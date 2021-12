«Mu arust on suht lamp rääkida, et see ja see mant on kõva. Mant on mant, lihtsalt piisav kogus peab olema,» ütleb paralleelklassivend Kristjan. On suvevaheaeg, on palav, on aasta 2002 ning me istume sõprade ja koolikaaslastega Väike-Õismäe Gümnaasiumi söökla estakaadil. Mina ei tea, et see lause mind 19 aastat hiljem kummitab ja tema ei tea, et temast saab Bemmi-Kristjan.

Eelmise magalatuuri lõpus esitasin ma küsimuse, et mis on ühist Taavi Rõivasel ja Bemmi-Kristjanil? Kahe näiliselt erisuguse mehe peamine ühisosa peitub nende haridustee lätetel — mõlemad mehed alustasid kooliteed VÕGi majas, Taavi 1985. aastal 17. keskkoolis ja Kristjan 1993. aastal Väike-Õismäe Keskkoolis. Täpselt sel aastal kui Kristjan koolipinki istub, on Taavi juba troll number kuuega teel Kesklinna, et reaalkoolis 9. klassis õpinguid jätkata. Ka Kristjan ei jää lõpuni VÕGi, aga erinevalt Taavist ei lähe ta mõnda Kesklinna eliitkooli, vaid hoopiski taipoksi trenni. Mõlemad mehed alustasid VÕGis ja said tuntuks, aga kummastki ei saa tuntud VÕGi vilistlast. Vagad puristid võivad siinkohal omakeskis vinguda, et kuidas annab Taavit ja tema «kuulsust» võrrelda Kristjani omaga, nagu öö ja päev ju?

Vandenõu

Taavi kurikuulsamatest tegudest on kokkuvõte Õhtulehe artiklis «Külmkapp, murtud ninaluu ja oravad Ämaris»: avarii riigikogu kuluhüvitistega liisitud Audi A6ga, kannatada saab teises autos olnud alaealine; Luisa Värk kasutab sama liisitud Audit, juhtumil on tsips Repsi mekki juures; Taavi saab 2008. aastal Pärnu ööklubis Strand molli, ninaluu on sodi, ründaja teadmata; kisub Õika tiigist pingi välja ja viib tollasele linnaosavanemale Vassiljevile näitamiseks; saab peaministriks, aga asi lõppeb umbusaldushääletusega ja Ratas tuleb võimule, siinkohal võib küsida, et kas sa oled üldse (pea)minister olnud, kui sind ei umbusaldata/tagandata?; filmib Ämaris valimisklippi ilma loata; ütleb intekas, et maainimesed võiks elus paremaid valikuid teha ja säästlikumaid autosid soetada. Mainitud on ka 2017. aasta seksuaalne rünnak Malaisias, mis on ajakirjanduse poolt ära pehmendatud «Külmkapi skandaaliks». Kuu aega tagasi lisandus Taaviga seotud skandaalide hulka ka uus seksuaalse ahistamise juhtum järjekordsel välisreisil.

«Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus toetab Eesti ettevõtlust, Taavi võtab näiteks naisi ette» FOTO: Poliitikarösteri Facebooki leht

Ma suht antifekafiil, ei mängi ega tegele sitaga, sest siis on endal ka näpud mustad, miks mul seda vaja, ja seetõttu ei viitsi nende skandaalide lahtiharutamisega tegeleda. Aga kuna tundub, et vandenõuteooriad on hetkel lit, et rahvas lihtsalt januneb hea ja paeluva teooria järele, siis pakun välja järgneva võimaliku stsenaariumi seoses Taavi Rõivase viimase aja juhtumistega: Õige-Taavi sai surma 2016. aastal ja asendati teisikuga, Vale-Taaviga. Mis juhtus? Õige-Taavi korjas Õika penskarite hääled, sai linnaosavanemaks ja ministriks. See Taavi sai surma Beebilõusta «Mees ma näen so vittu» video filmimise käigus 2016. aastal ja asendati Vale-Taaviga, kes tagandati peaministri kohalt ja on korda saatnud ka viimase aja rõvetsemised. Eks kohalikud teoreetikud võivad vaadata, kuidas see erinevate teemadega haakub ning kas sobitub reptiilide ja muu lamemaaga.

