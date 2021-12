See aasta läks ka kokkuvõttes hästi. 400 eurose panusega alustades, kukkudes ja uuesti jalule tõustes, siis mingil hetkel 250 eurot turgutuseks lisades, on täna Kirilli kontol 1250 eurot. Mis sellest, et vahepeal oli 1670, aasta lõppeb 1250 peal ja see teeb ikkagi pea 100% kasvu. Turg on praegu kosumas, see 1250 on jaanuari esimestel päeval tõenäoliselt samuti natuke parem number. Aga täiesti nullist, ilma ühegi eelteadmiseta alustades ja 100% kasumiga lõpetades, ei saa asjad üleliia pahasti olla. Mida me krüptoga tegelema hakates kohe alguses ütlesime? Seda, et Kirill ei oma ebareaalseid ootusi, et oma raha tagasi saab. Aga läks niimoodi, et duubeldas. Kõige hinnalisemaks peab Kirill selle aastaga saadud teadmisi.