Kapten Tannenbaum sai jõuluõhtul snaiprikuuliga kõhtu. Et tegu oli trasseeriva kuuliga, süttis kapteni viimne peer ja põles kuni keskööni. Suurimaks imeks tuleb seejuures pidada mitte seda, et peer nii pikalt põles, vaid seda, et punaarmee snaipril oli millegipärast trasseeriv kuul rauas.