NIŠIVANDENÕUTEOORIAD ⟩ Me tahame uskuda. Isegi kui see on absurdne ja ebaloogiline

Meile meeldib uskuda, et vandenõuteooriatesse usuvad vaid reaalsustaju kaotanud uhhuu-inimesed. Eks seegi ole omaette teooria. Reaalsuses aga on meis kõigis see võime olemas ning on olnud ka juhtumeid, kus mõnes teoorias on retrospektiivselt nähtud mõnda tõeterakest või saanud hiljem kinnitust. Watergate’i teooria oli kaks aastat vandenõu faasis, kuniks Nixon lõpuks tagasi astus. Ka teooriad USA’d valitsevast pedofiilsete kalduvustega eliidist said mingil määral kinnitust, kui Epsteini märkmik sai avalikuks.

Kõik vandenõuteooriad ei kõla absurdselt ega ole täielikult reaalsusest irdunud, mis teebki need niivõrd usutavaks. Pigem asetuvad need teljel, kus on nii Estonia laevahuku detailide kahtlused, maailma valitsev Illuminati, õõnes maakera ja kahtlus, et kõik liha on juba asendatud taimsete toodetega. Kas need teooriad ka sellises järjekorras teljele paigutuvad ja kus on reaalsustaju kese, võib lugeja ise otsustada. Siin aga vaatame otsa selle tagaotsale – kitsa ringi vandenõuteooriatele, mida siinse artikli kontekstis kutsume nišivandenõuteooriateks.

Valeinfo uurija Abbie Richards lõi 2020. aastal vandenõuteooriate diagrammi, mis on tagurpidi kolmnurk, kus on kihtidena välja toodud levinumad vandenõuteooriad ja nende irdumustase reaalsusest. Kõige madalamal ehk spekulatsiooni kihis on vandenõuteooriad, mis päriselt juhtusid, nagu näiteks naftafirmade lobi kliimamuutuse valeinfo levitamisel või tubakafirmade valed vähi ja suitsetamise seoste uurimisel. Kõige kõrgemal ehk totaalses reaalsusest irdumise kihison viha ja vägivalda õhutavad teooriad nagu QAnon, süvariik, lamemaa, õõnes maa, Pizzagate ja Holokausti eitamine.

Siin uuritavad nišivandenõuteooriad asuvad suuremas osas kolmnurga keskmises kihis ehk reaalsuse eitamise kihis. Seal on teooriad, mis on ebatõenäolised ja ühemõtteliselt valed, kuid suuremas osas kahjutud. Teooriad nagu Avril Lavigne on tegelikult surnud ja asendatud klooniga/doppelgängeriga, Elvis on elus, 2Pac on elus, Michael Jackson on elus ning müstilised olendid nagu Loch Nessi koletis või Sasqautch eksisteerivad.

Conspiracy theories are everywhere and people don't understand how harmful they are.



I made the original Conspiracy Chart over a year ago. An update was long overdue. This is the 2021 version. pic.twitter.com/c8STog1JUW — Abbie Richards (@abbieasr) November 23, 2021

Sellised teooriad teenivad peamiselt inimeste meelelahutuse või soovunelmate vajadust. Muidugi tahavad fännid uskuda, et nende surnud iidol oleks elus. Ja elu teeb ka palju huvitavamaks uskumine, et meie ümber on müstilisust. Mingil määral toimib müstilistesse olenditesse uskumine sarnaselt creepypasta lugudega – alakõhtu tekib väike põnevuse värin ja on väga lihtne natuke uppuda internetisügavustesse, et seda põnevust endas säilitada. Sellest tekkiv uudishimu maailma vastu võib isegi mingi piirini tervislik olla. Seega on need väga erinevad kõrgeima taseme vandenõuteooriatest, mis kipuvad ärgitama reaalsusest distantseerumist, kapseldumist ja isegi vägivalda.

Teadusliku täpsuse nimel

Tartu ülikooli semiootika teadur ja vandenõuteooriaid uurinud Mari-Liis Madisson rääkis, et paljusid nišivandenõuteooriad ei saa rangelt võttes vandenõuteooriateks pidada. «Vandenõuteooriat võib määratleda kui seletust, mis näeb, reeglina ebameeldivana tajutud, ühiskondlike sündmuste või nähtuste põhjusena vandenõulaste pahatahtlikku salajast tegutsemist. Et mingi seletus vandenõuteooriana kvalifitseeruks, peab see vastama kolmele tingimusele.» Need kolm tingimust on:

eeldus, et vandenõulased teevad teadlikult kurja;

eeldus, et vandenõulaste tegevus on üldsuse eest varjatud;

eeldus, et konspiraatorite pahatahtlikud salaplaanid kahjustavad suurte inimrühmade heaolu.

