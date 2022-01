Mulle meeldib siin Eestis, kus ma olen, ja ma lähen alati närvi, kui ma kuhugi reisima pean. Täiskasvanud inimene võiks ju ise otsustada, mida ta teeb, pereelu puhul ei ole see aga alati mõistlik ja teinekord isegi mitte võimalik. Pereelu on tahes-tahtmata kompromiss ja kui sa tahad, et mõni sinu idee teoks saaks, pead teinekord teiste perliikmete soove respekteerima.

Enne reisi

Suve algul käisime Kreetal, siin oli 32 kraadi, seal 34. Ma ei hakka kokku arvutama, palju need kaks lisakraadi mulle maksma läksid. Aga pererahu huvides ei ole ükski summa liiast. Nüüd tuli naisel koos oma viieaastase käsilasega plaan Egiptusesse sõita. Üritasin seda mõtet vaikselt eos surmata, ei andnud neile sentigi raha näiteks, aga sellest ei piisanud. Nad said summa ise kokku ja sundisid mind järjekordsele kompromissile.

Eelhäälestus on halb. Vaatasin ilmateadet, paar päeva tagasi sadas Hurghadas rahet. Vaatsin pilte, kõikjal räämas hooned ja mustus. Lugesin tripist, mis mind seal ees ootab, tulemused ei rõõmustanud, on täiesti võimalik, et ma ei istu suuremat osa reisist mitte rannas, vaid potil. Tuppa soovitatakse jätta jootraha, muidu varastab toateenindaja mind paljaks. Täpsemalt – kui jätan jootraha, on mul mingigi võimalus, et mind paljaks ei varastata. Arvutid, kaamerad soovitatakse jätta šeifi, kuigi need varast ei pea. Teine võimalus on kõiki oma asju kogu aeg kaasas kanda, kaalun seda. Tundub, et pärast vaaraosid on seal asjad aina allapoole käinud.

Mõtlen, mida ma seal tegama hakkan. Püramiidid ja vaaraod mind ei huvita, basseinid samuti mitte, meri ja delfiinid ammugi. Vaatasin internetist kohalikku kööki, üldse ei meeldi. Uurisin kohaliku teeninduse kohta, ülimalt ebaviisakas ja ebameeldiv. Inimesed on pealetükkivad ja tüütud, kõik üritavad sult vaipa alt tõmmata. Kõrb, ei meeldi, kaamelid ei meeldi, skorpionid ei meeldi, kõrbesafarid samuti mitte. Uurisin võimalust autot rentida, et niisama ringi kärutada, öeldi, et ei ole turvaline, varastatakse paljaks, antakse peksa ja võib-olla lüüakse maha. Ei meeldi. Samas võin ma istuda ned 8 päeva hotellitoas, siis tõenäoliselt ei juhtu midagi halba.

Selline eelhäälestus on reisile asudes väga oluline. Varasemalt on juhtunud,et reis pakub midagi positiivset ja siis on reis olnud üle ootuste. Kui ennast väga üles kütta, tuleb reis kindlasti alla ootuste. Pole sellist jama vaja.

Sel hetkel, kui see jutt Ypsiloni leheküljele jõuab, istun ma lennukis. Lennukid mulle ka ei meeldi, kuus tundi lennukis ei meeldi üldse. Miks me ei võinud Saaremaale sõita.

FOTO: Erakogu