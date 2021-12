Meil on soojuspumpade, põrandakütte ja elektriautode ajastu. Kilovatt on aga kallis, hinnad on laes ja igakuistelt elektriarvetelt paistavad valusad numbrid. Samas ei pruugi pealtnäha odavalt toodetud elekter, kui vaadata mille arvel see tuleb, alati kasumlikumaks osutuda. Räägime hüdroeenergiast ja selle viimastest päevadest Eestis. Või viimastest aastatest.

Minge kevadise suurvee aegu Kundasse, laskuge kohaliku kultuurimaja taga mööda järsku treppi alla, edasi olge ettevaatlikud, paralleelselt jõega kulgev rada on niiskemate ilmadega libe. Aga kui olete päral, seisatage mõnda aega hüdroelektrijaama suurejoonelisel tammil ja suunake pilk allavoolu. Siinsamas, mõnisada meetrit transpordi- ja tööstusmürast eemal on korraga kõike – nii metsikut loodust, inimkätega loodud ajaloolist suurust kui nukrust. Elektrijaam, omaaegne insenertehniline ime ja praegune arhitektuuriline kaunidus, seisab veekasutusloata. Üks aeg on möödas, tõenäoliselt mitte kunagi ei hakata siin enam ümbritsevatele majapidamistele elektrit tootma.

Või kui nii kaugele ei ole mahti, minge Jägalale. Seisatage Linnamäe hüdroelektrijaama tammil ja tundke ligilähedaselt sama. Siinse rajatise pommitasid punaväelased 1941. aastal puruks. Pais taastati Eesti Energia ja heade kodanike poolt aastal 2001, vastutasuks pakkus Eesti Energia neile rohelist elektripaketti. Tulemuseks pidi olema Eesti oludes tähelepanuväärne ja väärikas hüdrotehniline ehitis ühes kalatrepiga, mis omakorda pidi parandama Jägala ja Jõelähtme jõe kalastiku liigilist kooslust ning vähemalt osaliselt taastama jõe alamjooksu lõhe ja meriforelli koelmualana. Tegelikult niimoodi ei läinud – endisaegse suurejoonelise ehitise asemele kerkis kõigest väike tehnohoone ning jõgede kalastiku liigilist kooslust tagama pidanud kalatrepp ehitati kinnine, ilma vee ja kaladeta. See elektrijaam toodab siiani inimestele toavalget, iseasi, kui roheline see taastuvenergia loodusressursi arvelt tänasel päeval enam on.

22.08.2021, Linnamäe paisjärve alt vabanenud kärestike kaldad FOTO: Konstantin Sednev

Jõgede paisutamisega vesiveskite tarvis alustati Eesti aladel 13. sajandil, võib-olla et ka varem. Esimene kirjalik teade pärineb Taani hindamisraamatust (1241), kus mainitakse Jõelähtme jõel asunud Kogaeli vesiveskit. 1930ndate teisel poolel oli Eestis neid ligi 800, ainuüksi Piusa jõgikonnas 88. Praegu on töötavaid vesiveskeid Eestis täpselt üks. 1880. aastal Middendorffide poolt ehitatud hoonekompleks seisab veskimuuseumina, kuid täies töökorras Elva jõel 300-aastase Hellenurme paisjärve ees. Teadaolevalt esimese Vene impeeriumi hüdroelektrijaama, juba eelnevalt mainitud Kunda oma, ehitas aastal 1893 Kunda mõisnik ja tsemenditehase omanik Johann Wilhelm Eugéne Girard de Soucanton. 210 kW võimsusega jaam oli kaua moodsaim Baltimaades. Elekter oli toona kuum kaup, mõni aeg hiljem viidi Kundast elektriliin otse Rakveresse, kuna sealsed saksad soovisid samuti Kunda härrade kombel, jalg üle põlve, elektrist valgeks manatud toas raamatut lugeda.

Keskkond

13. sajandil oli paisutamine veskite tarvis hädavajalik, aastal 1893 Kundas täpselt niisamuti. Kui seda sajandeid tehtud on, mis nendel lugematutel paisjärvedel üle Eesti siis nüüd viga hakkas? Veesilmad nagu iga teinegi, kas on siis pahasti, kui sul on suvel kusagil ennast märjaks kasta või hoopis kena koht piknikulina lahti rullimiseks?

