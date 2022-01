Kas te olete kunagi seksinud kogu öö ja hommikul sellest mitte midagi mäletanud? Ei? Mina samuti mitte.

Ükskõik, kui täis ma ka olnud olen, midagi on ikka hommikul meeles. Ainult sellest ei saa ma aru, kuidas ajataju ära kaob. Tead, et seks oli, vastu hommikut tuli isegi pilt juba ette, kuid millal alustasid või kui kaua, sellest pole aimugi. Seda reedab vaid tulitus privaatses piirkonnas. Aja jooksul harjub ka sellega ja siis ei reeda enam miski. Aga kuhugi see vahetatud energia peab oma jälje ometi jätma.

Kui ma noorem olin, oli jälle vastupidi. Energiat jagus kõvasti, kuid kestvust oli vähem. See energia oli nagu rohkem plahvatuslik. Ja plahvatused olid kõvasti suuremad. Mis sellest enam. Kui midagi, siis ainult tore meenutada.

Mulle pole kunagi meeldinud naiste jagamine omadeks ja võõrasteks. See tekitab ainult tarbetut segadust ja süümepiinu. Kui sa võtad asju nii, nagu need parasjagu on, on palju lihtsam. Isegi loomulikum. Seksi tekkimist ei saa nagunii väga palju ette planeerida, sest siis muutub ta projektiks, mida peab teadlikult juhtima. See ei ole enam loomulik. Ja kui seks tekib loomulikult, pole ta mitte ainult oluliselt parem planeeritud projektist, siis ei ole ka enam eriti mahti mõelda sellele, et kas oli nüüd oma või võõraga. See tekkis ja oli.

Ükskord olin ma rahvamaja juures mingil peol. Jõime ja vestlesime niisama, nagu ikka. Oli palju võõrast rahvastki. Millegipärast tekkis ühe teise seltskonnaga ütlemist ja kõige sõnakam seal oli üks lühikeste jalgade, keskmise väljanägemise ja kurbade silmadega plika. Räuskas üsna rumalalt meie kallal, et me olevat ülbed tatid. Minu omad lükkasid minu ette, et mine lahenda ära, et mida ta karjub siin, saame veel turvalt mingit ebavajalikku tähelepanu. Astusin talle juurde ja ütlesin, et läheks räägiks pisut seal eemal.

Oli mingi kevadine õhtu, jüriöö või midagi sellist. Kõndisime eemale parki ja ütlesin, et palun vabandust, me tegelikult ei tahtnud midagi halba, veits provotseeriv elevus tuleb ikka sisse kui pisut alksi teed. Ta ütles, justkui mingi teine inimene, et ta sai sellest kohe aru, et tal sama ja ta lihtsalt tahtis veidi paugutada. Küsisin, et mis nüüd siis? Ta ütles, et ei teagi, et nõme pidu nagunii. Pakkusin talle siidrit ja kui ta pudeli mulle tagasi andis, suudlesin teda. Ta tõmbas mu endale lähedale ja siis me seal suudlesime ja veidi hiljem juba amelesime vürtsikalt lõhnava pargi korralikult tärkamata murul, all ei muud kui meie mõlema teksatagid.

Hiljem läksime teiste juurde tagasi ja keegi ei küsinud midagi, vist oldi rahul, et ma selle probleemi ära lahendasin. Rohkem ma seda tüdrukut ei ole näinud. Vist, sest ega ma täpselt enam ei mäleta, milline ta välja nägi. Nime ma küsisin, kuid mäletan vist valesti. Oli vist Reelika või Reili või midagi sellist.