Vastuluure SMERŠ kapten Jölkin P. otsustas vana-aasta õhtul külastada vastuluure SMERŠ major Perepölkin Yö. blindaaži. Asi oli selles, et veidi varem oli kapten Jölkin avastanud, et lähedalasuva punaarmee suurtükiväe patarei vanem Palkin Yö. (eesnime kokkulangemine vastuluuremajoriga juhuslik) oli patarei isikkoosseisule ettenähtud viinast poole ära varastanud.

Areteerima vanem Palkinit kapten Jölkin ei hakanud, sest … noh, mis seal ikka, ta pidas ennast heaks inimeseks ja oli oma asutuse kohta tõesti pehmemapoolse iseloomuga. Varastatud viina ta konfiskeeris, et võtta uusaastaööl ette põhjalikum uurimine, kas see viin üldse punaarmeelastele kõlbab.

Paraku sattus samal päeval talle peale major Perepölkin, kes ka ei hakanud end vaevama vanem Palkini vahistamisega, kuid võttis viina uurimise raske töö siiski enda peale. Vana-aasta õhtul otsustas kapten Jölkin, et üritab veenda major Perepölkinit lubada end pisut aidata.

Majori blindaažile lähenedes nägi kapten, kuidas see uus-aasta saluudina õhku lendas, jättes järgi vaid suure augu. Kuigi vastuluurajad väga rindevärki ei armastanud ja lasid endale teha punaarmee võitlejatega võrreldes hoopis põhjalikumalt kindlustatud urge, suutis siiski üks Wehrmacht'i välipatarei viimase pingutusega piisava tule välja köhida, et major koos tema kindlustatud koopaga teise ilma saata.

"Ah, blin!" ütles kapten Jölkin seistes major Perepölkini blindaaži asemel laiuva augu kõrval. Rohkem kui majorist oli tal loomulikult kahju hävinud viinast. Ta vandus vaenlasele verist kättemaksu, kuid siis meenus talle, et selleks olid ta käed lühikesed - need olid ju mõeldud omade poomiseks, mitte vaenlastega võitlemiseks. Verise kättemaksu asemel avastas ta, et oli püksid veripaska täis teinud.