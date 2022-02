Me jooksime karjas trepist alla ja ma olin jäänud viimaseks.

Ma ei tea, kes viskas paugutaja trepikasse, kuid kärgatus käis täpselt siis, kui kõik ülejäänud olid jõudmas välja, teisel korrusel elav tüüp oli välisukse lahti ja ühes sellega minu külili paisanud ning halvaendelise "Türa küll!" trepikotta röögatanud. Pauk kõlas haigelt valjusti! Mulle tundus, et See lõi tüübi korraks isegi vakatama ja ta ei osanud midagi peale hakata. Viiekorruselise maja keskmise paraadna ülemiste korruste uksed hakkasid järjest avanema ning kostis ärevaid hüüdeid. Mööda trepikoda levis ilutulestikuga tavapäraselt kaasnev, sel korral üsna märkimisväärne tossupilv.

Ajasin end vaikselt püsti ja üritasin trepist alla liikuda. Esialgu vaikselt, kuid teise korruse tüübile silma jäädes juba meeleheitlikult sööstes. See ei lõppe hästi, putsi küll!

Olime nagu tavaliselt karjakesti tänaval jõlkumas. Aeg oli selline, et advendiaeg meenutas pigem tänavalahinguid. Alati olid meil mõned paugutajad taskus. Isegi siis, kui keegi ütles, et see nüüd oli viimane, jäi ikkagi alati mõni reservi, et mõnel semul või suvalisel möödujal ühes semudega sitt ihust väljutada. Ma ei tea, kust persest neid junne välja võluti, kuid mingid tüübid vanematest klassidest müüsid neid ja mulle tundus, et need muutusid aja jooksul aina suuremaks ja tüsedamaks, justkui oleks need kusagil laos steroidide peal paiste turbunud.

Ehmatamine polnud ainus eesmärk. Nendega sai ka asju õhku lasta. Prügikaste, purke ja pudeleid. Mingid tüübid olid kuuldavasti nendega ka kasse tapnud. Enivei, sa ei teadnud kunagi, millal pauk võis käia, olid selleks alati justkui valmis, kuid ehmatasid raudselt.

Nüüd siis see trepikas... Ma olin nõus olnud minema viiendalt ühte plikat välja kutsuma. Ma oleks võinud vähemalt siis midagi juba aimata, kui tüübid maha hakkasid jääma ja umbes kolmandal ütlesid, et ootavad seal.

Tundsin, kuidas mu kapuutsist kinni haarati, see korralikult ragises ning hinge kinni tõmbas. Ma ei pääsenud enam kuhugi. Tüüp tiris mind enda poole nagu suvalist kompsu ja ta rusikas tabas mind kaks korda paremalt vastu kõrva. Fuck, kui valus see oli! Kiunatasin, tõstsin käed ette ning hüüdsin mitu korda, et mina ei visanud seda paugutajat, mina ei visanud, ära löö, ära löö! Tüübil oli vist suva, adrekas laes ja endast väljas, jagas hoope, kuid lasi mu kogemata lahti. Sööstsin ettepoole ning kukkusin käed ees trepist alla mademele. Käsi jäi kuidagi alla ja rõve valu käis läbi. Tundsin, kuidas korraga pohui hakkas. "Käi munni aff!" sisisesin, kui olin end istuli ajanud. Mu pöial oli ebaloomulikus asendis, mu käsi ja kõrv valutasid kohutavalt ning ma tundsin, kuidas sellelt tilkus kaelale verd. "Lööd mu maha selle eest, et paraadnas pauku tehti?" Tüüp seisis oma ukse ees ja hingeldas, justkui otsinuks õigeid sõnu. Ülevalt jõudis alla paar naist, kellest üks mind tundis ja minu juurde jooksis. "Mis siin juhtus?" hüüdis ta, võttis taskust mingi rätiku ja surus selle mu kõrvale. "Türa need tatikad tahtsid meie trepikoja õhku lasta, siin ei saa normaalselt elada!" Tüüp kadus oma tuppa ning ilmus veidi aja pärast jääkuubikute kotiga tagasi välja. Ma hakkasin nutma. Tundsin, kuidas miski sees nagu murdus ja pisarad voolasid iseenesest.

Paraadna prouad tohterdasid ja puhastasid mu sealsamas ära. Ma rääkisin neile, kuidas asjad olid ja et sel korral tehti lihtsalt minu üle nalja. Seda ma targu ei öelnud, et ilmselt oleks ma mingil muul juhul ilmselt ise see naljategija olnud.