Natalja ei olegi rase, röntgen näitas, et ta on kingalusika alla neelanud, mis paistabki esmapilgul nagu loode, auk on läbi lusika, sellepärast arst pakkuski, et Kirill saab tütre. Kui Nataljal kingalusikat ära seedida ei õnnestu, tuleb Kirillil see võib-olla üles kasvatada, mis tundub krüpto seisu vaadates jõukohane.

Enamasti slaavi päritoluga kõrgelthinnatud krüptoilmaennustajad võivad küll erinevaid näidikuid näppida ja ennustada mis täna, homme või nädala pärast juhtuma hakkab, aga selle kõige juures on siiski kontrollimatud muutujad – bitcoini vaalad. Ja Kirilli on kindel, et tegelikult ei juhtu krüptoturul suuremas plaanis see mida mingi näidik näitab, vaid see mida vaalad parajasti soovivad. Kirill usub ka, et see või teine näidik näitab talle suuresti seda mida krüptogigandid tahavad, et see talle näitaks.

Oktoobrist on turul mõõn. Osad altcoine on poole oma väärtusest kaotanud, bitcoin kõigub hetkel närviliselt 45 000 – 48 000 vahel, turul valitseb paanika. Kontrollitud paanika, mitte kaos, on Kirill kindel, kaos tähendaks inimeste põgenemist turult ja vaalade valduses oleva krüpto väärtuse kadumist. Seda nad ei taha. Suured tahavad teenida ja nende jaoks on parim aeg teenida siis, kui väiksed parajasti ei teeni, või mõõdukalt raha kaotavad.

Millal algab pulliturg, millal bitcoin ülesmäge tormab, keegi ei tea, aga kindlasti teeb ta seda enne kui tavakauplejate närv katkeb ja nad massiliselt turult lahkuma hakkavad, enne seda esitatakse vaalade poolt tellimuseraamatusse korraga ülisuured ostutellimused ja ralli algab. Või ei alga, kui selgub, et suur osa neist tellimustest olid järjekordselt võltsingud, siis jätkub kebenn järgmiselt tasandilt. Tavakauplejatele on jälle kübeke lootust antud, nad püsivad lootusrikkalt turul ja vaalad põrgatavad jälle endile väikeste kõikumiste pealt.

Ei ole aus mäng? Muidugi ei ole, ausaid mänge polegi, veel vähem seal kus raha peale mängitakse. Kaupleja krüptoturul kas kohaneb mänguga või süüakse ta turult välja.

Seega, bitcoin ei lagune, pole mingit ohtu kuna see pole vaaladele kasulik, seega kui sa oled nagu Kirill sees, ja su varad on räiges miinuses, oota. Kui vaja siis kuid.

Kui sa pole sees, sul on vaba raha ja sa kaupled, kasuta stop-limit või stopp-loss orderit. Närvilisemal ajal hoia vahe müügi ja reaalhinna vahel väiksem, rahulikumatel aegadel jäta rohkem lõtku. Mitte ühtegi tehingut elus ilma selleta! Muidu, varem või hiljem, kaotad aega või raha. Halvemal juhul mõlemat.