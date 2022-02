Natalja ema läks tööle, Natalja võiks temast eeskuju võtta, oleks tast mingitki kasu. Moor sai osa «Walking Dead'i» järgmises hooajas, produtsendid olid temast sillas, mutt on nii ehe, et talle ei ole laiba mängimiseks grimmi vajagi. Kirillil on muud asjad.

Kirill ehitas Vegas tunneli ja see töötaski. Ja siis jälle ei töötanud. Ja siis nii ja naa. Milles asi? Kirill uuris välja. Esimene asi on trend. Trend is your friend. Kui hind pole langustrendist välja murdnud, võid Vegas tunneli endale ükskõik kuhu toppida. Vaatame seda Tradingview kaardilt.

FOTO: tradingview.com



«Lina» päevane graafik. Trendijoone tõmbas Kirill küünla kehadest, tahtide tippudest oleks okeim, aga ühel või teisel juhul ei ole hind langusest läbi murdnud ja näidaku Vegas mida tahes, siia praegu pika positsiooni ostmine oleks loterii. Negatiivne trend jäägu lühikeseks müüjatele.

Teiseks küünlad. Need punased ja rohelised pulgad. Päevakauplejal tuleks enne pika positsiooni ostmist vaadata, mis seisuga eelmise päeva küünal sulgus. Valid oma Tradingview kaardile päevase timeframe'i ja vaatad, kas eelmine päev lõppes bullshit'ilt või mitte. Muidu võid karuse mustri otsa sattuda ja siis imeb järgmine sessioon korralikult.

Kirill ei viitsi siia internetti ümber kirjutama hakata, küünaldest on pikemalt juttu siin: https://zerodha.com/varsity/chapter/background/ ja vähemalt single candelstick patterns osa tuleks sealt endale kõrva taha panna.

Nüüd Vegas tunnel taas töötab, viimased treidid on korralikud, välja arvatud need, mis Learn to Trade'ilt signaalide näol sisse ostetud sai. Täielik pask, signaale laekub vähe, pakuvad muuhulgas signaale coin'ide kohta, mida Binance'is ei ole, enamus signaale ongi BTC ja ETH kohta, neilt ei tule mingit kasulikku infot altcoin'ide kohta, samal ajal kui paljud asjad reaalselt silma all ülesmäge kütavad.

Saabus kaks krüptosignaali postkasti, DYOR-i ja NSFW-i kohta, uued alustavad asjad, suurtelt kauplemisplatvormidelt neid praegu ei saa. HODL ei ole Kirilli teema, Kirill on päevakaupleja, aga lugejal tasub võib-olla guugeldada. NSFW taga on täiskasvanute krüptoprojekt Xxxnifty, projektis osalevad eesti inimesed usuvad, et kui nende sait launch'ib, saab sellest Onlyfans'i killer. Porno ja krüpto kooslusest võiks rohkem teada. Kui arendajad tahaks seda teemat inimestele rohkem avada, on Ypsiloni krüptotoimetuse uks neile lahti.