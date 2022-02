Eelmises episoodis palus Kirill lugeja abi, aga kuna sellega paistab aega minevast, otsustas ta prooviks abi ise sisse osta. Telegramis on sadu krüprosignaale pakkuvaid gruppe, tasu võetakse nõustamise eest korralikult, on gruppe, kus tuleb kuuajase liikmestaatuse eest 300 dollarit välja käia. Kirill maksis kuuks ajaks Learn 2 Trade Crypto VIP klubisse kuulumise eest 35 naela ja nüüd saab näha kui palju gurud ise asjale pihta panevad. Nädalavahetusel ei tulnud ühtegi signaali, esmaspäeval pakuti täielikku sodi, lisaks lühikeseks müümisega asju, millega Kirill ei tegele. Võimenduse kasutamise on Kirill endale ära keelanud. Täna hommikul laekus kaks loogilisemat pakkumist, SOLANA ja ADA kohta, see viimane näeb välja selline: