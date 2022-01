Kuna Ypsiloni lugeja on suuresti nooremapoolne inimene, kelle raha kulub ööelule, õpingutele, iseseisva elu alustamisele ja muule sellisele, oleme enda juurde pikalt otsinud kokka, kes suudaks eelarvetundlikele noortele nõu anda, kuidas need minimaalse või peaaegu olematu raha eest endi taldrikud täis saaks. Niimoodi, et toit oleks tervislik, sisaldaks eluks vajalikke vitamiine ja mineraalained, näeks hea välja ja mis kõige tähtsam – et see maitseks. Mõttes, et tudengipõlv ja iseseisva elu alustamine ei peaks tähendama nälga ega ühekülgset praekartulit, pöördusin küsimusega tuttava tippkoka poole. Suur mees naeris ja ütles, et see, keda ma otsin, pole tema – see, keda minul ja Ypsiloni lugejal vaja läheb, on võlur.

Võlur, siis võlur. Sorisin veidi mälusopis, meenus ammune tuttav Karli Hein, Rotten Kimchi nimelist rändkööki vedav mees, helistasin tuttavale, sain telefoninumbri, helistasin Karlile ja nüüd istume temaga Balti jaama kõrval asuva Burger Boxi tagaruumis ja sööme kuuma suppi.

Mis sa praegu teed?

Söön sinuga suppi.

Töö mõttes, sa oled töötanud kokana kusagil Euroopas?

Igal pool. Saksamaal, Inglismaal, Hispaanias, Poolas. Igal pool Eestis ka.

Miks sa üldse kokaks hakkasid?

Kodumajandusse ei võetud vastu. Öeldi, et ma olen valest soost. Neile ei lugenud, et ma olin punkar ja tahtsin endale riideid õmblema õppida.

Nüüd oled kokk ja ei viitsi eriti kokata?

Nojah, kokal on sel ajal töö, kui teistel on pidu.

Miks sa välismaale läksid?

Põlesin siin läbi, ambitsioonid ja eesmärgid olid suured ja tegelikkus ei jõudnud järele. Ma olin 23, energiat oli palju ja midagi üleliia huvitavat ei juhtunud.

Kaua ära olid?

10 aastat. Läksin Eestist minema, kindel plaan oli enam mitte süüa teha, aga siis elasin millalgi paar kuud ühes Hispaanias hipikülas, seal hakkasin uuesti pihta.

Kokkad siiani. Mis on su praegused eesmärgid?

No ma ei oska muud teha. Pole ühtegi eesmärki õnneks enam, üritan end täna mõnusalt tunda. Üks tuttav andis mulle oma tätoveerimisasjad, hobikorras joonistan ennast täis, teisi ka aeg-ajalt.

FOTO: Ypsilon

Tallinnas ma olen näinud sind Koržetsi kalarestoranis Kalambuur.

Seal töötasin kaheksa kuud. Boheemis olen üüriraha tegemas käinud. Muhu leivas olen leiba teeninud.

Siinsamas Burger Boxis olid ka millalgi. Aitasid seda käima tõmmata?

Burger Box oli juba enne. Ma tulin, kui nad nuudleid tegema hakkasid. Enne mind on ikka ka häid asju olnud.

Aitasid siis nuudleid käima tõmmata?

Ei. Siin oli üks Hiinas toitu valmistama õppinud Poola kokk. Ma oskan Poola keelt, mul ei olnud parajasti muud teha, tulin talle appi.

Poolas polnud sa mingi lihtne vaaritaja, vaid peakokk?

Tavakokast alustasin, peakokana lõpetasin.

Saksamaal?

Köögis väga vähe, paar kuud. Saksamaal panime rohkem punki.

Prantsusmaal?

Ei töötanud. Tegelikult naerdi ikka täiesti välja seal, kui ma tööd otsisin. Kõigepealt õpi keel ära.

Mul hea tuttav fännab Prantsumaad, ütleb, et üks väheseid normaalseid maid, kus klient ei ole kuningas?

Nojah. Klient on seni kuningas, kuni ta kuninglikult käitub. Ja kuninglikud õigused kaovad tal sel hetkel ära, kui ta raha ära on maksnud.

Kokk ja klient samal tasemel?

Eks nad olegi, see kliendi ees lipitsemine on rohkem Ameerika, seal on kuidagi kombeks need võltshambad ja võltsnaeratus.

Sa ütlesid kunagi, et vihkad pliiti. Et sul sellest suurest köögist on kopp ees ja nagu ei kisu enam. Mis sel pliidil häda on? Kuum on või?

Kuum niikuinii. Ma olen neid kolmesajatunniseid kuid elus piisvalt teinud, aitab küll. Ja kui õpid midagi hästi tegema, siis alla oma standardite toimetamine ei paku eriti midagi.

Restoraniköögis peab tegema allahindlust?

See on ju petukas.

Räägi, kuidas ma saan heas restoranis petta?

