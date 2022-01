Natalja vihastas ja läks Kuremäe kloostrisse nunnaks. Seal pidi iga auk inimlikut austatud olema. Isegi jumalikult. Ise ütles nii. See selleks - Kirill lubas täna volüümist rääkida, aga see jääb järgmiseks korraks. Ärevad ajad, Bitcoin on 36 600 peal, kohe peaks tulema tõus 41 000 peale ja siis järjekordne sööst alla 31 000 peale. Võib-olla isegi 28le.

Kirilli kogu tähelepanu on turul ja ta üritab mitte midagi maha magada. Ülalt müüa ja sügavalt alt osta on see, mida ta tahab, aga oleks see nii kerge... Bear market on see, kus tehakse tarvilikud ostud ja Bull market see, kus need ostud kasumlikuks muudetakse. Praegu liigub BTC tasahilju Vegas tunneli alla ja kui ta leiab jõudu sellest läbi murda, on 41 000 laual. Kell on kümne minuti pärast kolm päeval, kohe algab Ameerika aeg ja see võib puuduva jõunatukese anda.

Kirill aitas millalgi sõbral Binance konto teha ja tal sinna 2 000 euri peale kanda. Eile õhtul helistas endine sõber ja teatas, et tal on 750 euri järel, et krüpto on õnnemäng ja Kirill tavaline kasiinololl. Nii palju siis tänulikkusest. Kirll soovitas tal igaks juhuks raha kohe välja võtta. See oli ainus halb nõuanne mille Kirill kogu krüptotalve jooksul andnud. Kirilli konto eurodes ei näita samuti midagi rõõmustavat, mis pole ka oluline, tähtis on see, et ta sahtel on täis korralikku ja parima hinnaga ostetud kraami, niiet kui see tõuge üles tuleb, ja ta tuleb, on Kirilliga kõik korras. Nagu sai juba öeldud - karuturg annab head hinnad ja pulliturg pärast kraamile väärtuse.

Aga teeme seekord hoopis nii, et sina hea lugeja aitad nüüd Kirilli. Ükskõik mida sa krüptoalaselt valdad või tead, saada see Ypsiloni meiliaadrssil toimetus@ypsilon.ee ja Kirill riputab sinu nõuanded nii endale, kui kõigile teistele õppimiseks üles. Tõenäoliselt kõige rohkem tunneb Kirill ise hetkel puudust tarkusest stop-lossi osas. Kaotuste vältimiseks liiga lähedale seatud stop-lossist kukub ta krüpto liiga tihti läbi ja siit tulevad kahjud, liiga kaugele asetatult pole sellest jälle mitte mingit kasu. Aga parajalt, nii, et läbi stoplossi kukkunud krüptot pärast alt hea hinnaga taas üles osta kannataks, Kirill ei oska. Aga saatke kõike mis krüptosse puutub ja kasulik, Ypsiloni krüptokülg ei pea ainult korra nädalas Kirilliga täidetud olema.