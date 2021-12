Ainult neli pühapäeva veel ja ongi kõik. Jälle üheksa kuud ikaldust. See käib siis Carolina kohta, sest postseason lootus enam-vähem suri möödunud nädalavahetuse kaotusega Atlantale.

Esimene veerand oli super, mõõdukalt rabe, ent siiski tulemuslik. Paar kaunist 1st downi, parasjagu pikad ja täpsed söödud nii vasakule kui paremale, ja siis lõpuks Cam Newtoni rushing touchdown, mõnus. Olgu, Atlanta vastas muidugi ka kohe touchdowniga. Nii. Panthers uuesti ründes, kõik edenes, 2 and 10 pealt ilus, ümar ja aeglane 22 jardi sööt wide receiver Robby Andersonile, imeline. Minut hiljem? Interception, ehk running back Ameer Abdullahle saadetud söödu lõikas vahelt Atlanta kaitsemängija, kes palli oma musklis käte vahel kõvasti kinni hoides sellega üle Carolina otsajoone jooksis - touchdown. Okei.

Ja siis lõi Falcons enne poolaega veel ühe field goali ja siis saatis Panthersi peatreener Matt Rhule mängujuht Cam Newtoni pingile - tõsi, see võis olla ühe päris kõva hiti tõttu, aga võis ka mitte - ning väljakule jooksis varumees PJ Walker. Ja mida tema tegi? Loomulikult viskas interceptioni. See oli siis esimene pool mängust. Teisel poolajal tekkis lootus, et kõik võib veel laheneda, aga kõik suri sama kähku kui sündis. Ühesõnaga, Carolina kaotas 21-29 ja langes NFC Southis viimaseks. Peale pühapäevast matši Buffalo Bills (7-6) vastu jäävad tavahooaja lõppu vaid divisjonimängud, kõigepealt Tampa Bay Buccaneers (10-3), New Orleans Saints (6-7) ja siis uuesti Bucs ja siis ongi Carolina hooaeg läbi ja peab hakkama valima, kelle poolt play-offides olla võiks.

Didn't know we could love a slow-mo clip so much 🤟🏾



📺: FOX pic.twitter.com/JvjzHopM0p — Carolina Panthers (@Panthers) December 12, 2021

Märksa parem on seis aga fantasy rindel - quarterfinals baby! Team Tallinn quarterback on Brady, ei mingit küsimust. Tampal pühapäeval prime time mäng New Orleans Saintsi vastu (see lause tähendas midagi muud kui Drew Brees ka veel asjaga seotud oli). Kergelt pelutab asjaolu, et oponendi fantasy meeskonna eest on mängujuhi positsioonil Arizona Cardinalsi Kyler Murray, kes lisaks söötudele (väga cool pesapalli visketehnika, muide) ise ka touchdowne jookseb. Üks paras punktimasin selline. Running back positsioonil minu tiimis Devonta Freeman (Baltimore Ravens), Nick Chubb (Cleveland Browns) ning Denver Broncos põhivend Melvin Gordon. Chubb kindlasti starter, teise sloti osas tuleb valida Freemani ja Gordoni vahel. Hetkel isutab Gordon rohkem, sest Broncos mängib Cincinnati Bengalsi, aga Baltimore kraad kangema run defense ehk Green Bay Packersi vastu. Wide receiveritest jooksevad minu meeskonna eest väljakule Mike Evans (Tampa Bay Buccaneers) ja Ja’Marr Chase (Cincinnati Bengals), tight end positsioonil möödunud nädalal üle 34 fantasy punkti toonud ja üleüldse supersümpaatne George Kittle (49ers). Evans ja Brady võiksid divisjonirivaal Saintsi vastu hästi kokku kõlada, eriti kui New Orleans oma running game käima saab, on Tampal motivatsiooni rohkem sööta.

Kehvemini läheb juhul kui Buccaneersile satub olema paslik hakata aega sööma, siis on Week 15 Lenny ehk Brady ulatab palli muudkui Leonard Fournette’ile ja rassib niimoodi mänguajast korraga maha mingi 9 minutit, nii nelja-viie jardi kaupa vastase otsajoone poole rullides. Kui Cincinnati rookie WR Ja’Marr Chase quarterback Joe Burrowga ühel lainel, on seda super vaadata. Viimasel ajal on küll Tee Higginsile mõnevõrra rohkem sööte usaldatud, aga et mõlema meeskonna jaoks must win, on üsna tõenäoline, et game plan osutub mõlemale wide receiverile soodsaks. Järgmisel positsioonil on üks väike lotomoment, vabal valikul slot running back, wide receiver või tight end jaoks - sisetunne ütleb, võta Miami WR DeVante Parker, neil on teine põhivend vigastusega väljas ka ja kõik jutud, muidugi võta Parker. Ja siis tuleb sisetunde järelmõte, et pane parem kolmas running back sinna. Game time decision, ühesõnaga. Kickeriks jääb Carolina Zane Gonzales ning kaitseliinis mu kuldne punktikülvetrio Myles Garrett (Cleveland), Micah Parsons (Dallas) ja Mikah Fitzpatrick (Pittsburgh). Põnevaks, et mitte öelda nõmedaks, teeb asja aga see, et viimastel päevadel on plahvatuslikult kasvanud positiivsete covid-testide hulk, igas tiimis on mitu meest seepärast eemal ning NFL on juba edasi lükanud kolm mängu. Ehk teisisõnu, saame näha, millised mängud toimuvad ja kes nendes ülepea mängida saavad.

