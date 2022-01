Ja sina, sina vaata oma naabrit, tal on rohkem asju kui sinul, tal on uuem auto ja ta lapsed käivad paremas koolis kui sinu omad. Peod tema juures kestavad hommikuni, ilutulestikku lastakse pea iga poole tunni tagant. Millega need inimesed tegelevad, et endale sellist elu lubada? Ja sina oma ausa eluga oled seal, kus sa oled, käid Humana pintsakus ja kui lapsed on kooli läinud, mässid end vatiteki sisse ning lükkad alandlikult elektri välja. Pane oma naabri peale kitse ja saad rahulikult öösel magada!

Ja sina, kellel on telefonis videoklipp Laura Põldveret öösel koju saatvast purjus valgusfoorist, see pole isegi kitsepanemine, nii Laura Põldvere kui valgusfoor on avaliku elu tegelased ja toimunu on avalik, meile kõigile kuuluv info. Saada see meile, Ypsilon maksab väärt asja eest paar miljonit. Väga retsi video eest, mõttes, et kui valgusfoor seal Lauraga fukifukit teeb, isegi kuni 10 miljonit Indoneesia ruupiat.