ma olen hästi viisakas inimene

ei saada kedagi persse

kui ta just ise sinna minna ei taha

kui tahab, siis ma takistusi ei tee

hoian võimalused valla

ja tšakrad lahti

aga vahel ajab minulgi üle ääre

ning võin reageerida emotsionaalselt üle keenud naisena

olen õppinud mööda vaatama spordiuudistest

kõigest, mis seondub ralliga

telesaadete kokkuvõtetest

artiklitest selle kohta,

milline ma (keskeaeline naine) olema peaksin

või olla ei tohiks

aga ikka, ikka võib mindki tabada hoop

kuigi mu pilk on enesealalhoidlikult kõrval püsinud

ikkagi võib mulle mingil hetkel kohale jõuda

et päriselt ka, mind ei huvita mitte miski

mida te kirjutate, kuigi mul on püsimakse maksumüüri taha

jah, tegelikult, üleüldse ja ülepea

minge

täiega perse

koos oma arvamusliidritega