«Minu Armani jope on ka rohkem väärt kui teie kuupalk»

2009. aasta septembrikuu alguses lähen ma öövahetusse hotelli Breyn-Fach. Nagu enamasti, siis üks moment tekib respas trammidevaheline vaikus, ükski idikas ei vaja check-ini või juhatust restorani ja ma asun netist uudiseid lugema. Näen, et ühel esiuudisel on pilt retsi välimusega tüübist, keda püütakse arreteerida. Asun lugema ja järgmine moment saan aru, et tegemist on endise koolikaaslase Kristjan Kattaiga, kes on Sõpruse puiesteel sõitnud autoga vastu posti, jalas pestud teksased, särki ei ole, pea on, verine, kakleb mentidega. Autos oli pudel GHBd, kehas joove. Avastan, et mõne päeva eest, esmaspäeval, 7. septemberil kell 18:30 on toimunud midagi skandaalset, toorest GTA magalastories stiilis show’d:

«Pealtnägijate sõnul suurel suurel kiirusel (umbes 100 km/h) mööda Sõpruse puiesteed kesklinna poole sõitnud meesterahvas vääratas maja number 237 juures. Maastur oli lömmis ja post maas, kuid sohvril bravuurikust jätkus. Verise peaga mees ründas olukorda uurima tulnud inimesi ja tagatipuks otsustas põgeneda. Temast pea jagu lühemad naispolitseinikud üritasid end maksma panna, kuid vahepeal särgi heitnud liiklushuligaan ainult sõimas. «Minu Armani jope on ka rohkem väärt kui teie kuupalk,» röökis ta politseinikele näkku. Samuti pidas ta vajalikuks kõnniteed ääristanud puude juures peatus teha, et seal urineerida. Üks naispolitseinik kukkus lausa pikali, kui üritas märatsejat jalgadest kinni hoida. Lõpuks õnnestus vägivaldne juht taltsutada, sest korravalvuritele tulid appi kaks meesterahvast. Liiklushuligaani käed pandi raudu. Politseiametist öeldi, et sohvri näol oli tegu Kristjaniga (sündinud 1986). Juhtunu täpsemad asjaolud on selgitamisel.»

– Õhtuleht, 07.09.2009. "Bemarijuht rammis trolliposti ja kukkus märatsema"

Tegemist suht nutiajastu algusega, aga sündmusest on üllatavalt palju pildimaterjali, ja mitte ainult standardsed post-kliimaks pildid lömmis bemarist ja katkisest postist, vaid nagu täis pauk: autost väljumine, pseudopõgenemine, pealtnägijate ja mentidega kaklemine. Esimesed pildid on Postimehes üleval tund peale avariid. Visuaal on brutaalne ja leiab kajastust kõikides lehtedes. Päev peale avariid annab Delfi talle hüüdnime Bemmi-Kristjan, kolm päeva hiljem nimetab Eesti Ekspress teda «rahvusrullnokaks» – eeldatavasti saavad saatuslikuks maasturi mark ja tagaakende küljes olnud Eesti lipud. Ma suht autokauge inimene, aga mis rullnokk sõidab BMW X5’ga? Enivei, EE teeb samas ka esimese lükke GTA poole proto-memega avariijärgsetest piltidest. Esimese nädala jooksul kaevatakse välja eelnevad seadusrikkumised, Kristjanit kirjeldavad tuttavad ja seotus võitlusspordiga, antakse hüüdnimi ja kategooria ning uus kuulsus on sündinud.

Elu nagu GTA FOTO: Level1

5. element ja ÜKTd

Loomulikult ei tekkinud jalalt murdunud post ja bemm tühja vaakumist, sellele eelnesid vähemalt kaks kurioosset juhtumit:

8. aprill 2006 – Saku Suurhallis toimub «5. element», korralik küte, vanemad nähvarid mäletavad. Kristjan teeb sellele pommiähvarduse – kõlakad mainivad kättemaksu mitte-sissepääsemise pärast, aga see ei ole usaldusväärne info. Peol olevat tol hetkel olnud 7000 inimest, kes kamandati hoonest välja ja mendid kontrollisid ruume kuni kella kuueni hommikul, aga pommi ei leitud. Ma lihtsalt kujutan ette kogu seda rahvamassi Suurhalli esises parklas, 7000 inimest karges kevadöös lõuad risti mööda asfalti ringi määrimas ja seejärel pinnakatele edasi valgumas. Ilus. Kristjan sai selle eest 240 tundi ÜKTd ja pidi korraldajatele 35 263 krooni maksma.