Paraku halvendab paisutamine mitmel moel jõe(vee) omadusi. Esiteks ladestuvad paisjärvedesse setted, vesi soojeneb, madalveeperioodidel hakkavad vohama vetikad ning halveneb gaasirežiim – päeval toimub neis intensiivne fotosüntees ning vesi küllastub liigselt hapnikuga, öösel aga jätavad vetikad veekogu hapnikuvaegusesse. Paisjärvest allapoole jäävatesse jõeosadesse kandub kaladele ja põhjaloomastikule äärmiselt kahjulik mineraalse fosfori ja lämmastiku reostus. Niisamuti tekitavad paisjärved metaani ning neisse koguneb elukeskkonnale kahjulikku elavhõbedat.

Teiseks muudab paisutamine veetaset. Aasta keskmist või sellest suuremat vooluhulka hüdroenergia tootmiseks jätkub meie jõgedes heal juhul vaid mõneks kuuks aastas. Elektritootjal on seetõttu kaks võimalust – kas suuremal osal aastas elektrit mitte toota või toota tsükliliselt, vett paisjärve kogudes. Sel ajal jääb aga jõgi paisust allpool kuivaks, mis on hukatuslik kogu jõeelustikule. Kuigi paisutamist reguleerib veeseadus ja paisutajale antud vee erikasutusloaga on määratud selle minimaalne ökoloogiline veehulk, on nõuete täitmist raske kontrollida. Jahmatavaid elulisi näiteid võib vaadelda järgnevast, Kunda jõel pildistatud galeriist.

Inetu pilt, teades, et lõhe, meri- ja jõeforelli mari areneb jõepõhjas kudepesades umbes oktoobrist pool aastat ja kui veevool paisul kasvõi lühikeseks ajaks sulgeda ja veevahetus pesal liialt aeglustub või selle täiesti kuivale jätab, mari hävib. Elektritootmisega seotud tsükliline paisutamine põhjustas aastaid ka Kunda jõe alamjooksu agressiivset, kohalike elanike majapidamisi ähvardanud jäätumist. Viimati 2016. aastal, peale mida elektritootmine Kunda kolmandal paisul tasapisi hääbus.

Kolmandaks on nii Kunda kui ka Jõelähtme paisud kaladele ületamatuks rändetõkkeks. Esimene oma 8, teine 10 meetrise paisutusega. Mõlemad jõed on lõhe, meriforelli, jõesilmu, hariliku võldase ja paksukojalise jõekarbi rände- ja elualadeks. Rändekalade populatsioonide aruanne näitab, et nende arvukus on Euroopas viimase 50 aasta jooksul vähenenud 93 protsenti ning selle üheks põhjuseks nii Eestis kui ka mujal on rännet takistavad paisud. Jõgi ei ole aga teadupärast ainult kalad, see on ka turism, majutus, toitlustus. Mistõttu on ainuüksi Linnamäel asuva paisu iga-aastaseks kahjuks ühiskonnale arvutatud 500 000 eurot. Samal ajal kui hüdroelektrijaama haldava ettevõtte enda käive on 2020. aasta näitel 194 000 eurot...

Kunda hüdroelektrijaam FOTO: Marianne Loorents

Pärast teist maailmasõda peeti elavhõbeda ja keemiarelvade Läänemerre uputamist normaalseks, täna teame seal viitsütikuga pommidena peituvat vähemalt 50 000 tonni keemilist lahingumoona. Mida me täna normiks peame ja millega me homme tänase eest vastutame? Hüdroenergia tootmine Eestis on meie tegelikku energiavajadust ja looduslikke eripärasid arvestades kasumlikkuse minetanud ning Kunda ja Jägala jõel seisvad, paari üksiku ettevõtja huve teenivad paisud hetkeolukorda arvestades samuti pelgalt inimtekkeliseks reostuseks.

