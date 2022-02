Natalja ema läks Prantsusmaale. Mingi teadusevärk, keegi teine ei olnud nõus osalema ja nii ta saigi otsa endale ja 3000 euri arvele. Moorile istutatakse kõhtu mingist igikeltsast välja kaevatud dinosauruse rakk ja kui hästi läheb, sünnitab ta varsti Nataljale õe. Või muneb. Eks selgub, Kirill ka täpselt ei tea.

Targad räägivad, et 90% kauplemisest on psühholoogia, 9% kauplemismeetod ja ainult 1% tehingust määrab kaubeldav vara. See on sama, nagu naiste sebimine. 90% läheb selle peale psühholoogiat, 9% loeb meetod ja kui sa oled end ogaraks pungestanud, saad endale selle 1%, kes sulle edaspises elus närvidele käima hakkab. Aga kauplemise osas tundub asi igati paika pidavat, enamus Kirilli valedest otsustest on tulenenud ta liigsest emotsionaalsusest. Kirill on siin rääkinud distsipliinist, nüüd hakkab talle vaikselt endale pärale jõudma, mida see distsipliin tegelikult tähendab ja et sel pole midagi pistmist inimese emotsionaalse enesekontrolliga.

Küsimus on külmas ja kaalutletud riskijuhtimises. See on ainus asi, mis aitab ebakindluse ja emotsionaalsusega toime tulla.

Head kauplejad võtavad stop-loss'iga 2% riski tehingu kohta ja kauplevad ainult siis, kui tehingu risk-ratio, ehk riski ja tasu suhe on 1:3 või rohkem. Hea riski-tasu suhe on ainus võti, mis kontot kasvatab. Kui kaubelda harvem ja siseneda ainult hea ratio'ga positsioonidesse, mille RR on kesksmiselt 1:4 võib saavutada võidumäära 60% lähedal. Need Tradingview isehakanud krüptogurud, kes endi puhul 80% tootlusest räägivad, räägivad ilma kondoomita külapeal käimisest. Neil sel venemaal võib 80% külast tripperis olla küll.

Arvutame. Oletame, et teil on kontol 1000 dollarit, te kauplete 10%-ga kontost, mis on 100 dollarit, ja kauplete 10-kordse finantsvõimendusega. Kui teie stop-loss ei ole suurem kui 2%, tähendab, et te saate kaotuse korral reaalselt lahti ainult 20 dollarist ja võidu korral teenite 80 dollarit. Seda siis juhul kui RR on 1:4

Võtame pihtsasaamise täpsuseks 60%, see tähendab seda, et kui te sooritate 10 tehingut nädalas, kaotate neist 4. 4x20 = 80$. Seega -80$ kaotust nädalas.

Võitsite 6 tehingut ja iga tehinguga teenisite 80 dollarit. Seega 80$ x 6 = 480$

480 miinus kaotatud 80 dollarit = 400 dollarit puhast, mis ongi hea riskijuhtimise jõud.

Veel üks näide. Võtame aluseks viletsamad tingimused ja vaatame mis saab kui kaotuse ja võidu suhe on 1:3 ja arvestame 50% pihtasaamisega.

Kui kaubelda 30 tehingut kuus, siis kaotab 15 ja võidab 15.

Samamoodi nagu esimeses näites, kaupleb 10%-ga kontost, mis on 100 dollarit, kaupleb niisamuti 10-kordse finantsvõimendusega, stop-lossiga kuni 2% ja 6%-se kasumieesmärgiga.

Kaotab maksimaalselt -20$ tehingu kohta ja 15 kaotuse korral kaotab kokku 20$ x 15 = 300$

Võidab 60 dollarit tehingu kohta ja 15 võiduga teenib 60$ x 15 = 900$

Kaotus võidust maha, 900 - 300 = 600$

Seega, isegi viletsama võidumäära korral jätkab konto kasvamist. Ilma igasuguste emotsioonide ja närvi minemiseta. Sa kasutasid isegi finantsvõimendust, mille ema sulle ära keelas ja ikkagi oled rahas ja vana rahu ise. Sellepärast, et riskijuhtimine on ainus asi, mis kaupleja psühholoogiliselt korras hoiab.

Jah, õige, enne kui mingeid riske juhtima hakata, on inimesele kauplemismeetodit vaja. Ja vastavaid teadmisi. Need meetodi 9% on kindlasti asja kõige raskemaks osaks ja selle nimel tuleb ränka tööd teha. Aga ükskõik kui hea meetod sul on, ei ole sellest hea riskijuhtimiseta mitte vähimatki kasu.

Seega riskide maandamine. Ja see on asi millega Kirill praegu väga tõsiselt tegeleb.