Mitmed nišivandenõuteooriad vastavad heal juhul ühele neist tingimustest. Vaatame näiteks mõned kuud tagasi TikToki kasutaja @momllennial_ tekitatud teooriat, et Vana Roomat ei eksisteerinud või vähemalt ei eksisteerinud see impeeriumi ja suure võimuna. Oletame, et see on tõsi. See tähendab, et kõik ajaloolased läbi aegade, kes on Vana Roomat uurinud ja selle olemasolu kinnitanud, on olnud juhitud mingist kokkuleppest või ettekirjutusest, et Vana Rooma oli päris vägev. Niisiis on grupp inimesi, kes teavad tõde, kuid peidavad seda millegipärast. Sellega on justkui täidetud teine, varjatuse tingimus. Teisi tingimusi teooria ei täida, sest @momllennial_ ei andnud Vana Rooma mitte-eksisteerimise peitmiseks ühtegi põhjust, ei kurja ega head.

FOTO: Kuvatõmmis/kollaaž

Teooriat saaks edasi arendada ja sinna teised tingimused sisse kududa, aga kuna kui need ei joonistu juba kohe selgelt välja, siis Madissoni sõnul pole tegemist vandenõuteooriaga. «Ajakirjanduses, ja argisuhtluses, kasutatakse vandenõuteooria mõistet sageli ebatäpselt. Vandenõuteooria alla mahuks just kui kõikvõimalikud «kummalised seletused», alates maailmalõpu-kuulutustest lõpetades kui alternatiivajaloo ja alternatiivmeditsiini propageerimisega,» seletas Madisson. «Vandenõuteooriate uurijad aga sellega ei nõustu.»

Seega ka siinne artikkel läheb osaliselt vastuollu teadusliku vaatega, kuna kasutame nišivandenõuteooriate terminit vihmavarjuna, mille alla koonduvad nii need ideed, mida võib vandenõuteooriatena käsitleda, kui ka need, mis on lihtsalt mõtteharjutused. Samuti levivad need ideed vandenõuteooriate gruppides või nime all, mistõttu on mõistlik selguse mõttes neid ka siin vandenõuteooriatena nimetada.

Üks näide nišiteooriast, mis võiks vandenõuteooria termini alla sobituda, on vaktsiinivastaste teooriate anti-teooria, mille järgi söödavad rikkad ja võimsad vaktsiinivastast retoorikat sotsiaalmeedias ette just neile, kes on ühiskonnas kõige haavatavamad, eesmärgiga see inimgrupp ühiskonnast välja juurida ehk teha natuke looduslikku eugeenikat. Siin on selgelt kolm tingimust kaetud: kellegi surma soovimine on teadlik kurjus, see tegevus on peidetud ning see kahjustab suure inimrühma heaolu. Samas on see nišikas, kuna see pole levinud.

Loogiline absurdsus

Selliseid teooriaid lugedes, olenemata nende leviku suurusest, võib tekkida kihk väita, et see pole lihtsalt loogiline või produktiivne viis, kuidas vandenõulaste soovitud tulemust saavutada, mistõttu ei saa keegi seda tõsimeeli uskuda. Samuti võiks ju ilmselgelt kellegi väljamõeldud teooria olla pigem olukorda lihtsustav või selgemini mõistetavaks muutev, aga ei, suurem osa teooriaid seda pole.

Vandenõuteoreetikute silmis ei juhtu heade inimestega halvad asjad mitte õnnetute juhuste ja kurbade kokkusattumuste tõttu, vaid vandenõulaste teadliku tegevuse tulemusena.

Mari-Liis Madisson tõi näiteks, et on välja arvutatud, et kui ravimifirmad tõepoolest inimesi teadlikult mürgiste vaktsiinidega kahjustaksid, siis nõuaks see vähemat 22 000 pealist vandenõulaste armeed. «Taoline rühmitus peaks hõlmama väga erinevaid tegutsejaid, alates äraostetud teadlastest ning arstidest, lõpetades lobistide ja korrumpeerunuid ajakirjanikega, kes konspiraatorite mahhinatsioonid kinni mätsiks,» rääkis Madisson. Tundub uskumatuna, kuid inimesed siiski usuvad.