Natura 2000

Nii Kunda kui Linnamäe paisud asuvad üle-Euroopalisel looduskaitsealal Natura 2000. Nende loodusalade hulka on arvatud ainult kõige esinduslikumad elupaiga- ja kasvukohatüübid ning Eesti omad valiti välja meie Euroopa Liiduga liitumise ajaks aastal 2004. Vajalike kaitsemeetmete kehtestamine nende jaoks on liikmesriikidele kohustuslik.

19. juulil 2020 ilmus Postimehes artikkel pealkirjaga «Eestit ähvardab kaitselade paljaksraiumise eest trahv 100 000 eurot päevas nagu Poolat». Miks me arvame, et meid paisutamise eest midagi sarnast ei oota? Wooluvabrik OÜ toodab Natura alal elektrit 2008. aastal antud veeloa alusel, mis väljastati EL loodusdirektiivides ette nähtud nõudeid kohaldamata. Keskkonnaameti analüüsid on sellise olukorra lubamatuks hinnanud, õiguskantsler on sellise tegevuse hukka mõistnud ja siis on meil valitsus, kellel on endise keskkonnaministri Tõnis Mölderi sõnul olnud poliitiline soov selle teemaga pikemalt tegeleda ja asjale konkreetset lahendust mitte leida. Kui tulevad trahvid, ei maksa neid kinni sugugi mitte need, kes tahtsid selle teemaga pikemalt tegeleda, vaid ühiskond solidaarselt.

Kultuuriväärtus

Jällegi, minge kevadise suurvee aegu ja seiske meie loo peategelasteks olevatel paisudel. See on suurejooneline vaatepilt. Siin põimuvad endisaegne arhitektuur, elektritootmise ajalugu ning loodusjõud. Ja see on kompromiss. Me oleme emotsionaalsed olendid – raske on märatsevat veehulka silmitsedes tajuda, mille arvelt see kompromiss tehtud on.

Kultuur on inimtekkeline, olles arengu üks olulisemaid mõõdupuid. Endisaegne kultuur annab meile pidepunkti, aidates hinnata, kus ja millises olukorras me hetkel viibime. Jah, Kunda hüdroelektrijaamal on imeline ajalugu ja see peab jaamana tulevastele põlvedele alles jääma. Niisamuti ei taha mitte keegi ka Linnamäe elektrijaama lõhkumist. Kui aga Keskkonnaamet on pädevad hindamised teinud ja need ütlevad, et paisutamine Kundas ja Linnamäel on Natura 2000 kontekstis lubamatu ja peab lõppema? Ja kui Riigikohtu lahendi kohaselt prevaleerib Natura ja loodukaitse aladel loodus- ja muinsuskaitsealaste huvide põrkumisel Keskkonnaameti hinnang? Mis takistab meil endiselt siinse hüdroenergia tootmise ajaloo viimast väärikat peatükki kirjutamast?

Kujutlegem vaid neid erinevate osapoolte ühiselt arendatud valdkonnale pühendatud muuseume, kus saaks perega hands-on põhimõttel ajas tagasi muistse elektritootmise juurde minna. Väärikaid, suurepärases looduskeskkonnas asuvaid külastuskeskusi, kus kaasaegset lihtsat turbiini pöörab näitlikustamiseks just niipaljuke vett, kui elektrijaama enda tarbeks ära kulub ning mis on samas justkui monumendiks väärikatele kompromissidele, mida kõik osapooled meie ühise loodus- ja elukeskkonna nimel tegema pidid.

Aga veel mitte. Kunda jaam seisab ja paisutab vett. Linnamäe paisu veeluba elektritootmiseks pikendati just äsja veel pooleks aastaks.

Majanduslik huvi

Ettevõtte eesmärgiks on kasumi tootmine. Ettevõtte juhil ei tohiks ettevõttega seoses suuremat huvi ollagi. Kunda lagunenud elektrijaama omanikuks sai 1995. aastal OÜ Generaator. Jaam restaureeriti ja see käivitati uuesti aastal 2000. Aastal 2007 kaotas neile antud vee erikasutusluba kehtivuse ning sealt alates jaam seisab. Nad on kogenud ebaõnne ja on halvas seisus, kuna soetasid elektrijaama jõele, millele hiljem rakendusid Natura 2000 normid.

