüri Kamenik

Jüri Kamenik on sensitiivne meteoroloogiageenius, mitmete teadustööde autor, endine rallitiimi M-Sport ilmamees, kes on aidanud Sébastien Ogier'il maailmameistriks tulla. Kapseldus ja kibestus värskelt mõned päevad tagasi, illegaalsete põieuuringute meediasse lekkimise järel.

Jüri Kamenik. FOTO: Mihkel Maripuu

Kamenik on uurinud pilvi ja põit, Ypsiloni meelest on need uuringud seotud, nii pilved kui põis salvestavad endasse vedelikku ja kriitilise massi ületamisel asuvad mõlemad ühtemoodi vedelikku väljastama.

Värskelt kibestunud noorel inimesel on organid arvatavasti veel heas korras. Tuleb põit tühjendada ja kõik võib veel hästi lõppeda. Kameniku kui inimese kohta Ypsilon seisukohta ei võta.