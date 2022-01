Mulle pole kunagi meeldinud mõte sellest, et ma oma elu ise ära lõpetan.

Ka vananemine ja loomulikult suremine on ise lõpetamine, lihtsalt vaeva näed sa sellega rohkem ja sihipärasemalt. Ma ei kujuta ette, mismoodi see võiks olla, et ühel päeval on sul kõigest nii kõrini, et lähed otsid nööri või mõne relva, või võtad midagi teravat ja oled enesekindel ja korraldad asja ära.

Spontaansus on selles mõttes kõvem. Oled kogu aeg valmis, et puu kukub peale või sõidab keegi sinust teepeal üle ja samal ajal nagu ei ole kah, sest harjud ära olukorraga, et elu kulgeb vaikselt ja loomulikult oma lõpu poole ja siis teeb see omakorda jälle rahutuks.

Ma teadsin ühte meest, kellega ma puutusin küll vaid korra kokku, kuid tema tegemisi jälgisin ma pikemalt. Ta oli isegi vist veidi aega mulle eeskujugi, kuigi ega ma temast suurt midagi ei teadnud. Temast võis mõnikord ajalehest lugeda, ma jälgisin ta feissarit, ta oli okeilt arukas ja kirjutas raamatuid. Mõtlesin, et tahaksin ka ise olla selline. Keegi, kes teab, mida ta tahab teha ja isegi oskab seda. Enesekindel mees minuga samast põlvkonnast. Sellisega saab samastuda. See tüüp oli noorsootöötaja, nagu minagi kunagi, ja tegi oma tööst ka etenduse. Mulle see etendus meeldis. Ta tundus selles veelgi enesekindlam ja arukam kui muidu. Hiljem tuli siiski välja, et tal oli depressioon ja ta lõpetas oma elu järsult. Kujuteldamatu. Imelik: "Ma teadsin ühte meest…" Kas ma peaksin nüüd ütlema, et ma teadsin teda või tean ma teda endiselt? Teda küll ei ole, kuid mina olen ju alles ja tean teda endiselt.

Mõtlen temale väga harva. Siis, kui ma mõnda tema raamatut sirvima satun või too etendus meenub. Mõtlesin täna sellele, et kui ma oleks tol meie ainsal kohtumisel teadnud, et see tüüp varsti endaga ühele poole saab, et kas oleks olnud midagi sellist nutikalt teravat, mingit imekildu, mida ma oleks saanud öelda ja mis oleks pannud ta mõtlema. Sest ta oli mõtlemisvõimeline tüüp ja võib-olla oleks mingi piisavalt sügav ja terav idee pannud ta sügavamalt endasse vaatama ning ümber mõtlema? Ilmselt olen ma aga naiivne ja mõtlen nii, nagu kõik need, kes arvavad, et lihtsalt "ära-teega" on võimalik kedagi õnnelikku elu elama veenda.

Aga kui ma olen lõppude lõpuks mingisuguseid asjaolusid pidi jõudnud sinnamaale, et ma teen teadliku ja eduka enesetapu, kas pole see siis mitte samuti loomulik surm? Loomulik minu enda jaoks. Jah, ma tean, et kõigil teistel on raske, kuid mina olen oma loomuliku tee lõpuni käinud. Minu jaoks sama loomuliku, nagu mõne teise jaoks väärikas vananemine ning gravitatsiooni abil liha suretamine on. Minu loomulik surm läbi minu loomulike ja pealesundimatute valikute. Egoismi küsimus ilmselt jääb. Peab olema enne seda piisavalt nutikas, et mitte liialt palju sidemeid luua, sest maha jääjatele haiget tegemine on rumal. Eriti siis, kui sa minnes sellele ise veel mõtled. Kui sulle see pähe peaks tulema. Siis ma ei saa aru, et mida sa üldse jamad, kui sul on teised, kes haiget võivad saada.