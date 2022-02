I WANT TO BELIEVE. Seekordne magalatuur on tsipake teistsugusem kui eelnevad, sest asume taga ajama paranormaalseid nähtusi Õismäel. Viin sind selleks huvitavate parawebi postituste juurde ning kogun infot läbi sotsiaalmeedia – saate kohe varsti lugeda nii doppelgängerist rööpreaalsuses kui ka täiesti ainulaadset UFO vaatluse kirjeldust.

Debüütromaanis «6ism2e_dpi_error:_unsupported_personality» on mul üks kultuurifilosoofiline essee väiksena kogetud UFO vaatlusest, kirjutasin selle EHIs õppides Tõnu Viigi kursuse jaoks – sain selle eest «A» märkusega, et siit võiks veel edasi liikuda. Romaanile järge kirjutades leidsin, et võiks küll edasi liikuda ning avardada seda poolt Õismäest. Kirjutan googlisse otsingusõnad «Õismäe» ja «UFO» – tunnistan, et esialgu on lootused on laes ja usun, et leian nii palju vasteid, et pean hakkama triaaži korras kõiki erinevaid juhtumeid lahterdama. Reaalsuses on 2940-st otsinguvastest ainult kaks tõesti olulist, ülejäänu aga heal juhul kuskil paari tulukese nägemine või halvemal juhul täiesti ebaoluline sõnade kokkulangevus.

Need kaks olulist otsinguvastet on mõlemad huvitavad aga nende olulisus ei peitu mitte nende nö facevalue’s vaid hoopiski selles, kuidas peaks see väljasõit paranormaalsusse teed alustama. Esimene oluline link on Eesti paranormaalsete nähtuste foorumisse para-web.org , kust leiab Õismäe kohta järgnevaid postitusi: erinevaid veidrate tulede ja objektide vaatlusi [vt viiteid 1-4]; vandenõuteooriaid vabamüürlaste sümboolikast Tallinnas ja Õismäest kui Atlantise koopiast ; kaardi UFO nähtustest , mille järgi ulatub Toompealt Õismäele UFO-koridor (ma eeldan, et vaatluste põhjal).

Teine oluline vaste märksõnadele «Õismäe» ja «UFO» on 2013. aasta 20. novembri Õhtulehe artikkel « Kas pealinna taevas lendasid ufod või lihtsalt lennukid? » – pühapäeval, 17. novembril, oli olukord, kus «pealinlased nägid Kakumäe ja Õismäe kandis langemas nelja erisugust taevakeha.»; ««Üks tuli alla, värvus punaseks. Kui umbes poole minuti pärast uuesti vaatasin, oli ta hakanud püstloodis langema, siis korraks sähvatas kirkamalt,» vahendab Delfile kirjeldusi toimunust üks pealtnägija.» Antud artiklis annab astronoom Tõnu Viik (mitte ajada segamini filosoof Tõnu Viigiga) selgitusi ja põhjendusi, et mida võisid tegelikult näha need inimesed, et lennuk või meteoriit või satelliit. Püüan selle kohta nii netist kui ka tollastest ajalehtedest lisainfi leida aga kahjuks ei midagi enamat.

Jagan artiklit Facebookis ja uurin, et kas keegi mu tuttavatest on kunagi Õikal UFOt näinud. Tulemus on rohkem kui üllatav, sest saan kommentaare inimestelt, keda üldjoontes teatakse vägagi teaduspõhiste ja «ratsionaalsete» isikutena, ei mingit lamemaalist lähenemist, pigem vastupidi aga antud kontekstis on need inimesed kogenud midagi väga kummalist – kes on näinud tulesid taevas või rohelist kolmnurkset UFO (kahjuks mitte Õismäel), kes kuulnud helendavast kujust Astangul. Detailne ja konkreetselt magalas toimuv sündmuse kirjeldus tuleb sõber Mardilt:

Uurisin Mardi käest kas ta sel momendil ei kartnud, et otsa ringi keerates võib ka doppelgänger sama teha ja siis oleks kummastus muutunud juba suuremat sorti paaniliseks põgenemiseks, aga Mardi sõnutsi ta seda enam ei mäleta. See ei olegi tegelikult oluline, lihtsalt tähelepanek, kuidas asjad oleks veelgi imelikumaks võinud muutuda. Oluline on mõistmine, et minu lähenemine oli standardselt ahendav – asusin uurima valdkonda, kus on palju erinevaid teemasid, keskendudes vaid pisikesele osale sellest ehk suunates tähelepanu UFOdele olin unustanud, et on ka teisi kummalisi nähtusi.

Dr. CS Matthewsil on raamat «Mysterious Beauty: Living With The Paranormal In The Hudson Valley», mis tegeleb just samasuguse probleemiga – Hudsoni org USAs on tuntud nii UFO uurijate, tondi- ja lumeinimeseküttide, haldjatesse ja «väikestesse inimestesse» uskujate hulgas, aga kõik need paranormaalsetele nähtustele keskendunud indiviidid on fragmenteerunud klikidesse ja üksteisega koostööd ei tee. Lihtsustatult võib öelda, et lumeinimest taga ajavad inimesed peavad ufolooge hullunud retakateks ja vastupidi. Matthews toob kõik erinevad teemad ühele lavale, et näidata kuidas ühes kohas võib esineda terve assortii paranormaalseid nähtuseid, kes need uurijad on ning kuidas selliseid paranormaalseid klastreid ühtselt käsitleda.