Samas, tõi Madisson välja, on vandenõuteooriad siiski lihtsustavad seletused, kuna nad kujutavad maalima mustvalgelt, hea ja kurja võitlusena. «Üks oluline põhjus, miks inimestele konspiratsiooniteooriad meeldivad, seisneb selles, et vandenõulood annavad ebameeldivana tajutud sündmustele inimlikult hoomatava seletuse ehk seostavad koledusi kuritahtlike jõududega,» rääkis Madisson. «Vandenõuteoreetikute silmis ei juhtu heade inimestega halvad asjad mitte õnnetute juhuste ja kurbade kokkusattumuste tõttu, vaid vandenõulaste teadliku tegevuse tulemusena.»

Otse jäneseurgu

Selleks, et leida näiteid nišivandenõuteooriatest, on üheks heaks allikaks Reddit ja selle foorumid. Redditist võib leida päris mitu variatsiooni conspiracy-subreddititest. Neist populaarseim on r/conspiracy, millel on 1,7 miljonit liiget. Sellest subredditist on aga saanud vaktsiinivastaste ja koroona vandenõuteooriate pärusmaa. Teistes vandenõuteooriate subredditites tihti natuke vingutakse, et r/conspiracy on täiesti käest läinud ja pole enam vaba platvorm oma ideede jagamiseks.

Näiteks pakkus üks kasutaja välja, et kassid on tulnukate käsilased, kes on saadetud inimesi jälgima.

Suuruselt teine vandenõuteooriate subreddit on r/conspiracytheories, millel on 438 tuhat liiget. Suurem osa selle artikli ainesest tuligi just sealt. Sellest subredditist leiab nii detailseid ja allikatega teooriaid, uusi «tõendeid» juba varasematele teooriatele kui ka lihtsalt ma-mõtlesin-et-mis-oleks-kui-tüüpi teooriaid, millel pole ühtegi teist alust kui postitaja uitmõte. Viimast tüüpi postituste kommentaarides on päris palju neid, kes kohe idee ümber lükkavad. Näiteks pakkus üks kasutaja välja, et kassid on tulnukate käsilased, kes on saadetud inimesi jälgima. Selle peale naeris suurem osa kommenteerijatest postitaja välja, kuid oli ka neid, kes tõid välja, et tegemist on juba väga vana teooriaga ja postitaja pole üldsegi originaalne. Samas on ka neid, kes postituste all välja pakutud ideid toetavad, öeldes, et ka nemad on samadele ideedele tulnud või saadavad linke idee edasi arendamiseks.

Üks kasutaja pakkus ka välja, et äkki on kogu poodides müüdav liha salaja asendatud taimsete alternatiividega. Motivatsioon: keskkonna päästmine. Vandenõulased: suured taimekasvatamise ettevõtted ja valitsused. See teooria on huvitav, sest siin on kurjuse tingimusele täiesti vastupidine eeldus – keskkonna päästmine, mis on objektiivselt vaadates võrdlemisi üllas eesmärk. Kommentaarides muidugi naeravad kõik selle teooria välja. Küll on kommenteerijad lihunikena töötanud, küll liha lihunikelt ostnud. Üks kommenteerija väidab, et kui teooria vastaks tõele, siis oleks me kõik juba vitamiin B12 vaegusesse surnud. Võib-olla selle ideevälgatuse kaudu selgubki teooria vandenõulikkus – eesmärk pole päästa keskkonda, vaid suurt osa inimkonnast B12 vaegusega välja suretada. Makes you think.

Plantgate ehk kõik liha on asendatud taimsete toodetega. FOTO: Kuvatõmmis Redditist

Subredditi r/conspiracytheories meeldivad väga erinevad teooriad Elon Muski kohta. Küll on ta lihtsalt näitleja ning tema ettevõtted on tegelikult valitsuse hallata, küll on ta kloon, küll on ta teel tehisintellekt-jumaluse poole. Foorumis jagub ka kamalutega teooriaid tulnukate – Covidi tõid meile tulnukad – ja müstiliste olendite kohta, näiteks, et USA muuseum Smithsonian peidab hiiglaste skelette. Ja muidugi väga palju postitusi kultuslike teooriate kohta nagu MK Ultra, 9/11, The Great Reset jne.

