Ypsiloni odavate muinasjuttude konkursi võitis Mari-Liis Müürsepp, teisele auhinnalisele kohale tuli Triin Tasuja.

Odavate muinasjuttude konkurss oli mõtteline järg mais toimunud odavate krimijuttude konkursile, mille peapreemia võitis Lauriito Meriloo ning mille auhinnalisele teisele kohale tuli Janno Puusepp. Kui tollasest võistlusest võttis osa kuus autorit, siis oktoobri keskel miljoni lugemise täitumise puhul välja kuulutatule esitas juba 38 autorit kokku 62 teksti.

Lisaks esimese võistluse võitjatele võis seekordsete osalejate hulgast leida mitmeid lugejale juba tuntud nimesid nagu Tia Navi, Jaan Pehk, Mere Õie Kalle, Contra, Arnold Looga, Jarek Kasar, Marko Mörö, Juku-Kalle Raid, Alissija Elisabet Jevtjukova, Triin Tasuja, Jan Persidsky, Aliis Aalmann jt. Kõikidele muinasjuttudele joonistas kunstnik Mihkel Lappmaa illustratsiooni.

Osalejate rohkus oli ka põhjuseks, miks esialgu jõuludega lõppema pidanud konkursi tulemused alles jaanuaris selguvad – kõik ilmunud lood said võimaluse kolm nädalat lugejate ees olla.

Tulemuste Google Analyticsi abil kokku võttes selgus, et avaldamisjärgse kolme nädala jooksul sai enim lugemisi Mari-Liis Müürsepa "Tinderi printsess". Teisele auhinnalisele kohale lugesid lugejad Triin Tasuja "Parfüümipoe juhataja". Võitjat premeerib Ypsilon 500 euroga ja teist kohta 150 euroga.

Meile laekunud muinasjuttude kunstiline tase on raju, päriselt, laekunud tööd panid toimetuse igapäevatöö korduvalt seisma, neid oodati ja need kõik olid ootamist ka sajaga väärt. Inimesed on neid kirjutades endeid tagasi hoidmata lustinud ja kaastööde kogupakk ehk emotsionaalne tervik ütleb, et see ühiskond polegi üldse nii vananenud, tuim, kaeblev, pekkis ja hädine, kui vahel tunduma tikub. Aitäh.

Konkurss konkursiks. Näidake nüüd näpuga sellele, kes sellest muinasjutukuhilast võitnud ei oleks? Seega, me teeme koos nendest raamatu, päris raamatu, sest miks mitte – need pole lihtsalt muinasjutud, need supermõnusad lood on väärt parimat kohtlemist.

Ühtlasi on meil hea meel teatada, et juba on ettevalmistamisel ka järgmine konkurss, veel kreisim, mille teemaks on odavad lekkinud kirjavahetused.