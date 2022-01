Arvestades Bideni jõuetuid sõnavõtte, gaasihindade poolt kägistatud Euroopat ning Venemaa poolt ära ostetud Soomet, on selge, et Eestil on praegu järel ainult üks sõbralikult meelestatud naaber - Läti ja antud olukorras ei jää meil üle muud, kui tegutseda üheskoos.

Me peame Putini destabiliseerima ja seda tema enda kodus. Teen ettepaneku saata pahaaimamatu Putini juurde Laima Vaikuleks maskeerunud Eston Kohvri, kes teeb ta võimalust ära kasutades sealsamas kukeks ja striimib seda otse Twichi kanalis.

Järgmisena saadavad ukrainlased Putini juurde Sofia Rotaru. Selle sees on jällegi Kohver ja nüüd on Putin topeltkukk. Putini kaasmaalased ei talu kukkesid ja võimuaparaadil tuleb praegune president kiiremas korras välja vahetada. Eston Kohver saab oma kättemaksu, mida ta on oodanud.

Aga ammu enne seda on juba Moskvas 1984. aastal Sopoti rahvusvahelise lauluvõistluse võitnud Anne Veskiks maskeerunud kaitsepolitsei taktikalise kukegrupi mees ja see on juba enne kõik teised võimalikud kandidaadid vaikselt kukeks teinud.

Siis lekitame sotsaalmeediasse tehisintellekti poolt loodud klipi, kus Putin väidab, et Tšetšeenias siiski on üks kukk – Kadõrov. Algab järgmine Vene-Tšetšeenia sõda. Sarnase klipi teeme Recep Tayyip Erdoğani kohta. Algab 13. ja viimane Vene-Türgi sõda.

Samal ajal korraldavad liitlased Poolas Sopoti lauluvõistluse. Seal tehakse kiire rahvusvahelise välkoperatsiooniga Kirkorov kukeks. Samal ajal lekivad internetti fabritseeritud tõestused, et automaat Kalašnikovi leiutanud Mihhail Kalašnikov oli kukk. Gogol, Tolstoi, Juri Gagarin, Valeri Ljontjev, Jelena Välbe – kõik kuked. Kui venemaalased hakkavad aru saama, et nende identiteet on kukk, tõusevad nad jalgadele.

Aga natuke enne seda, viimase pauguna, kaose vallandamiseks, saadame Moskvasse palverännakule ümberkehastumise meistri Hendrik Normanni ja see teeb seal Moskva ja kogu Venemaa patriarh Kirilli kukeks.

Siis algab järeltöötlus. Koostöös Maggie ja Gallina Blancaga nimetame kanapuljongikuubikud ümber kukekuubikuteks ja reklaamime seda nagu praegu Vene viina reklaamitakse. Russian kuubik, Patriarhi kuubik, Royal kuubik, Rasputin kuubik...