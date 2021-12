Kui võtta pandeemia kestvuse aluseks kreeka tähestik, siis me oleme hetkel täpselt poole peal. Pooled tüved on tehtud, pooled veel ees. Ypsiloni toimetus elab pingsalt kaasa viiruse muteerumisele ja ootab hetke, mil Eestis saab valdavaks ypsiloni tüvi. Nakatumiskordaja tõuseb, lugejanumbrid kasvavad ja Lancia Ypsilonist saab äkitselt enim räägitud automudel.

Kreeka tähestikus on 24 tähte, omikron on järjekorras 15, ent tegelikult on see alles kolmeteistkümnes tüvi, mis on saanud endale kreeka tähestikust vaste. WHO otsustas kaks vahele jätta. Geniaalne lüke, sest niimoodi lühendas terviseorganisatsioon pandeemia kestvust kahe tüve võrra ja päästis lugematu hulga elusid.

Kõigepealt jäeti vahele "nüü", sest see kõlab inglise keeles nagu new. Tänu sellele jäi new-wave muusika puutumata tugevast katkukonnotatsioonist. Tähestikus järgmine täht "ksii" ei sobinud eelkõige hiinlastele, sest Xi on Hiinas üks levinumaid perekonnanimesid. Seda kannab ka supreme leader Xi Jinping. Teadupärast istub WHO sügaval hiinlaste taskutes.

Ypsilon on kreeka tähestikus järjekorrras 18. täht, seega ei pea me liiga kaua ootama vastava tüve tekkimist. Siiski – tegemist ei ole omakasupüüdliku jõulusooviga. Toimetus lähtub lihtsalt loogikast, et koos kreeka tähestikuga saab otsa ka pandeemia. Eksole?

Rääkides Hiinast ja hiinlastest koroona kontekstis, tuleks meelde tuletada Wuhani katseklaasi hüpoteesi. Täna on see teooria justkui unustatud vandenõu – millele tuleb iseenesest tänulik olla, sest veel ühte koroonavaidluse rinnet ei kannataks ilmselt enam mitte keegi ära – kuid võib olla mitte kauaks. Eelmisel nädalal briifiti Briti parlamendisaadikuid tuginedes Harvardi teadlase dr Alina Chani uurimusele, et SARS-CoV-2 on laboris geneetiliselt muundatud viirus ja sealt põgenema pääsenud. Pandeemia lõpule lähenedes ei ole välistatud, et hoo saab sisse viiruse päritolu uurimine.

On selge, et viisakamates inimestes paneb sellise mõttekäigu sõnastamine kulmu kortsutama ja paigutab väljaütlejat tõnumaahandodele lähemale, kui ta ise tahaks. Üleüldse tundub viiruse päritolu olevat diskussioon, mida sooviks eos vältida. Ja mida see ka muudaks?