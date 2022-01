“Hei, just nüüd on õige aeg tõmmata konto pappi täis, sest reaalsus on simulatsioon. Võta Matrix Laen OÜ-st punase pilli pakett ja vaata, kui kaugele jäneseurg jookseb! Tähelepanu, tegemist on finantsteenusega. Enne tarbimist konsulteeri Matrix Laen OÜ spetsialistiga

Sellise fantastilise kiirlaenu turundamise idee peale tulime sõbraga yks õhtu messengeris. Tarbijakaitsel pole midagi öelda, sest tõestagu, et reaalsus pole simulatsioon. Seda enam, et reaalsuse simulatsiooniks olemist kaldub järjekordse asjaoluna kinnitama fakt, et sarnasele kiirlaenuideele tuli ka riigiettevõte (!!!) Eesti Energia. Ainult et erinevalt meist panid nemad oma kiirlaenubiznjaki ka reaalselt püsti.

Kiirlaenubizness on igalpool samasugune, see tähendab alates sms-laenudest ja Kesneri Minicreditist lõpetades Swedbanki kodu väikelaenuga ja Partnerkaardi krediitkaardiga, koosneb kiirlaen ikka täpselt samasugustest komponentidest: on laenatav summa, on maksetähtaeg, on intress koos erinevate viivistasudega ning mis kõige olulisem – bränding koos ohvri positsioneerimisega.

Selveri krediitkaart on eelkõige ohvri positsioneerimise mõttes geniaalselt küüniline finantsinstrument. Kui toidu ja alkoholi jaoks raha ei jätku, on võimalus ostukorv lükata järgmise kuu eelarvesse ning Selver pakub lahkelt seda võimalust alates 16% intressi eest. Korisev kõht toidupoes on arvestatav surve sotsiaalmajanduslikult haavatud inimesele, mis paigutab ta haavatavasse positsiooni ning sel hetkel ei pruugi 8 eurot intressi 50 eurose toidukorvi pealt ei tunduda kuigi halb pakkumine.

Me olime, õigemini siiani oleme täiesti veendunud, et Matrix Laen OÜ on geniaalne bränding inimeste laenuorki tõmbamiseks. Alustuseks tuleb inimestele rääkida, et kammon, see pole reaalne, sest reaalsus on simulatsioon. Seejärel veenda konkreetsemalt Inimesi take the loan pill jutuga ja hiljem raha tagasi nõuda „Sa oled maatriksile võlgu“-tüüpi argumentidega. Viimast ei tohi alahinnata, kuna selge see, et laenu andmise biznjakk on vaid sama edukas, kui on laenude sisse nõudmise võimekus.

Paraku tuli meil konstateerida tõsiasja, et Selveril ja Eesti Energial on selge konkurentsieelis – nemad on juba sees oma ohvri (fiskaalses) tarbimisahelas ning tagasimaksmise probleemide tekkides on võimalik hakata inimesi toidukorvi ja elektrikilbi vahendusel suruma. Matrix Laen OÜ peab ennast sinna ise vahele suruma ning see ongi meie äriplaani suurim nõrkus ja põhjus, miks me otsustasime oma ettevõtet mitte registreerida ning krediidiandja tegevusloa taotlemise vahele jätta.

Paar teravamat pliiatsit riigiettevõttes (!!!) nägid võimalust oma tarbijate veelgi tühjemaks lüpsmiseks ja haarasid sellest kinni. Võimalus on tõepoolest magus – lähiajaloo kõrgeimad elektrihinnad, mis on tekitanud majapidamistele 600–800 euroseid arveid ning munev valitsus, mis ei suuda kokku leppida adekvaatsetes abimeetmetes.