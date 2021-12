38. võistleja Ypsiloni odavate muinasjuttude konkursilt. Neist kahe enimloetuma auhinnafond on 650 eurot.

Rahulolevale keskklassile pakub idee valgetest jõuludest toreda ja sooja tunde. On ju pere koos. Mõnus on istuda kuuse all sinises telekakumas ja ajada näost ja ajust sisse seda, mida meid on juba oktoobri algusest kaubanduslike sõnumitega programmeeritud tegema.

Kui sellele mitte mõelda, on ju jõulud isegi mõneti toredad. Just lõpptarbija perspektiivist. Sest mõnus on ju ka pereisal kord aastas end perekeskel segi lakkuda, küünlavalgus rasvastel palgetel uniselt mänglemas. Eriti veel nii, et armas abikaasa ei nori ja lapsed hommikul ei kiusa.

Jõulumees Monori tunded on aga risti vastupidised. Ning iga aastaga need vaid süvenevad. Kaua ta juba inimestele seda "jõulurõõmu" toonud on? Kaua, väga kaua. Ning mida aasta edasi seda lühemad tunduvad üürikesed puhkehetked jõulude vahel – iga elatud hetkega ju hakkavad aastad kiiremini lendama. Kuid mis elu see on?

Iga kord, kui talle laekuvad esimesed jõulusoovid, tunneb Monori valu nii seljas kui lihastes. Eks ole aastate jooksul seda rämpsu ka üksjagu oma seljas inimestele tassitud. Ühte jõumeest tsiteerides meeldib Monorile juhtida operatsioone tagant, nagu kapten rooli taga, kuid kohati ta tunneb, et lihtsalt ei jõua enam.

Kõik nussivad ajusid lihtsalt. Viimane suurem jama oli see, kui päkapikkude ametiühing kaebas ta kohtusse, kuna ta ostis Jõulumaa krediitkaardiga endale 275 euro eest lennujaamast mürasummutavad kõrvaklapid. See aga nagu ei huvitagi kedagi, et kui kusagilt kostus see "Last Christmas", tundis ta absoluutselt iga kord, justkui keegi saeks kreissaega ta aju. Jõulurõõm missugune!

Kuid see on veel pool "lõbust". Või noh, väike osa. Sest päkapikkudega saab veel hakkama. Nad on sellised väikesed tigedad konservatiivid, umbes nagu Läänemaal elavad EKRE valijad, kellele saab vajadusel kõva rusikaga kõik asjad kenasti selgeks tehtud. Ega kuuekesed ole neil punased ilu pärast – pigem ikka "praktilistematel" põhjustel. Kuid sellegipoolest tunneb Monori, et ajad ei ole enam endised.

Minevikku on jäänud need kaunid head ajad, kui Monorit oodati hirmu, mitte ahnete pilkudega nagu täna. Ei olnud mingit jõulutulede värki. Laed olid küll mustad ja madalad, aga emotsioonid nende all ehedad.

Alati paluti lauda. Pakuti mõdu ja vahel kapast viinagi. Kingiks tõi ta aga mõne pulgakese või käbi. Sõja ajal ei sedagi. Ökovärk ühesõnaga. Lapsed olid aga õnnelikud ainuüksi selle üle, kui Monori oli heas tujus või lihtsalt ei viitsinud neid vitsaga karistada. Ja nutsid suurest härdusest. Ilus!

Monori ei karda tunnistada, et lapsi pole ta kunagi sallinud. Kari tatikaid, kes ilastavad ta habeme täis. Kuid aju töötab Monoril lihtsalt-talupoeglikult: kui ülesanne on antud, siis tuleb täita. Pealegi ei ole ta selline "mees" nagu see sakslasest pähklipureja – aadlik, hussar, ohvitser, baleriin ja spetsiifilisema maitsemeelega homo, kelle koht pigem hullumajas ja vanglas, aga kindlasti mitte kusagil laste lähedal.