Kummaline, et mitte öelda küüniline, on aga lugu Linnamäe hüdroelektrijaamaga. 2017 pani selle toonane omanik Eesti Energia jaama 650 000 eurose alghinnaga oksjonile. Ettevõtte hinnangul ei olnud selge, kas seal on võimalik hüdroenergia tootmist jätkata. Wooluvabrik OÜ tegi investeeringu ja soetas elektrijaama, teades, et veekasutusloa osas tuleb rohkem kui küllalt kemplemist.

Nii on see ka läinud – kohaliku omavalitsuse toel on ettevõte teinud jaama tegevuses hoidmiseks meeletuid pingutusi. Käinud kohut näitamaks alal alternatiivseid kaitsealuseid liike, tellinud kohaliku miljöö väärtustamiseks kallid nahkhiireuuringud ja teinud muljetavaldavat lobitööd meedias.

Sealjuures jääb üsna arusaamatuks kogu ettevõtmise tasuvuse pool – Wooluvabrik OÜ 2020. aasta käive oli 194 521 eurot, riiklikke makse maksti 23 633 eurot. Arvestades kasvõi jaama käitamiseks vajalikke hooldus- ja remonditöid, ei tundu see üleliia tulus ettevõtmine olevat. Äsja investeeriti Linnamäe paisu renoveerimisse ligi 350 000 eurot. PRIA veebilehelt leiab info, et ettevõttele on määratud 139 746 euro suurune toetus.

Vahur Kivistik FOTO: Mihkel Maripuu

Ettevõtte ainsaks juhatuse liikmeks ja üheks osanikuks on Vahur Kivistik – kõrge politseiameniku taustaga HansaLaw büroo vandeadvokaat, endine maksuameti peadirektori asetäitjaga ning riigi tasandil tippkontakte omav spetsialist, kelle jõuliste töömeetodite pärast on üksjagu päid õlgadelt lennanud. Mees, kes ajakirjanduse andmetel laseb 1990ndate alguses Haapsalu politseiprefektina töötades kuritegevuse vähendamiseks linna politseipatrullidega ümbritseda ning kõik linna sisenenud autod läbi otsida. 1995. aasta oktoobris korraldab ta Tallinnas aktsiooni, mille käigus konfiskeeritakse 18 000 eksemplari värsket Eesti Ekspressi. Jõudemonstratsiooni põhjendab Kivistik sellega, et ajaleht vahendab lõbumajade kuulutusi. Mees tembeldatakse vaba ajakirjanduse ründajaks ja ta esitab lahkumisavalduse.

23. juulil 2003 ilmub Ekspressis lugu «Maksuameti tšekistid saavad ärimeeste rõõmuks kinga». Ettevõtjad nurisevad maksuameti ja selle peadirektori asetäitja Kivistiku jõuliste meetodite üle. Ärimehi satub trellide taha, nende telefonidele laekub ähvardavaid sõnumeid. Maksuameti juht Sõerd saab Arnold Rüütlilt medali, maksuameti tegevusel on Siim Kallase isiklik poolehoid. Tõnis Palts survestab Sõerdit korduvalt maksuametit «tsiviliseerima», kuid viimane ei tee sellest piisavaid järeldusi. Nii ei jää Paltsul meedias «hulluks kardinaliks» ristitud Kivistikust lahti saamiseks muud üle, kui Sõerdile enesele sulg sappa pista. Maksuameti juhiks ehk Kivistiku lahtikangutajaks määratakse Aivar Rehe.

Või siis oli lihtsalt sedapidi, et kuna «äraostmatute suursponsor» Palts oli kolmes eraldi asjas maksuameti uurimise all, astus tollane peaminister Parts Paltsu eest välja, Res Publica sai raha, Tõnis Palts sai rahandusministriks, äraostmatud võimule ja Kivistik kinga? Mine võta kinni...