Mõtle kellegi teise peaga

Mis aga on läbiv joon pea kõigi postituste puhul, on see, et postitajad ja kommenteerijad võtavad asja võrdlemisi kergelt – vähemalt nii kaua, kuni jutt läheb Covidi peale, mis tekitab pingeid. Välja pakutud teooriaid võetaksegi kui teooriaid: ideid või mõttearendusi, mida ümber lükata või millele veidi tõestust lisada. See on kui tänapäevane muinasjutuvestmine. Madisson tõi välja mõned põhjused, miks siis üldse ilma teooriaid ise täiesüdamlikult uskumata neid jagatakse.

“Vandenõulood kujutavad vandenõu-uurijaid läbinägelike ja sõltumatute inimestena, kes suudavad konspiraatorite salasepitsused läbi näha ja ohtlikule ajupesule immuunseks jääda,” ütles Madisson.

Üheks motivaatoriks on soov auditooriumi tähelepanu köita ja meelt lahutada. «Uskumatuna näivad lood, mis seavad kahtluse alla iseenesestmõistetavaks muutunud arusaamad, näiteks Maa tiirleb ümber Päikese, või väidavad, et kuulsad ja mõjukad inimesed viivad läbi võikaid riitusi ning on seotud salajase kuritahtliku võrgustikuga, püüavad paratamatult publiku tähelepanu. Need toidavad inimeste uudishimu, kuna meelitavad välja tugevaid emotsioone: põnevus, šokk, põlgus jne,» rääkis ta. Samuti võib olla soov oma auditooriumi provotseerida ja selgitada välja, kes on tuim tükk ja keda saab keema ajada.

Veel jutustatakse fantastikasse kalduvaid vandenõulugusid, kuna soovitakse end sõltumatu ja originaalse mõtlejana näidata. Madissoni sõnul on sotsiaalpsühholoogid leidnud, et veendunud vandenõuteoreetikud on keskmisest nartsissistlikumad indiviidid, kes tunnevad end kuidagi parema ja erilisema inimesena kui teised. «Vandenõulood kujutavad vandenõu-uurijaid läbinägelike ja sõltumatute inimestena, kes suudavad konspiraatorite salasepitsused läbi näha ja ohtlikule ajupesule immuunseks jääda,» ütles Madisson.

Musta leiva ja kohukeste peal kasvanud teooriad

Mil välismaistel lehekülgedel on vandenõuteooriate pinnas viljakas, siis Eesti kohta käivaid teooriad taga ajades jäävad vaid tühjad pihud. Kõigis levinud sotsiaalmeedia kanalites liigub eestikeelsena suuresti välismaiste teooriate tõlketeosed. Leiab ka USA teooriate kodustamist. Sisalikinimesed on ka Riigikogus. Vabamüürlased valitsevad ka Eestit. Ja muidugi on meil süvariik.

Vandenõuteooriate maailmasse sukeldudes ei ole keeruline sattuda selle vesiliivas liiga pehmele kohale ja alla vajuda.

Madisson tõi välja, et USA importteooriate kõrval ei tohiks unustada ka venekeelsest inforuumist sisse toodud materjali. «Sealt on meile sisse toodud näiteks mitmeid inimtekkelist kliimasoojenemist eitavaid ja Greta Thunbergi sihtmärgistavaid vandenõuteooriaid või pajatused sellest, kuidas pahalased Lääne maailma homopropaganda ja traditsiooniliste soorollide õõnestamise abil üldise määndumise ja dekadentsi kursile on viinud,» rääkis Madisson.

Ainsad Eesti oma kodukootud vandenõuteooriad keerlevad Estonia laevahuku ümber. See on natuke nagu Maarjamaine 9/11, kus pusletükke on nii palju, et igaüks võib sellest endale sobiva pildi kokku panna. Puudu on vaid vandenõuteooria brändingule vastav slogan, nagu 9/11 puhul on «Jet fuel doesn’t melt steal beams». Samuti on Estonia laevahukuga seotud palju hingevalu ja kaotust, mistõttu on soov seletada seda mingi kurjuse kaudu osale inimestest meeldivam, kuna siis on kedagi tragöödias süüdistada.