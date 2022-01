Mida te arvaksite, kui olete ägeda pimesoolepõletikuga haiglasse sattunud ja teid saadetakse opereerima haldusjuhtimist õppinud politoloog? Mis tunne teil oleks, kui soovite projekteerida kaasaegset ja nutikat hoonet, mis arvestaks parimate tehniliste võimaluste ning klimaatiliste eripäradega, ning teile saabub ukse taha keskharidusega nooremapoolne spetsialist Tallinnast, kes teatab, et tal on selleks Jüri Ratase õnnistus?

Kahjuks pole tegemist naljaga, vaid igapäevaelus toimiva ja talutud praktikaga. Oluliste teenuste ja tegemiste taga ei ole tihtipeale kaugeltki mitte inimesed, kel on vastava ala haridus, teadmised ja ettevalmistus. Kõike ühekorraga lahata ei jõua, aga kuna keskkond on samamoodi elutähtis teenus ja selle olulisus on ajas järjest teravamalt esiplaanil, võttis Ypsilon alustuseks luubi alla Eesti keskkonnaministrid.

keskkonnapoliitika on Eestis kuidagi metsa läinud. yheltpoolt on kits kärneriks (Erki Savisaar esindab keskkonnaministrina "sotsiaalmajandust"), teiseltpoolt kärner kitseks (RMK ajab lageraiepoliitikat).

Kokku on keskkonnaministreid taasiseseisvumisest saati olnud 17. Vaid Villu Reiljan on selles ametis kahel korral olnud. Mine võta kinni, kas oli tegemist tema metsamajandusinseneri tausta või tolles seltskonnas aukartustäratava staažiga, mis ta ühel päeval korralikke sidruneid kasvatanud puuni juhatas ning lõpuks suurtesse jamadesse mässis. Märkimisväärne on, et kui kuni Reiljanini tundus ministeeriumit juhtiva inimese erialane taust poliitikutele oluline, siis peale teda tollest ametist läbi käinud 11-liikmelisest seltskonnast võib avalike andmete järgi erialaselt pädevaks pidada vaid geoloogi hariduse ja Lääne-Viru maavalitsuse looduskaitsetalituse juhataja kogemusega Pomerantsi.

Pöördumegi tänaseks avalikust suurest poliitikast loobunud ning ühes Janek Mäggi ja Andres Anveltiga PowerHouse'is «kardinatagust» poliitikat viljeleva Marko Pomerantsi poole uurimaks tema mõtteid sel teemal. Endine keskkonnaminister, niisamuti endine sotsiaal- ja siseminister ütleb, et kes on elus sotsiaalministrina selle üüratu paketi ja surve all hakkama saanud, saab vabalt hakkama ükskõik millise teise ministeeriumi juhtimisega.

Aga siiski, kolmest viimasest keskkonnaministrist kaks on olnud keskharidusega ja praegune keskkonnaminister on rakendusinformaatik. «Ega baklaureusekraad tänapäeval samuti mingi kõva asi ole,» naerab Pomerants selle peale.

Eestimaa Looduse Fondi juhatuse aseesimees ja metsaprogrammi juht Siim Kuresoo arvab, et meil on hariduse asemel kulgenud arutlus küsimuse üle, et mida vastne keskkonnaminister arvab või teab kliimamuutustest.

«Pigem tekitavad need väljaütlemised vabaühendustes alati kõva lainetust. Neli viimast ministrit on ikka päris ehmatava suhtumisega olnud, mõni on eitanud, kuid absoluutselt kõik on seda kindlasti pisendada üritanud,» selgitab Kuresoo.

Arutleb Siim Kuresoo

Loomult ei ole küll keskkonnaministri ametisse nimetamine mingi missi või misteri valimistel osalemine keskkonnaühenduste kohtunike pilgu all. Meie asi pole neile kui inimestele punkte või hinnanguid jagada. Pigem on see valitsevate erakondade kalkulatsioonide ja valikute väljendus ja kiita või laita on põhjust keskkonnaministrite väljaütlemisi, tegusid või tegematajätmisi.

Keskkonnaministriks olemine ei tundu ka ülemäära lihtne. Amet näib olevat selline, et laual on palju keerulisi küsimusi, mis on tugevasti läbi põimunud teiste valdkondade küsimustega. Oma laadilt on need sellised, millega tingimata lihtsaid poliitilisi punkte noppida pole kerge. Selles ametis pole seetõttu ka lihtne särada. Näikse, et oma poliitilise karjääri tipus olevad poliitikud hoiavad sellest positsioonist pigem eemale ja valvavad kõrvalt, et keskkonnaminister «liialt paati ei kõigutaks» ning see teeb asjad veel keerulisemaks.

Ma ei arva, et keskkonnaministrilt peab ootama kindlasti loodusteadusliku hariduse tausta. Kliima ja elurikkuse mured on väga tihedas põimingus teiste valdkondadega ning nende lahendamisel on kindlasti abi ka hoopis muudest valdkondadest kogutud pädevustel. Aga elementaarne oleks, et keskkonnaminister saab tema laualt läbi käivate küsimuste sisust aru ning tunnetab nende tõsidust tagajärgede mõttes. Rääkides näiteks kliimamuutustest, siis selles pole viimase aja ministrid küll ülemäära suurt asjatundlikust ülesse näidanud ja pigem on valinud neis küsimustes pealiskaudse patroniseerimise, hägustamise ja mittetegutsemise õigustamise tee.

Uus keskkonnaminister Erki Savisaar on keskkonnaühendusi päris kõvasti ehmatanud oma veel riigikogulasena käima pandud algatusega lõdvendada kaldakaitse vööndi ulatust Eesti rannikul. Nüüd näib eelnõu riigikogus hea hooga edenevat ja see on väga murettekitav areng. Muudele tegudele või tegematajätmistele on selles varajases etapis ennatlik mingit hinnangut anda.

Looduse seisukohast oleks muidugi väga rõõmustav, kui valijad näitaksid võimalikult aktiivselt välja, et tegelikult lähevad neile keskkonnaküsimused väga korda. Seda nii valimiskasti juures (sõltumata üldisematest ideoloogilisest eelistusest) kui ka valimiste vahelisel ajal liitudes algatuste, aktsioonide ja ühendustega. Samuti kodanikuna otse oma valitud esindajatega tihedat sidet pidades saab saata signaali, et meie metsades, meres ja atmosfääris toimuv ei ole vaid tühitähi tähtsate asjade taustal. Nii on lootust ka heale keskkonnapoliitikale, mida on praegusel ajal hädasti vaja.