2. märts 2007 – Kristjan peetakse õhtupoolikul politsei poolt kinni, sest «ähvardas ta Kadaka teel söögikoha Asia ees stardipüstolist Olegi, sihtides meest umbes 5 sekundi vältel.» Loe see lause uuesti ja las settib korraks sinusse, las sõnad «ähvardas», «Kadaka teel», «söögikoht Asia» ja «stardipüstol» krudisevad käärudes, sest tegemist on kaasaegsetesse tüvitekstidesse kuuluva lausega. Kohale tulnud mentidele näitas ta võõrast juhiluba, aga skeem ei läinud läbi ja kohtus mõisteti talle selle eest 15 000 krooni trahvi.

2009. aasta avarii eest viiakse ta kohtusse 18. jaanuaril 2010 ja karistuseks on seekord 1198 tundi ÜKTd, 10 875 krooni sundraha ja 4646 krooni ekspertiisitasu. Kolme aasta peale on siis kokku 65 784 krooni eest trahve ja muud – siin hulgas ei ole pisemate väärtegude trahve, mida ei ole mõtet loetleda – ning 1438 tundi ÜKTd, see on siis orienteeruvalt kolmkümmend kuus 40-tunnist töönädalat.

Paides toimus 2010. aasta detsembris taipoksi ja poksi võistlus Amserv Cup, kus omavahel läksid ringis vastamisi Bemmi-Kristjan ehk Kristjan Kattai ja Tarmo Laane ehk Lädra. Võitis Kattai. FOTO: Andrus Eesmaa/Järva Teataja

Rampage

Järgnev on püüe hoomata rampage'i, mis peale 2009. aastat juhtuma hakkab. Materjali on tööstuslikes kogustes, vabandan ette, kui midagi kahe silma vahele on jäänud:

30. juuli 2010 – Pealtnägijate sõnutsi lööb Kristjan Venus Clubi ees tuttavat naisterahvast jalaga kõhtu ja rusikaga näkku, blokeerib seejärel autotee ja lööb jalaga seisma jäänud Audit, autojuht väljub ja nende vahel toimub kaklus. Politsei arreteerib Kristjani, aga keegi ei kirjuta avaldust.

18. detsember 2010 – Toimub legendaarne poksimatš Bemmi-Kristjani ja Tarmo «Lädra» Laane vahel. Kattai võidab.

18. veebruar 2011 – Ilmub uudis, et Kristjan peab uuesti kohtusse minema, sest eelneval aastal on ta enne Venuse ees kaklemist ka 29. mail rusikatega vehkinud. Süüdistuse kohaselt oli ta keeldunud maksmast sissepääsu eest Roosikrantsis asunud «Ehast koiduni» baari – praeguse Hookah Palace’i kelder, sissepääs oli maja tagant – ning seejärel tunginud kallale baari turvatöötajale. Asi päädib ühe aasta ja viie kuu pikkuse vanglakaristusega.

Põhja prefektuuri isikuvastaste kuritegude talitus otsis Kristjanit taga FOTO: Politsei

20. november 2012 – Kristjan põgeneb suurel kiirusel (väidevalt kuni 200km/h) mööda Narva maanteed politsei eest ning sõidab Mercedes CL500ga Lauluväljaku juures tänavavalgustusposti maha. Põgeneb sündmuskohalt, aga saadakse lähikonnas kätte. Tehakse narkoekspertiis. 6. detsembril toimuvale kohtuistungile ta ei ilmu.

23. mai 2013 – Politsei otsib taga ohvreid, kellele Kristjan on kallale tunginud: «Mees on teadaolevalt tänavu kevade jooksul vanalinnas nädalavahetustel öisel ajal tunginud kallale mitmetele juhuslikele möödujatele.» Kristjan võeti kinni juba 3. mail ning uurimise lõpuks on selge, et 24. veebruari ööl lõi ta Suur-Karja tänaval rusikaga näkku 27-aastast meest ja 6. aprilli hommikul Vana-Viru tänaval 24-aastast meest. Selle eest saab ta septembris kohtus pooleteise aasta pikkuse vanglakaristuse.

