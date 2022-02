Ma sain aru, et Tarraste ei olnud rahul endale eluaegse vanglakaristuse määramisega ja on palunud Teil ringkonnakohtu otsus edasi riigikohtusse kaevata. Maakohtu poolt määratud 20 aastat oli Teie sõnul piisavalt metsik ja Te leiate, et praegu 33-aastane Tarraste oleks ka esmase karistuse ära kandes 53-aastane ehk sisuliselt pensionieelik.

Tarraste võttis otseselt kahe inimese elu, haavas nelja, neist kahte last ja raskelt. Seejärel on ta puhtsüdamlikult kahetsenud. Te toote kergendavate asjaoludena välja Tarraste kõrge IQ ja asjaolud, et tegemist on äärmiselt intelligentse inimese, tubli ärimehe, sealjuures pereisaga.

Lugupeetud Rünno Roosmaa, ma olen 52 ja ma olen Teie meelest pensionieelik? Ma olen samuti äärmiselt intelligentne, mul on kõrge IQ, ma olen tubli kirjanik ja ärimees, sealjuures pereisa. Mul on nii pealt 20 kui ka 5-aastane poeg, mul on kuuris Kawasaki, ma tõmban sellega nokka, ma kõnnin lendõngega 20 kilomeetrit jutti mööda mättaid ja ma olen Teie arvates pensionieelik? Minusugused on oma elu ära elanud ja kuuluvad mahakandmisele?

Ühiskond vananeb, see on tõsi, aga minuealised inimesed harrastavad terveid eluviise ja on hilistes aastateski teo- ja töövõimelised. Nad on tipp-poliitikud, teadlased, õpetajad, omavalitusjuhid, kultuuritegelased...

Ma leian, et Te olete oma väljaütlemistes Postimehele avalikku ruumi moraalselt solvavanud ja Te olete nii eakatele inimestele, kui nende lähikondlastele avaliku vabanduse võlgu.

Seda ootama jäädes,

Teie Olavi Ruitlane