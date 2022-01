Natalja korraldas skandaali, Kirill on kogu aeg nägupidi arvutis ja mõtetega krüptoturul ning pole talle vist piisavalt aega pühendanud. Selle Marsi kolooniasse mineku idee mõtles Natalja lihtsalt välja, aga kuna Kirill ka sellele tähelepanu ei pööranud, peksis tüdruk kõik Kirilli kolm toiduanumat vastu seina puruks. Nüüd tellis Kirill neile kaks pitsat ja nad söövad seda põrandalt.

See selleks. Suhtelise tugevuse indeks (RSI) on Kirilli üks põhilistest tööriistadest. Tõenäoliselt kõigi kes krüptoga jandavad, see on nii basic. Iseenesest on see libiseval keskmistel põhinev instrument, mida liigutavad ühes või teises suunas tugi ja takistus ning mis aitab ülemüüdud ja üleostetud tingimusi tuvastada.

RSI on skaleeritud 0-st 100-ni, näidud üle 70 näitavad üleostetud ja näidud alla 30 ülemüüdud seisundit. Kui valuuta on üleostetud või ülemüüdud, võib oletada, et turuväärtus on muutumas. Seega võiks üleostetud krüpto puhul enamasti oodata langust ja ülemüüdud olukorras eeldada tõusu.

Kui näidud liiguvad üle 50 (üle keskmise), võib oodata tõusutrendi ja kui näidud jäävad keskpunktist allapoole, võib oodata langustrendi.



Seda tööriista, nagu pildilt näha, saab kasutada ka potentsiaalsete põhjade ja tippude tuvastamiseks turul. Kui diagramm näitab tõusvat või langevat trendi, tasuks alati RSI-le pilk peale visata, kas see on keskpunkti kohal või selle all, niisamuti tšekkida üleostetud ja ülemüüdud olukorda. See võib mõnevõrra kauplemisvigu vähendada.

Täpsus on nii ja naa, RSI annab suuna, täpsed signaale on valehäiretest suht raske eristada, kuna RSI näitab liikumise hoogu, võib vara jääda üleostetud või ülemüüdud seisundisse pikaks ajaks. Samas, volatiilsel turul, kus varade hind vaheldub kiiresti tõusu- ja langustrendidega on RSI rohkem kui abiks.

Selle indidikaatori leiab oma TradingView lehelt, klõpsata "Indicators & Strategies" lüüa otsingusse RSI ning valida sealt endale sobivaim.

Indikaatoreid on lugematul arvul ja kui Kirillil oleks võimalus kasutada neist ainult ühte, oleks see mitte RSI vaid hoopis maht. Volume. Kauplemise maht ongi vist üldse kõige olulisem aspekt väljaspool hinda. Mahust räägib järgmises episoodis. Ja episood pärast seda katsub kokku panna suurema pildi ja vaadata, kuidas toimivad koos Vegas Tunnel, RSI ja Volume.