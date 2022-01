Ilma õppimata võib ka elus kaugele jõuda - Marsi koloonia jaoks hakatakse inimesi välja valima ja Natalja läks katsetele.

Seekord täiustame eelmisel nädalal koos Tradingview'sse ehitatud Vegas Tunnel kauplemissüsteemi ja vaatame sellelt laekunud tähelepanekuid. Tradingview oli siis see platvorm kus reaalajas kauplemishinnad ja graafikud ning miljon tööriista nendega mängimiseks. Täna võtame veel kaks EMA-joont juurde, paneme nad samamoodi nagu eelmisedki kolm settingust ühe tunnise timeframe peale ja lenghti paneme ühele 576 ja teisele 676 (kui ei saa aru millest jutt vaata eelmisest episoodist, mis on mis, kuidas ja kust mida seati). Nüüd näeme lähemate andmete kõrval ka pikaajalist trendi. Pildil näeb see välja niimoodi.

Illustratsioon: tradingview.com

Mida veel tähele panna on see, et tunnel toimib samasuguse resistantsina nagu Fib-jooned. Siin on kenasti näha kuidas hind tunnelini langeb ja pärast seda taas üles põrkub. Hinnaliikumine on mustast joonest pisut ees, seega ostud-müügid tuleks siiski selle järgi teha mis küünlad näitavad. Ja ei ole ju liiga keeruline otsustada, kuhu ost, kuhu müük seada?

Järgmine pilt ja vastupidine olukord. Hind tõuseb tunnelini, saab vastusurve ja langeb tagasi. Muudkui osta ja müü!

Illustratsioon: tradingview.com

Kolmas pilt. Mööda tunnelit liikunud hind tõuseb, retestib tunnelit ja paneb siis lendu. Osta õiges kohas ja vaata käed põlvedel, kuidas sulle raha antakse.

Illustratsioon: tradingview.com

Vegas Tunnel on shortimiseks hea ja lollikindel asi, kuna ta ei tegele ennustamisega, vaid näitab seda, mida see või teine krüpto just praegu hetkel endast kujutab. Stopp-lossiga kaitstult ei ole kahjud liiga suured, kui hind äkitselt kivina kukkuma peaks hakkama. Mis viimaste kuude praktika järgi on üsna sage juhtuma.

Järgmine kord räägime sellest joonest mis Kirilli graafikute all jookseb. Tegemist on RSI, ehk Relative Strenght Indexiga. See pole kah mitte mingi Kirilli poolt vaba käega tõmmatud joon, vaid miski, mis annab üsna palju infot.