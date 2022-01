On olulisi küsimusi ning on käredalt põletavaid küsimusi — just viimastele on otsustanud Ypsilon vastuseid anda. Eelmisel nädalal tekitas palju elevust teadlase avastus, mille kohaselt kaks kanepis leiduvad ainet blokeerisid koroonaviirusesse nakatumist. Tõhustusdoseerimine muutus äkitselt palju vastuvõetavamaks ning see omakorda tuletas meelde regulaarselt vaktsineerijate talvise mure. Teadagi tugevate miinuskraadidega õues kanepit suitsetades ei jää pilve, aga miks see nii on? Neile kahele põletavale küsimusele sobib Eestis vastamiseks ainult üks mees — teadusnõukoja värske liige ja Tartu Ülikooli psühhofüsioloogia professor Jaanus Harro.

Täpsemini avastasid teadlased, et kaks kanepis leiduvat hapet, kannabigeroolhape (CBGA) ja kannabidioolhape (CBDA) võivad siduda koroonaviirust põhjustava viiruse SARS-CoV-2 ogavalguga ning takistada viiruse sisenemist rakkudesse ja infektsiooni tekitamist. Liiga hea, et tõsi olla — samamoodi nagu uuringud, mille kohaselt šokolaad aitab kaalust alla võtta ning punane vein südamehaiguste vastu.

Cannabis Can Prevent COVID-19 Infection https://t.co/SBsQNRLybv — Genka (@PaksBasilio) January 12, 2022

Professor Harro kinnitas Ypsilonile, et tõepoolest tänavatel liikuv 20 eurose grammihinnaga vaktsiin ei ole lahendus pandeemiale. "Kanepitaimes on üle saja bioaktiivse ühendi ja et neist mõni katseklaasis mikromolaarsetes kontsentratsioonides viirust ja rakke mõjustab, ei ole üllatav. In vivo (elus organismis toimuvad - toim.) katsed on otsustavad, neid veel ei ole. Eks seepärast ilmuski see artikkel loodustoodete ajakirjas, et toimet elusorganismis peab veel uurima ja seejärel nende kontsentratsioonide ohutust, mis toimivad, kui toimivad. Muide, need ühendid on kannabidiooli eelmolekulid, neid võib olla täna rohkem levivate kanepipreparaatide sees vähem, sest rohkem THC-d tähendab reeglina vähem kannabidiooli."

Kannabinoidid blokeerivad SARS-CoV-2 ja esilekerkivate variantide sisenemist rakkudesse FOTO: Richard B. van Breemen, Ruth N. Muchiri, Timothy A. Bates, Jules B. Weinstein, Hans C. Leier, Scotland Farley, and Fikadu G. Tafesse Journal of Natural Products

Külma ilmaga tõhustusdoseerimine

Üksikud nukrad Ypsiloni lugejad on vabas vormis toimetusele kurtnud muret, millega Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet ega Terviseamet neid aidata ei oska. Nimelt, pakase ilmaga ei ole mõtet õues kanepit suitsetada, sest see lihtsalt ei hakka tööle ning mõju avaldub alles sooja tuppa minnes. Kõlab nagu tõsine mure ja traagiline raiskamine, mistõttu otsustas Ypsilon seda teemat menetleda, sest ometigi avalik huvi on olemas.

Kuna savusuitsetavad lugejad ei ole oma muresid teadlastele kurtnud, ei ole osanud mainstream teadus ka sellega tegeleda, ent professor Harro spekuleeris võimaliku toimemehhanismi üle: "Külma ilmaga suitsetamisel võivad olla mõned farmakokineetilised iseärasused. Hingamine võib muutuda, nii et "ei tõmba sisse", nagu Bill Clinton, ja pärast toas tuleb pigem platseeboefekt, mida võimendab sooja pääsemise rõõm. Või siis kui ikka tõmmata suitsu kopsu, siis külma käes organism mobiliseerib stressitelje ja see töötab THC subjektiivsete efektide vastu, ja pärast toas üles soojenedes ja lõõgastudes see talitluslik antagonism taandub. Nii et ma küll ei ole juhtunud kuulma, et keegi oleks seda objektiivse uuringuga näidanud, aga niisugused võiksid olla mehhanismid, mis sellist fenomeni aitaksid seletada."