Kivistikust võib jääda ajakirjanduse vahendusel mulje kui jõulisest mehest, kes eesmärkide saavutamiseks vahendeid ei vali. Kas see võib olla ka põhjuseks, miks pealtnäha lihtne asi mitme ministeeriumi vahel aastaid veerenud on ning miks tegi kultuuriminister Tõnis Lukas oma volitusi ületades 2020. aasta detsembris otsuse, mis laiendas Linnamäe paisjärvele(!) muinsuskaitselased piirangud? Veelkord – miks valitsus ühe perspektiivitu ettevõtte huvid nii ebaproportsionaalselt kõrgeks seab?

Vahur Kivistik vastab küsimise peale telefonitsi, et tema jaoks ei ole antud ettevõtmise juures kasumi teenimine sugugi mitte kõige olulisem.

«Ma tahan päästa ühe väärika muinsuskaitse all oleva objekti ametnike suva käest. See, mis Linnamäe paisu ümber juba aastaid toimub, on Keskkonnaameti kobarkäkk,» arutleb ta ning lisab, et praeguste energiahindade juures tuleks suhtuda igasse tootmisvõimsusesse vastutustundlikult. «Mõelge ise, kumb on olulisem, kas 2000 majapidamise jagu taastuvenergiat või tuhatkond lõhet.»

Reaalne olukord, vaata millisest otsast tahad, on aga selline, et Jägala jõge paisutab justkui ühemehefirma ning selle aastane toodang ei moodusta Eestis toodetava taastuvenergia bilansist isegi ühte protsenti.

Samal ajal on Jägala jõe alamjooksu praegune kalanduslik väärtus hinnatud ca 47 000 eurole aastas, potentsiaalseks väärtuseks pärast paisu avamist ja paisjärve likvideeerimist oleks arvutuste kohaselt 256 000 eurot. Kunda jõe kalanduslik väärtus on praegu 153 500 eurot, rändetee täieliku avatuse korral oleks see juba 383 000 eurot. Seega jääb kahe paisureostuse pärast riigil iga aasta puhtalt kalanduse pealt ca 439 000 eurot saamata. See pole kaugeltki kõik, loodus pole ainult kalandus, see on niisamuti turism, toitlustus, majutus ja veel palju muud.

Kivistik osundab õiguskantsleri kirjale, mille kohaselt peab ametkondade ülese konflikti lahendama Vabariigi Valitsus. «Ratase valitsus võttis muide 10.10.2019 protokollilise seisukoha, et Linnamäel ei prevaleeri looduskaitselised huvid muinsuskaitseliste ja sotsiaaalmajanduslike huvide ees,» lisab ta.

Avalik huvi

Keskkonnaküsimused on tahes-tahtmata avalik huvi. Jägalal ja Kundas põrkuvad need kitsamate, kohalike huvidega. Avalikku huvi on aastaid esindanud MTÜ Jägala Kalateed, mis on enda eesmärgiks võtnud Jägala jõe elupaikade taastamise, jõe loodusliku seisundi parandamise ning selle hea seisukorra taastamise. 2017. aastal koristasid nad Linnamäe paisjärve ümbrusest neljakesti 5 tunni jooksul 7,5 tonni prügi. Näitlikustamaks, kui palju Jõelähtme Vallavalitus ise enda poolt «väärtuslikuks puhkealaks» kuulutatud alast peab.

2019. aastal kogusid nad ebaseadusliku paisutamise vastu 2000 protestiallkirja ning edastasid need Jõelähtme Vallavalitsusele. Sealtmaalt on nad pöördunud Jägala paisutuse küsimuses korduvalt valitsuse, kultuuriministri, Keskkonnameti ja Muinsuskaitseameti poole. Nad on pöördunud õiguskantsleri poole, niisamuti pöördusid nad Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti poole, kuna Linnamäe paisu omanik ei kõrvaldanud paisuga seotud eluohtlikke puudusi.

2021. aastal läksid nad vaidega halduskohtusse, et tühistataks eespool mainitud kultuuriministri käskkiri, millega määrati mälestise kaitsevööndisse Linnamäe paisjärv ja millega kohustati paisjärve muinsuskaitseobjektina säilitama. Minister Lukase käskkiri tühistati. Kohtuvaidlus oli võimalik ainult tänu vabatahtlikele annetajatele.

