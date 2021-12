Aga jah, möödunud nädalavahetuse krüptovaluutade hinnalangus on jätnud Kirillile rohkem küsimusi, kui need lollakad Talebi varesed vastata suudaks. Kui sellist langusepaska on enamasti seostatud Hiina sekkumiste ja muude taoliste sündmustega, siis eelmise nädala ülemüük tulenes muudest teguritest.

Onchaini analüütiku Willy Woo sõnul on laupäevase rünnaku põhjustajaks suuremad krüprovaalad, kes tegelevad pettuse, ehk turumanipulatsiooniga, mille puhul kaupleja teeskleb väga nähtava korralduse esitamist ja tühistab selle siis, kui teised on liitunud, tuues turule piisavalt likviidsust.

Kui teaks, kus mõni bitcoinivaal elaks, läheks lööks Kirill ta profülaktika mõttes ära. Aga see selleks, Kirillile on tähtsam, et Taleb on loll. Vaadake ja veenduge selles ka ise alljärgnevalt pildilt.