28. november 2013 – 44-aastane Villu põgeneb täis peaga mentide eest ja sõidab Vabaduse väljaku treppidest alla, sellest on õnneks olemas ka päris rets videosalvestus. Tüüp ristitakse Toyota-Villuks ning järgmisel päeval ilmuvad temast ja Bemmi-Kristjanist uued GTA Tallinn meemid.

7. juuli 2014 – Kohus otsustab Kristjani saata tagasi vangi, sest ta on eiranud elektroonilise järelvalve tingimusi: «Kriminaalhooldaja teatel eiranud Kattai kriminaalhoolduse kontrollnõudeid pea iga päev.» (Delfi) Ta oli juba eelneval aastal kinni istunud, aga vabastati enne tähtaega 2013. aasta detsembris.

21. september 2015 – Jälle kohus, seekord väärteod: «Bemmi-Kristjanina tuntust kogunud meest süüdistatakse juhiloata auto juhtimises, kiiruse ületamises 21–40 kilomeetrit tunnis ning muudes liiklusrikkumistes.»

5. november 2015 – «Kattai jäi möödunud aasta 5. novembril Tallinnas politseile kaks korda vahele juhiloata sõitmisega: kõigepealt tabati mees kell 16.05 Liivalaia tänaval ja hiljem kell 18.20 Paldiski maanteel, mil tema sõidustiil äratas kahtlusi ja tähelepanelikud inimesed sest märku andsid. Selguski, et kui mees tol päeval teist korda tabati, oli ta joobes kokaiinist.» Kohtuistung toimub aasta hiljem, 14. oktoobril 2016, ja tulemuseks on kaks aastat tingimisi.

15. oktoober 2016 – Päev peale eelmist kohtuistungit, toitlustusasutus Järvamaal, Koeru vallas. Kristjan lööb 24-aastast tüüpi rusikaga näkku. Tegemist on avalikus kohas käitumisnõuete rikkumisega. Kohtuistung toimub 15. veebruaril 2017, liitkaristusena aasta ja üheksakuune tingimisi.

17. veebruar 2017 – Kuna päev varem anti Kristjanile tingimisi karistus ja kogu teema hakkab hullult absurdseks muutuma – «Sisuliselt mõisteti Kattai nelja kuu jooksul kolmel korral vangi, iga kord tingimisi ja katseajaga.» – siis hakatakse prokurörilt uurima, et mis värk on? Võite linki klikata ja ise lugeda, aga põhimõtteliselt öeldakse klassikat: «Mis sai, mis sai… taha saime!»

29. aprill 2017 – Peaks toimuma kohtuistung, narkoaine omamise tõttu. Istung lükkub edasi, sest Kristjan ei ilmu kohale.

9. juuni 2017 – Kristjan sõidab Järvamaal mootorrattaga Suzuki 6SX-R mentide eest ära, kiirus on väidetavalt 120 km/h viiekümne alas. 1. detsembril toimuv kohtuistung mõistab talle üheksapäevase aresti kiiruse ületamise eest.

23. veebruar 2018 – Päev enne Vabariigi sajandat juubelit kuulutatakse Kristjan tagaotsitavaks, sest ta ei ole täitnud viimase tingimisi karistuse ajal kriminaalhoolduse nõudeid. Politsei ei tea, kus ta on, kas Eestis või välismaal.

31. juuli 2019 – Kristjan arreteeritakse Filipiinidel kohaliku politsei poolt. Süüdistuste kohaselt oli ta ühelt Hiina kodanikult võtnud tolle passi ja nõudis tagastamise eest 25 000 peesot ehk 430 eurtsi. Arreteerimisel oli ta kõigepealt väitnud, et on Vene kodanik, aga hiljem tunnistas end ikkagist eestlaseks. Uudise ilmumise ajaks Eestis, 13. augustiks, oli ta juba kautsjoni vastu vabadusse lastud.

27. oktoober 2020 – Hetkel viimane uudis tuleb Redditist, TikTokist üleslaetud videos saadab Kristjan koos oma koeraga sõnumi kohalikule korrakaitsele ja ülejäänud ühiskonnale: «Noh, kakajunnid. Noh, kukekari. Eesti ühiskond, kuked ja piidrid. Näe, saab suureks, sööb teid ära, kuked. See on teie tulevik, kuked.» Kasutajanime @0wyz ei eksisteeri enam.