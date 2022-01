Naistele meeldivad targad mehed, nüüd kui Kirilli igapäevases sõnavaras on bollinger bands, fibonacci, ichimoko cloud ja muu selline, on Natalja otsekui ära vahetatud. Varem ei läinud inimene märjaks, nüüd vastupidi, ei kuivagi enam ära. Nojah, varem saatis Kirill lihtsalt kõiki nahui.

Linna peal liiguvad samas jutud, et Kirill ajab üldiselt mõistlikku juttu, aga ega midagi temalt õppida ei ole. Kirill püüab seda arvamust nüüd kummutada. Ehitame koos endile tradingview'i Vegas Tunnel kauplemissüsteemi. Neid süsteeme on igasuguseid, aga see konkreetne on üks lihtne asi, millega inimesed raha teenivad.

Võtmesõna on siin EMA, ehk lahtikirjutatult Exponential Moving Average. Natalja ema tuli Saksamaalt tagasi, õigemini saadeti välja, seksitöötajate ahistamise pärast, sellest ka idee. Võtame tradingviewst lahti BTC ühe tunni (1h) kaardi, seejärel avame indikaatorite paneeli ja Built-ins alt avame Exponential Moving Average'i. Teeme seda 3 korda, seni kuni 3 EMA kirjet on üleval vasakus nurgas. Need olemas, avame ühekaupa nende settingud ja paneme timeframeks 1h. Length väärtusteks paneme vastavalt 169, 144 ja 12. Kõrval on võimalik joonte stiili muuta, teeme nad natu paksemaks ja hoolitseme, et nad saaksid erinevat värvi. Vajutab OK. Nüüd on sul ees midagi sellist. Siin on hetkehinna joon praegu kollane.



FOTO: Erakogu

Järgmiseks võtame vasakust tööriistaribast Fib Retracement'i. Fibonacci. See aitab toetuse ja vastupanupaigad välja arvestada. Kursor kohta, kus hind on kõige kõrgemal olnud ja tõmbame joone alla, kus see on kõige madalam olnud. Kui midagi jääb segaseks, uuri tööriista käsitlemist Youtubest. Kirill koristas settingutest värvid ja asjad selgema pildi saamiseks ära, aga üldiselt peaks sul ekraanil nüüd midagi sellist olema. Lisaks joonistas Kirill ühe sinise teravnurga. Ülemine on trendijoon, pildilt on näha mismoodi seda joonistada tuleb, ehk ülemisest tipust alumisse, mida rohkem küünla tippe sirge joon tabab, seda õigem saab trendijoon. Alumine sininie joon on praegune, paar-kolm päeva pidanud support. Hetkehinna tegi Kirill parema nähtavuse mõttes mustaks ja palun:



FOTO: Erakogu

Mida sellelt nüüd välja lugeda annab? Kõrvuti olevad sinine ja punane joon moodustavad tunneli, must joon näitab hinna hetkeliikumist. Kui must joon läbistab tunneli alt üles või näitab nägu, et kavatseb seda lähiajal teha, on aeg osta, kui must joon on tunnelist ülalpool ja võtab plaani ülaltpoolt tunnel läbida, on aeg müüa. Hetkel üritab hind 47 200 resistantsist läbi murda, ostmise aeg on see hetk, kui hind on sinisest kaldus trendijoonest kindlalt läbi murdnud ja must joon selgelt tunnelisse teel või sisenemas. Resistantsid, kuhu take-profit üles seada, on 48 124; 48 879; 49 634. Stop-loss 46 774 ja suuresti ongi. Selge on see, et praegu BTC-le pikka positsiooni mingit mõtet panna ei ole.

Fib Retracement ja trendijooned tuleb igale krüptole eraldi seada, see võtab minuti, 3 EMA joont jääb kaardile alles, vali milline krüptotaha tahad. Tunnelit vaadates on edaspidi poole sekundiga selge, millist krüptoraha hetkel lähemalt uurida maksab ja millist mitte.