Ta elas üle jõulud ja aastavahetuse. Ta põdes läbi omikroni. Seda kõike vaid selleks, et täna streamida ypsiloni Twitchis Minecrafti. Neli tundi kompulsiivset nina nokkimist, mille ajal tuleb välja mõelda, mida ta mõnes järgmises livestreamis plaanib endale tattoveerida. Algus nagu ikka - täpselt 19.00 ja mõned minutid peale. Asukohaks loomulikult https://www.twitch.tv/ypsilon_ee

Vaatajad saavad ühineda ypsiloni enda Minecrafti realm, mis on avatud kõigile. Liitumiseks anna teada vabas vormis ypsiloni Discordis. Suurte ja väikeste svastikate ehitamist ei tolereerita. Meil on buldooser olemas ja me ei karda seda kasutada.