A season-high 410 passing yards and a big divisional win. @PatrickMahomes is back. pic.twitter.com/IVaqKFkPMx — NFL (@NFL) December 17, 2021

Neljapäeva öösel lahti läinud 15. mängunädal algas aga supersooritusega Patrick Mahomesilt kui Kansas City Chiefs (10-4) noppis üleajal divisjonirivaal Los Angeles Chargersi (8-6) vastu magusa võidu tulemusega 34-28. Los Angeles QB Justin Herbert on maru sümpaatne tüüp ja tiim ühtlaselt tugev, aga Chiefsi hoog hetkel suisa nii hea, et võite järjest ei rohkem ega vähem kui seitse ning heale meeskonnale kohaselt on tippvorm ajastatud hooaja lõppu. Küllap näeme neid AFC championship mängus, iseasi, kelle vastu. Buffalo (7-6) ja New England (9-4) ilmselt satuvad playoffides vastakuti, Colts (7-6) võiks vabalt lüüa Tennessee Titansit (9-4) kui saatus sellise mängu annab. NFC poolt madistavad tabeli eesotsas 10 võidu ja 3 kaotusega Green Bay, Tampa ning Arizona, aga Los Angeles Rams ja Dallas Cowboys (mõlemad 9-4) ka tihedalt kannul. Kuidagi, ärge küsige, miks ja kuidas, on elus ka Washington Football Team ning pole üldse välistatud, et nad tõmbavad otsustavas mängus otsustaval hetkel p****august välja mingi erakordselt jabura võidu ja marsivad championship mängule. Jah, võimalus on üks miljonist, aga…

Who made the best catch of Week 14? 🤔 pic.twitter.com/q8otSQ0T3B — NFL (@NFL) December 15, 2021

Möödunud hooaja kõige kehvema tulemusega lõpetanud Jacksonville Jaguars lubas mängujuhti draftides rebuildi ja palkas selleks kolledžijalka legend Urban Meyeri. Meyeri NFLi peatreeneri karjäär sai siiski selle nädalaga otsa, sest tulemuste asemel tootis vend vaid skandaale (who da thunk it). Suht small dick energy, tundub mulle. Meyer olla treeningutel ühtviisi sõimanud mängijaid ja abitreenereid, meeskonna endisele kickerile aga virutanud kord pikki säärevart sedavõrd tugevalt, et mängija pidi hoiatama: “Don’t you ever fucking kick me again.”. Rookie QB Trevor Lawrence ja mitmed ründemängijad väljendasid (küll läbi lillede) kõhkluseid Meyeri enesekehtestamise meetodite osas, seda iseäranis mängudes, kus peatreener mõned paremad mängijad otsustavatel hetkedel karistuseks pingile jättis, ja nii edasi ja edasi. Ühe leebema NFL tiimiomanikuna tuntud Shad Khani kannatus viimaks siiski katkes ning Urban Meyer võib rahus tagasi pensionipõlve nautima suunduda. SAD!

Stupid bet rindel muutusteta - panustasime 10 euro eest erinevaid lolluseid vasakule ja paremale, aga need kõik kaotasid. Õnneks oli ühel meist piisavalt aru peas tegemaks 1€ panus Carolina Panthers vs Atlanta Falcons viimase touchdowni skoorijale, nimetades selleks Robby Andersoni. Jah, hea lugeja, see olin mina ning teenisin tolle betiga kõik kaotatud eurod jälle kenasti tagasi. Sel pühapäeval panen viieka Carolina võidule Buffalo vastu (tagasi tuleks 25€). Isegi kui Panthersite hooaeg on putsis, ei takista see meil ära rikkumast mõne päriselt tugeva tiimi hooaja viimaseid mänge. Ja teise viieka panen, et Mike Evans (Tampa Bay Buccaneers) skoorib 2 või enam touchdowni, miks ei?

PS, Whitney ei tahtnud seekord kirjutada mitte sõnagi, sest “football fucking sucks, fantasy football is so stupid, I don’t even care, oh and Matt Rhule needs to be fired, and the NFL is just so full of shit,” ja veel mingid sõimulaadsed sõnad, millest ma päris tervet ja tähendusega lauset kokku ei saanudki.