Mis aga Monoril kaugetest maadest. Oma Eesti ajalukku vaadates tunnistab ta heldimusega, et olid ilusad ajad. Ning mõelge ise, kas kellelgi tuli pähe kaevata, kui Monori radikaalselt lõbusas tujus saaniga kiirust ületas ja laulda mörises nii, et taevas ja maa värisesid ja aisakella helin ka teisele poole Läänemerd kostus. Ega see laulgi ole tühjast kohast sündinud.

Kui ta aga juhtus hooletusest saani taeva poole pöörama või uinus hanges või mõne puusaka köögitüdruku-saunikutütre tugevate reite vahel kusagil laudas või veski najal, ei tulnud kellelgi pähe teha sellest mõnitava alatooniga TikToki videosid või siis kaevata jumal teab kellele, ainult seetõttu, et pool "ringi" jäi tegemata.

Ehh, õnnis aeg oli. Kus rahvas teadis oma kohta ja oskas tänulik olla. Mitte nagu täna, kus ei ole ei au ega häbi. Luuletuste asemel lämisetakse mingit räpijoru stiilis "Laagna tee - madal bemm - edu - tagavedu(!?)" ja siis, kui pakid on üle antud, visatakse kuiva suuga uksest välja. Või kui isegi midagi pakutakse, siis kohe ka kaevatakse nii, et esimene patrull peab Monori kinni ja ta peab täiskustud platel oma aega ootama, tuhandesed trahvid kaelas. Pühade aeg ikkagi!

Jah, rahvas on vaba. Vabadus on tore, aga uhkeks on mindud. Nõuka ajal oli hea tibladele trääsa näidata ja kohvipakke Soomest üle piiri korteritesse ja küladesse smuugeldada. Patriootlik värk. "Nii kaua kui elavad Su külad elab Eesti ka"... Eks ikka pakk terve karja peale. Ja keegi ei kobisenud. Nüüd on isegi harras klipp tehtud sellest, kuidas tänu Monori sebitud Soome kohvile Heinz Valk, liidu lammutas ja Eestile vabaduse tõi. Aga oleks Monori siis teadnud, mis selles vabariigis saama hakkab, oleks ta oma käega kogu selle seltskonna ära tagunud. Siiralt, rsk!

Vähe sellest et ta on justkui kuller AliExpressi plastmassjunnide ja kallimates rajoonides ka Hiina Apple’i tehaste vahel. Alati, kui ta mõne tehnilse mudeli kogemata segi ajab, nt pistab kingikotti iPhone 13 Pro Max 512 GB asemel Phone 13 Pro 1TB on kohe kisa ja ving lahti. Kas teie meelest on Monori mõni IT-nohikust Apple’i poe "geenius" või? Mis ajast kingitud hobuse suhu vaadatakse, ah!?

Objektiivselt hinnates on muidugi olnud ka hullemaid aegu. Kogu see Hiinas toodetud rämps on õnneks küllaltki kompaktne. Tagasi vaadates on tegelikult olnud ka hullemaid aegu. Siis, kui H2 välja tuli, ilmus see kohe ka eestlaste kingisoovide tippu. Oli see aeg, kui Monori neid pea iga põllupealse kipsist kuudi ette tassis. Tore kingitus, kuid kuidas sa selle plekist junni kotti pistad, kui see isegi merekonteinerisse koos peeglitega ei mahu??

H2 sõidab peeglitetagi. Kuid see oli põhjus, miks ta esimest korda meie vabariigi bürokraatia hammasrataste vahele jäi. Õnnekse ei olnud see muidugi mingi #metoo, millest enam kunagi lahti ei saa aga autol on ikkagi dokumendid, CO2 heide, jne. Monori ajas siis asju muidugi kõrgemate võimuešelonidega. Üks linnapea oli sellel ajal pealinnas ja sai asju ajada niiöelda südamest südamesse. Ehk printsiibil "vorst-vorsti vastu". Kõik toimis. Kuid see oli siis ja nüüd on nüüd.

Uus, vabaduses sündinud põlvkond ei saa aga üldse enam aru, mis on altkäemaks ja kes see Jõulumees ikkagi on. Kordavad vaid kui papagoid, et kui teed erandeid, siis tulevad ka jamad. Ning selle tulemuena on vaesel Monoril ka juuksed täiesti halliks läinud ning elurõõm, ehk elaani on hakanud vaesekesel täiesti kaduma.

No kuidas sa maksustad kingitust? Saad aru – jõulurõõmu? Tarnetega on juba niigi pidev jama, kuid ikkagi - palun pange kõik kenasti e-maksuametisse kirja, millisest riigist toodud, mis hinnaga, palun tasuda erisoodustusmaks ning väljaspoolt Euroopa Liitu toodud kaupadel ka käibemaksu. Lisaks mis lepingu alusel ta töötab, kas kõiki GDPRi reegleid on täidetud, kas kõikidel kingitustel on ELi märgistus, et need oleksid ikka "ohutud" jne jne. Tõeline jõulurõõm on selline dokustaatide täitmine, eks.

Lisaks on Monoril veel suurem mure. Nimelt on tema puhul siiski tegemist müütilise tegelasega. Müütilistele tegelastele aga teadupärast ID kaarte ei anta.

Kui ta viimati Jeesusega kõvemalt pummeldas, tunnistas J-mees, et tema paneb lihtsalt tuima. Aga eks ta ole ka Monorist ka grammi võrra kangem mees. Heebrealane muidugi soovitas Monoril maksuameti infoliinile helistada. Mida viimane ka tegi.

Maksuameti infoliinilt ta sai vastuse, et ta peaks tegema ettevõtte või MTÜ ja kähku maksud ära arveldama. Ettevõtte võiks veel ju osta. Aga kuidas seda teha, kui tal ei ole dokumente? Mobiil tal ju on - jäi eelmisel aastal üle, kui keegi sell jäi iPhone’ita, sest ta end oma Porsche GTS 4ga kolleegide rõõmuks surnuks sõitis vahetult enne jõule – aga kuidas saada ID-kaart, et saada pangakontoris teha mobiili ID e-maksuametisse sisselogimiseks? Ta on ju ikkagi juriidiliselt illegaal ja mingiks e-residendiks vana põhimõtteliselt ei hakka. Unustagu ära, rsk!

Maksuametnik irvitas selle jutu peale liini teises otsas ja ütles, et kui käerauad Monori randmete ümber kinni klõpsavad, küll siis ka välja selgitatakse kes ja mis, ning peale vabadusse pääsemist ka ID kaart antakse.

Monori veel mõtles veidi rabeleda. Et milleks asjad, kui võib ka emotsioone kinkida. Noh umbes nagu vanal heal ajal, aga leebemas vormis. No umbes nagu need 50 halli varjundit. Aga vanamutid näpistasid teda persest nii, et ta enam istuda ei saanud. Ja ega see trippergi end kaua oodata ei lasknud. Mis rõõm see okastraadi kusemine ka on?

Ühesõnaga vana oli plindris. Mis tal üle jäi siis. Riigikogu ette ei lähe ju plakatitega lolli mängima, nagu viimasel ajal siin riigis kombeks. Ei ole soliidne. Pealegi läheks Monori neid lõustu nähes nii närvi, et… jah, suurt leppimist sealt ei tekiks. Trellid ja suuremad pahandused paistavad sealt aga liigagi selgelt.

Õnneks on maailmas oluliselt kõvemaid selle. Just selliseid, kes ida pool lähisvälismaal asju otsustavad. Konkreetsed sellid - endised nuhid ja kolhoosiesimehed. Mehed, kes nii nagu Monorigi sellest Gayroopalikust pehmotsemisest aru ei saa. Kuid kes ka niisama käed rüpes ei istu.

Kui Monori kevadel Krasnoselskojes vaimu ja keha "turgutas", tuli peale kolmandat nädalat tal peremehe ja tema peremehega, geniaalne idee, kuidas see jama ära lõpetada. Lisaks veel nii, et saab väikese kopika transpordi pealt vahelt teha ja oma kohustused vabariigi ees ära õiendada, ja ehk ka endale midagi ilusat osta. Monori on ju ikka väikest viisi logistik, nii et lennukid käima panna pole mingi probleem. Omal ajal Pablotki aidanud.