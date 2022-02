Eile tähistatati Tallinnas suurejooneliselt juba 13. Hiina uusaastat. Iga-aastase vahva tule-show Tauno Kangro skulptuuride ja tantsuetenduste näol on tegemist Hiina nn pehme jõu aktsiooniga, mille eesmärk on parandada riigi mainet, mida on räsinud inimõiguste rikkumised ja autoritaarne valitsemismudel, nendivad asjatundjad Ypsilonile. Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet peab aga sündmust puhtalt kultuuriliseks.

Alates 2009. aastast on Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet ja Pekingi Kultuuribüroo ühiselt korraldanud Tallinnas Hiina uusaasta tähistamist, mis seekord möödub koroonapiirangutest tingituna tagasihoidlikult. Samaaegselt hakati seda tähistama ka Helsingis ning on kujunenud traditsiooniks mõlema pealinna elanikkonnale. Ent selle ajaga on välispoliitiline kontekst tunduvalt muutunud ning läänemaailm ei vaata enam Hiinat sama pilguga, millega 13 aastat tagasi, kui selle tähistamistega alustati. Ka Välisluureamet on oma aastaraportites hoiatanud Hiina pehme jõu ja mõjutustegevuste eest.

„Pekingi kultuuribüroo, ingliskeelse täisnimega Beijing Municipal Bureau of Culture and Tourism, on Hiina kommunistlikule parteile alluv asutus, mis kultuurisidemete ja turismi arendamise sildi all tegeleb Hiina propagandaga, mis on osa Hiina laiaulatuslikust mõjutustegevusest teistes riikides eesmärgiga luua Hiinast võimalikult positiivset kuvandit,“ räägib orientalist-sinoloog Märt Läänemets, kes on Eesti Akadeemilise Orientaalseltsi president.

Läänemetsa sõnul on tegemist Hiina nn pehme jõu aktsiooniga, mida sama büroo kaudu korraldatakse sadades linnades üle maailma. „Selles mõttes pole midagi erilist. Tallinn on sellele liimile läinud ja eks linnavalitsus üritab sellega omakorda linlaste poolehoidu teenida. Ikkagi ju huvitav ja eksootiline etendus. Et Hiina pool sellest poole kinni maksab, näitab selgelt, et tegemist on Hiina-poolse propagandaüritusega. Aga Tallinna linnaisad ignoreerivad sellega asjaolu, et nõnda toetavad nad Hiina autoritaarset kommunistlikku režiimi, mis oma riigis jõhkralt rikub inimõigusi ja üle maailma oma autoritaarset valitsemismudelit üritab peale suruda,“ lisab Läänemets.

Pekingi Kultuuribüroo kodulehel on eesmärkidena välja toodud üldise kultuuri edendamise ja haldamise koos järelevalve ja kontrollimise seas ka näiteks riigi kultuuri- ja turismialaste seaduste, määruste, reeglite ja poliitika rakendamine. Eesmärkidest võib selgelt välja lugeda, kuidas kultuuribüroo ka suunab kunstiloomingu ja -tootmist nii, et see kehastaks sotsialismi põhiväärtusi.

Ühtlasi vedas see asutus eest ka kultuuri- ja turismimajanduse (sotsiaalse - toim.) krediidisüsteemi ülesehitamist ning uurib ja karistab ebaseaduslike tegude eest kultuurivaldkonnas.

Eestis elav Hongkongi päritolu kolumnist Iverson Ng ütleb selgelt välja, et tegemist on Hiina propaganda bürooga. „See on Hiina riiklik büroo ja see tähendab seda, et tema agenda on sama nagu Hiina Kommunistlikul Parteil.“

Iversoni sõnul sai ta kinnitust, et tegemist on poliitilise üritusega, kui ta käis seal eelmisel aastal: „Oli selge, et kui Hiina suursaadik Li Chao tegi kõne Eesti ja Hiina suhetest mandariini keeles, siis see tähistamine pole kultuuriüritus, vaid poliitika propaganda.“ Ka see aasta peab üritusel kõne Hiina suursaadik Li Chao, kes sai Eestis tuntuks, kui Õhtuleht avaldas sisuturunduse all ta artikli, mille põhisõnum oli, et süüdistused uiguuride vastu toime pandud genotsiid on naeruväärne vale.

„See on täiesti naiivne, et linnavalitsus ütleb, et kultuuri ja poliitikat ei tasu ühte patta panna. Kui see oleks Vene kultuuriüritus Tallinnas ja kõne peaks vene suursaadik, siis rahvas ei aktsepteeriks seda,“ spekuleerib Iverson. „Üldsegi tuleks seda üritust nimetada pigem Idamaa kalendri tähistamiseks,“ sõnab Iverson.

Tallinna linnavalitsus olukorda nii ei näe

„Niisamuti on Tallinnal ja Pekingil koostööleping, mis puudutab kultuurikoostööd, vastastikust turismi edendamist ning ülikoolide ja teadusparkide koostööle kaasa aitamist. Kõige aktiivsem on Pekingiga koostöö olnud just kultuurivaldkonnas,“ kirjeldab Tallinna Kultuuri- ja Spordiameti kultuuriosakonna juhataja Lennart Sundja oma asutuse pikaaegset koostööd Pekingi kultuuribürooga.

Küsimusele, kas Tallinna kultuuriamet on teadlik Hiina “pehme” jõuga seotud ohtudest, millele Välisluureamet on oma raportites viidanud, vastab Sundja: „Hiina uusaasta tähistamine Tallinnas ei ole kunagi olnud poliitiline või ideoloogiline, vaid kultuuriline sündmus.“

Sundja selgitab ka, miks see idamaine traditsioon on iga aasta Tallina kultuurikalendris: „Põhjus, miks algselt ühekordse üritusena kavandatud Hiina uusaasta tähistamisest kujunes traditsioon, seisneb asjaolus, et see osutus rahva seas väga populaarseks ja võeti linlaste hulgas väga hästi vastu. Juba aastaid on see olnud suurima osavõtjate arvuga vabaõhusündmus, mis toimub kõige külmematel talvekuudel.“

„Kultuurivahetus on vastassuunaline – mitmel korral on kontsertturneel Hiinas käinud Tallinna Kammerorkester, sh koos Eesti Filharmoonia Kammerkooriga – esitades Hiina miljonilinnade suurtes saalides mh Pärdi, Tüüri, Elleri jt loomingut. Hiinas on keskkonnakunsti loomas käinud meie kunstnikud, Tallinn on neljal korral saatnud esinejaid Chengdu rahvusvahelisele sõpruslinnade noorte kultuurifestivalile (viimati esindas Tallinna Eesti laulja Inger), 2019. aastal avati sealsamas Tiiu Kirsipuu mastaapne skulptuur „Tallinn-Chengdu”,“ selgitab Sundja.

Tavapäraselt on Hiinast Eestisse tulnud 40-liikmeline artistide delegatsioon, kelle seas on nii lauljad, muusikud kui ka tantsijad, ent see aasta saadeti koroonapiirangute tõttu hoopis virtuaalne videotervitus.