Äri eesmärgiks on kasum, osta odavamalt, müü kallimalt. Tooraine hind on seal taldrikul heal juhul neljandik, ülejäänu mille eest sa maksad on kellegi kulud ja kasum. Ja see on ikkagi teater, mis sulle seal maha müüakse. Molekulaargastronoomiad ja asjad. Aga tegelikult sööd ikka liha, kala, salatit ja jahu. Pasta, bulgur, kuskuss. Jahu on odav ja näeb hea välja, vaata mõnda koogikest. Tegelikult peaks võib-olla minevikus rääkima, tänu koroonale on nüüd pooled kohad kinni, äri välja suremas ja kui see viirusejama veel kaua kestab, siis me unustame isegi selle kuidas kana keeta.

Meil on probleem, Ypsilon vajab kokka. Meid gurmeevärk ei huvita. Meid huvitab see, et meie lugeja, nooremapoolne inimene saaks oma raha eest rohkem pidu panna ja et ta igapäevatoidu peale kuluks vähem ja et selle vähese eest saaks palju. On see üldse võimalik?

On ikka. Pasta ei maksa ju midagi, juurikad ei maksa midagi, mingi lisand juurde ja olekski.

Kui sa Ypsiloni kokaks tuleks, oleks sa paugupealt kuulus, sinu Rotten Kimchi upuks töösse.

Ei upuks. Ma olen selleks liiga laisk.

Mis see Rotten Kimchi on ja millega ta tegeleb?

Rotten Kimchi on rändköök, sõber Marko Martinsoni algatatud asi, praegu on tal muud tegemist, võib-olla millalgi toimetame taas koos. Kimchi teeb projektipõhiseid asju enamasti, fimivõtteid, üle 3-4 projekti aastas ei võta. Järgmine nädal teeme Tallinnast veidi väljas üht vegepulma.

Vege on okei?

Kui sealiha maksab vähem kui suvikõrvits, siis äkki on?

Mis filme sa oled toitlustanud?

Mitmeid. «November» oli kunagi esimene, Malla mõisas võeti. See on nüüdseks maha põlenud. Õunpuu viimast ka tegime. Mingeid soome komöödiaid, mida ma isegi näinud ei ole, mingeid soome seriaale, igasugust.

Mis sulle kokanduses üldse ei sobi?

Induktsioonpliidid. Kui 12 tundi järjest induktsioonpliitide pininat kuulata, siis hakkab katus vaikselt pealt sõitma.

Mida sa ise täna hommikul sõid?

Neljaviljaputru.

Kas Eesti rahvusköök kõlbab süüa?

Kui kõht tühi on, kõlbab kõik süüa.

Verivorst?

Kui kõht on väga tühi, siis kõlbab. Poolakatel on jõulutoiduks karpkala. Ega see targem ei ole.

Mida sina kalast tead?

Ma olen Saaremaalt. Inglismaal töötasin kala- ja mereandide restoranis, kolm korda nädalas toodi värsket kala. Elusad krabid ja lobsterid.

Tuleme teemasse tagasi. Ypsiloni noor lugeja tahab süüa.

Kõigepealt tuleb plaan teha

Kuidas seda teha?

Teed kapi lahti ja vaatad, mis seal on.

Edasi?

Siis võtadki need ained, mis seal on, nendest teedki.

Hea plaan. Aga veise sisefileed seal kapis tõenäoliselt ei ole.

Sisefilee on kõige igavam osa loomast. Liikumatult seisnud lihas. Olulisemalt parema maitsega tükke on.

Kuidas leiab Ypsiloni lugeja oma kapist mingit maitset?

Mu prantslasest peakokk Inglismaal ütles, et meie, idaeurooplaste köökides on veel päris maitse säilinud, kuna meie vanaemad oskasid veel süüa teha, mujal Euroopas on see kadunud. Lisaks tooraine – see, mida sa inglismaal poest saad, on ikka täielik kräpp. Head kraami saab seal ökopoest, kilo kartulit maksab 5 naela. Ypsiloni lugeja saab turult olematu rahaga kvaliteetset toorainet osta ja sellest päris toitu teha.

Üks vaheküsimus. Sa sõimata oled kliendi käest saanud?

Ikka.

Mille eest?

Ma ei tea, inimestel on vahepeal halb tuju, vahepeal hambad valutavad.

Ameerikas on ainult rikastel hambad. Kas hinnatundlikud inimesed üldse peavad hästi sööma?

Võiks. Hispaanias on üle miljoni eriti hinnatundliku illegaalse immigrandi, neil on seal kodutute söögikohad, supiköökides saab kolme sorti toitu, veganit, lihatoitu, mis on enamasti sealihast, ja halal toitu. See kõik on seal väga hea, maitsev ja kvaliteetne toit.

Me pakume sulle kahte valikut. Esimene on hakata Ypsiloni kokaks?

Mis teine valik on?

Ära seda taha. Ypsilon hakkab ise sulle süüa tegema!

____________________________________

Karli ongi päris võlur. Selles saab Ypsiloni lugeja varsti ise veenduda, kuna mees on lõpuks nõus Ypsilonile ja tema lugejale appi tulema. Jutt läheb isiklikuks ja lepingudetailide juurde, näiteks tingituna Karli laiskusest, millega ta on suurema osa oma ajast hõivatud, ei tülita me teda üle ühe korra kuus, ei ärata teda telefonihelinaga mitte kunagi enne kella 12 päeval, oleme Ypsiloni lugeja nimel nõus teda kätel kandma ning vajadusel õrnalt pehmele kohale asetama. Kokku lepitud.