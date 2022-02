Beduiinide keskel elades tuli tal kohaliku meistri käe all loomade talitamist õppida. Kümme aastat õppimist siis suri meister vanadusse. Elu kõrbes oli Surathi jaoks väljakutsuv - ta talitas loomi ning lisaraha teenis ta lakiakaatsiaviljade korjamisega. Ta teenis, aga võlakoorem õlgadel tundus tasumiseks liiga ränk.

See ajas hulluks, küsimusi oli palju, ja vastuseid neile ei suutnud ta leida. Ainult kahtlused. Ja väiksemgi kahtlase väärtusega impulss oli võimeline Surathi paanikasse ajama.

Ehk tänu sellele, et oli ta oma kodukandis ohtralt ringi rännanud ja teadis üsna palju, kutsusid kolm rändurit teda ühel päeval endaga. Ütlesid, detailidesse laskumata, et otsivad midagi ja lisasid, et Surath saab kaasa tulemise korral tasutud. Tasutud? Kas nüüd, kui tõesti enam ei jaksa, saabub tõesti aeg, kus rassimine ja rügamine saavad tasutud, mõtles Surath?