MTÜ Jägala Kalateede taga on lisaks teistele ka harrastuskalurite kogukond. See on suur hulk inimesi. Mõni häälte peale maias poliitik võiks korra kiigata mitu harrastuspüügiõigust ja kalastuskaarti ühes aastas väljastatakse. Või tegelikult... mitukümmend tuhat.

Ametid

Pöördusime endise keskkonnaministri Tõnis Mölderi poole. Ka tema nimetas Linnamäe hüdroelektrijaama osakaalu meie taastuvelektrijaama koguportfellist marginaalseks ja majandustegevust Jägalal perspektiivituks. Möldri meelest oleks paisutamine pidanud juba ammu kaduma ning meil oleks tulnud Natura kokkulepped ära täita.

«See on olnud valitsuse poliitiline soov teemaga pikemalt tegeleda ja asjale lahendust mitte leida.» Endine keskkonnaminister Tõnis Mölder

Keskkonnaministeeriumi eluslooduse asekantsler Marku Lamp pakkus, et Linnamäe hüdroelektrijaamale lõpliku veeloa andmine või mitteandmine selgub juuni lõpuks. Kunda hüdroelektrijaama paisu puhul on Keskkonnaamet veeloa andmisest keeldunud ning loa taotleja ei ole tema teada otsust vaidlustanud. Veeseaduse kohaselt tähendab see, et paisutus tuleb likvideerida. Küsisime asekantslerilt, et kuidas tema kommenteerib Riigikohtu lahendit, mille järgi on Jägalal keskkonaahuvid muisuskaitselistest kõrgemal. «Kui see nii on, siis Keskkonnaministeerium seda kindlasti ka austab,» sõnas Lamp.

Keskkonnaameti peadirektori asetäitja Leelo Kuke sõnul on Linnamäe hüdroelektrijaama osas neile selge, et sinna Natura erand ei rakendu, kuna alternatiivid elektritootmisele on olemas. Kunda osas selgitas ta, et Sirtsi loodusala piires asub kokku neli paisu, veeluba on neist ainult Estonian Celli paisul, millele on rajatud kaladele läbitav tehiskärestik ning endise paisjärve alal asuvad elupaigad on taastatud. Ülejäänud, veeloata paisutused tuleb likvideerida.

Uurisime ka kohalike omavalitsuste ja ettevõtjate «suureks räägitud» kalakruvide kohta. Kuke sõnul ei taga selline lahendus Natura kaitse-eesmärkide täitmist, kuna see ei toimi piisavalt efektiivselt. Samuti ei ole paisjärve säilimisel võimalik taastada selle alla jäävaid elupaiku. Keskkonnaministeeriumi 2018. aastal tellitud kruvikalapääsude efektiivsuse ja selektiivsuse eksperthinnangu põhjal on Keskkonnaamet seisukohal, et rannikujõgedel, kus esinevad siirdekalad (sh jõesilm, meriforell ja lõhe), tuleb kruvikalapääsu rajamist vältida. Samuti ei sobi need suurematele ja liigirikka kalastikuga jõgedele. Ja kohe kindlasti ei saa rajada kruvikalapääse Natura jõgedele.

Küsimusele, kas oleme siis paisudest viimaks üle saamas, vastas Keskkonnaameti peadirektori asetäitja, et kui Keskkonnaamet teeb Linnamäe paisul paisutamise ja elektritootmise kohta lõpliku otsuse, võib arvata, et see vaidlustakse kohtus. Ja kindlasti kestavad sellised kohtuasjad aastaid...

Videos FishFlow Innovationsi väidetavalt kalasõbraliku kruvikalapääsu vähendatud mudel.

Lõpetuseks

On selge, et kõik selles loos välja toodud osapooled teevad oma tööd südame ja kirega. Kõigil on väärtused, mida luua, taastada või mille eest seista. Ja seisavadki – kodanikuühendused kodanike ja avalike huvide, Muinsuskaitse kultuuriväärtuste ja Keskkonnaamet looduse eest. Ka paisutajad...