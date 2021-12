Krüptotalv kestab, Tradingview krüproilmaennustajatel ja bitcoin-to-moon-poistel on suud kinni vajunud. Kirill on oktoobri lõpust turul ainult ühte positiivset inimest näinud. HIV-positiivset.

Kirillil on samas kõik okei... peale Natalja, kes tuli tagasi, ütles ukse peal, et on rase ja küsis viiekat. Ette, alimentidest. Ei teagi kuidas täpselt sai, kandis maski ja desinfitseeris käsi aga kusagilt näed pääses ikkagi läbi.