Dr. CS Matthews – «Mysterious Beauty: Living With The Paranormal In The Hudson Valley»

Mõlemad leitud lingid viivad mind laiema teemaderingi juurde, paranormaalne maailm ei koosne vaid UFOdest. Otsustan uuesti postitada abipalve fesarisse 29. septembril 2021 ning seekord küsin juba kõike: «… et äkki on veel inimesi, kes on Õismäel (Haaberstis, Harku järve ääres, Kakumäel, Astangul, Mäekülas jne) näinud/kogenud midagi seletamatut – UFOd, tulnukad, kummitused, jetid, haldjad, väiksed olendid, you name it. või siis teab inimesi/gruppe/organisatsioone/interneti lehekülgi/arhiive, kelle poole pöörduda või kust otsida.» Juurde lisan Billy Meieri UFO foto, mida on kasutatud ka ühel X-Filesi «I WANT TO BELIEVE» postri versioonidest .

«Hei, Üks sõber, kellele just eelmine nädal rääkisin oma täiesti uskumatust kogemusest jagas sinu postitust selle kohta, et kirjutad peatükki raamatusse paranormaalsetest nähtustest. Ei tea kas just Õismäe või nende asukohtade alla, mida mainisid minu jutt kvalifitseerub, aga kirjutan oma loo sulle siiski. Nimelt täpselt nädal tagasi (22.09) olime sõbraga sõitmas autoga Kalamajast Õismäe suunas (oleme mõlemad Õismäe elanikud) kuskil kella 00:30 aeg. Olime omadega juba sõle ristis, paldiski maanteel kui ütlesin sõbrale, et vaata, seal eemal (kuskil loomaaia juures) nii imelik ere tuli taevas, liigub kuidagi ebakorrapäraselt üles alla ning mitte nagu mingi lennuki tuled kuskile kindlas suunas liikumas vms. Sõber on mul väga skeptiline inimene kes maavälisesse ja paranormaalsetesse nähtustesse üldse ei usu, mina ise ka pigem sama ning varem sellist kogemust ei ole olnud. Kohe kui olin seda sõbrale öelnud, hakkas too veel nalja tegema, et jaa jaa ******[nimi toimetusele teada], see on UFO, kindlasti kindlasti UFO see on! Sealt edasi sõitsime siis Õismäe suunas ja rääkisin talle niisama kuidas nägin hiljuti internetis Pentagoni avaldatud videot USA mereväelastest, kes olid filminud Florida ranniku lähedal tundmatut objekti lendamas, kuidas see ära kadus ning tükk maad eemal uuesti ilmus ja kuidas nende pilootidega intervjuud tehti jne. Mingit täiesti muud teemat rääkisime ka vist juba edasi, kuniks jõudsime autoga Looga peatuse lähedale, suunaga Rocca al Mare poole. Mõlemad vaatasime vasakule aknast välja ning esmapilgul mõtlesime, et huvitav kas siia Veskimetsa ratsakeskuse juurde metsavahele on mingi uus torn või kõrgem ehitis/torn ehitatud, millel tuled ümberringi, ja me lihtsalt pole tähele pannud? Väljas oli juba täiesti pime ka (va tänavatuled) kuniks ühtäkki saime mõlemad aru, et see ei ole mingi ehitis vaid vähemalt 60-80m² suurune ****-kujuline hõljuv objekt. Objekti all olevad tuled jätsid mulje, et ****-kujuline, tuledest oli nagu rist objekti all, keskel punakad tuled ning objekti ääre poole valged/kollakad. Tõmbasime kohe pärast looga peatust kiiruse 20 km/h peale (kuigi seal on 70 km/h) ning vahtisime suud ammuli täiesti šokeeritult et mis asi see olla saab. Rääkisime omavahel et «Kas sa näed praegu sama mida mina just näen?» «Mis kuradi asi niimoodi lihtsalt ühe koha peal hõljuda saab?» Kuskil Rocca al Mare Bowlingu juures tõmbasime auto tee äärde seisma ja panime ohutuled peale, mina jooksin autost välja, et filmima hakata. Kuna adrenaliin oli nii suur, ei suutnud isegi telefonil lukku maha võtta ja esmalt hakkasin telefoniga pilte tegema lihtsalt selles suunas, aga midagi peale ei jäänud kuna kaamera ei suutnud isegi ära fokuseerida, sest nii pime oli ning käed olukorrast tingitult värisesid. Paraku kohe kui olime auto seisma jätnud hakkas see objekt aeglaselt rohkem Veskimetsa poole liikuma ning puud jäid ette ning hakkasid objekti varjama.

Istusin autosse ning sõitsime edasi, mõlemad täiesti paanikas ning helistasime sõbrale, kelle juurest just tulime ja seletasime talle olukorrast, kes samuti ei tahtnud uskuda. Alguses ei julgenud üksi koju tuppagi minna, ning sõber ei julgenud enda koju üksi edasigi sõita. Oleme mõlemad vägagi skeptilised inimesed sellistes asjades aga sellest oleme praegugi juba mitmeid kordi omavahel rääkinud ning sõpradele/tuttavatele olukorda üritanud seletada, et mis asi see olla võis, mis niimoodi ühe koha peal hõljuda saab. Korraks üks tuttav pakkus, et äkki suurem droon, aga see kohe kindlasti ei saanud olla, sest tegemist oli objektiga, mis on suurem kui minu 3 toaline korter.

Samuti arutasime veel omavahel koju jõudes, et loodetavasti keegi nägi veel ja suutis selle kuidagi üles võtta, ning see juba kuskil uudistes. Paraku polnud kuskil mitte midagi kajastatud. Üksi olles võibolla jah kahtleks, et kas kujutasin midagi korraks ette või lihtsalt mingi meelepete vms, aga lihtsalt tõsiasi, et me mõlemad nägime sama asja teeb selle olukorra eriti müstiliseks. Pole varem ka omavahel neid teemasi kunagi arutanud.

Igatahes, kui sul on mingeid küsimusi vms, võid julgelt kirjutada

Parimat»