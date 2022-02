Vaata, Seeder on vana sardell ja Karilaid viineripojaks, aga sina salaami? Lubage naerda! Jää iseendaks ehk sojaks!

Kas vorstipeol narrida naist,

et temal ei ole mune,

on ilus, kui Mardil ja Moonikal on,

aga Kajal ei ole, ei tule?