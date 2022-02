Vene vägede ja sõjatehnika koondumist Ukraina piiri äärde peetakse suurimaks, mida Euroopa on näinud alates teise maailmasõja lõpust. Üle Venemaa hakati mööda raudteed tehnikat kohale toimetama juba oktoobri lõpust ning sotsiaalmeediasse postitatud kaadrid rongidest on võimaldanud viimased neli kuud asjatundjatel monitoorida sõjatehnika koondumist Ukraina piirile. Ypsilon annab detailse ülevaate militaartehnikast, mida on nähtud rongidel võikonvoide kaupa Ukraina piiri poole liikumas või paiknevad okupeeritud Krimmis või Valgevenes. Just selle popurrii militaartehnikaga seisavad ukrainlased invasiooni korral silmitsi. Esimeses osas on vaatluse all soomukid.

Eelmise aasta augustis väitis Vene kaitseminister Sergei Šoigu, et Vene armees on umbes 170 BTG’d. Viimaste luureandmete kohaselt on Ukraina piiri ääres kohal 83 BTG’d ning piiri äärde liikumas veel 14, mis toob koguarvuks ligi 100 BTG’d ehk üle poole Vene maavägedest. BTG on väga mitmekülgse võimekusega väehulk, millega on võimalik korraldada suuremahulist invasiooni Ukrainasse ja okupeerida senisest veelgi rohkem territooriumi.

Iveco LMV Rys

Itaalia päritolu kerge mitmeotstarbeline soomusauto. Originaalis kannab nime Iveco LMV, Vene armeele toodetud mudelid ka nime Rys. Soomusauto kasutab modulaarseid soomuspakke, et oleks võimalik kohandada oma kaitsevõimekust vastavalt olukorrale. Miinikaitse otstarbel on kliirens 493mm ning soomuspõhi V-kujuline, et kaitsta autosolijaid miiniplahvatuse eest. Itaalia relvajõud kasutasid Iveco LMV’sid edukalt Afganistanis ja Liibanonis.

BMD seeria soomukid

Nõukogude Liidus valmistatud lahingumasinad, mis on peamiselt suunatud õhudessantvägedele. Võrreldes suuremate BMP soomukitega, on BMD väiksemad ja kergemad, et oleks võimalik neid lennukist langevarjudega alla kukutada. Ukraina poole teel olevatel rongidel on nähtud BMD-2 , BMD-4M ning BTR-MDM soomukeid.

Amfiibvõimekusega BMD-2 võeti teenistusse 1985.aastal, kuhu on see ka tänaseni jäänud. BMD-2 mahutab kandma nelja meeskonnaliiget ja nelja jalaväelast, keda kaitseb 10-15mm paksune soomus. Relvastusse kuulub 30 mm kahur, juhitav tankitõrjeraketisüsteem ja 7.62mm kuulipilduja. Mootoriks on 15,9 liitrine V6 mootor, millel on 241 hobujõudu. Pinnatud teedel on tippkiirus 80 km/h, maastiku peal 40 km/h ning vees 10 km/h. Soomuk kaalub 11,5 tonni.

Around half a battalion's worth of a VDV battalion with BMD-2 vehicles. 868/ https://t.co/U0bNmMc8bO pic.twitter.com/vJPkoeBzG3

BMD-4M on viimase generatsiooni soomukid, mida on toodetud alates 2004.aastast. Tegemist on ühe kergeima ja raskemini relvastatud soomukiga oma klassis. Relvastusse kuulub 100 mm automaatkahur, üks 30 mm kahur ja 7.62 mm kuulipilduja. Diiselmootor toodab 450 hobujõudu, soomuk kaalub 13,6 tonni ning mahutab 3 meeskonnaliiget ja 5 jalaväelast. Tippkiiruste poolest on BMD-4M väga sarnane oma eelkäija BMD-2’ga, kuid väga palju parema kiirendusega. Ka BMD-4M’l on amfiibvõimekus.

Identifitseeritud on ka nii mere- kui ka õhudessantväelastele mõeldud soomustransportöör BTR-MDM , mis baseerub BMD-3’l. Esimest korda näidati seda avalikkusele 2015.aasta mais Võidupühaparaadil Moskvas. Relvastuses on 7,62 mm või 12,7 mm kuulipilduja ning mõlemal poolel soomukit on suitsugranaadiheitjad. Alumiiniumsoomus pakub kaitseb käsitulirelvade ja mürsukildude eest.

BMP seeria soomukid

BMP-tüüpi jalaväe lahingumasinad on levinuimad soomukid maailmas, mida venelastel on kolm generatsiooni. BMP eesmärk on olla transpordivahend jalaväe kiireks toimetamiseks üle Lääne-Euroopa lahinguväljade ja jõgede. Soomus on piisav käsitulirelvade peatamiseks, kuid jääb nõrgaks raketiheitjate ja miinide vastu. Peamiselt päästab BMP’d kiire manööverdamine ja madalus. Ka BMP’l on amfiibvõimekus, kuid reaalses konfliktis ei ole seda praktiliselt kasutatud – kitsaste roomikute tõttu on kiirus vees „ujudes“ madal ning kaldalt tagasi maa peale on raske saada, sest kiirelt liikuvad kitsad roomikud võivad ennast hoopis mutta kinni freesida.