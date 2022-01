Ausalt ei jaksa enam ühtegi meediakanalit lahti teha. Ikka sama jutt, mis kolm päeva tagasi. Ja mitte midagi sellest edasi ei arene. Jah, on putsis, aga iga Eesti elaniku elektriarve ära trükkimisega olukord vähem putsi ei lähe. Ainult segasemaks läheb ja keegi ei saa enam midagi aru ja keegi ei jaksa enam. Usun, et ajakirjanikud ise ka ei jaksa enam. Või äkki just jaksavad. Neil teemas sees elades on lihtne teemat arendada, sest nad saavad asjast aru. Samal ajal aga muutub kõigi teiste jaoks asi ainult segasemaks ja probleem hakkab keskenduma väikestele hüüdlausetele, mis tekitavad ainult vastumeelsust nende vastu, kes päriselt aidata saaks.