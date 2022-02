Nagu ka eelmises kirjastükis, nii ka selles - juba alguses on mõistlik märk maha panna. Nagu Alar Sikk sinimustvalget Mount Everesti tippu lajatamas. Ehk siis kes on see suur mees, kelle nime seekord juba alguses välja hõikan? Aga muidugi - skeptikute isaks tituleeritud Michel de Montaigne'i. Kahjuks suuremat seost nagu ei olegi, et ka temal oli kombeks oma "Esseedes" uut teemat alustada talupojale lihtsalt, näiteks Kasvatusest. Vähemalt eesti keelde on see nii tõlgitud. Nüüd, kui on taaskord tõestatud, et silmaring on lai, liigume teema juurde. Nimelt ei miskit muud kui olümpiamängud.

Mis siis nendest olümpiamängudest võiks kõlama jääda? Kas Kelly Sildaru pronksmedal? 15-aastane vene iluuisutaja Kamila "Treeneri hellitav hüüdnimi: prügikast" Valijeva dopinguskandaal? Või hoopis midagi kolmandat? Sest tegelikult eestlasena ju väga midagi oodata polnud. Jah, medalit ikka, aga samas oleme me ju Mati "Kindral" Alaveri ja Kristina "Türa küll" Šmiguni aegadega nii ära hellitatud, et vast ikka kulda. Pean ausalt tunnistama, et esmalt olin ka ise nõutu. No kuidas siis Sildaaru meile kulda ei toonud? Lugedes täna aga Kelly antud intervjuu pealkirja (tavaline pinnapealne lehelugeja), et pronks treener Ustaviga on rohkem väärt kui oleks olnud kuld isa Tõnisega, siis see pani küll mõtlema.

Tihti kiputakse selliseid testosterooni täis ja läbi terasbetooni käivaid (et keegi kohtusse ei annaks, siis need on räppar Maxtracti sõnad) sportlasi asetama ebajumala staatusesse. Nagu selline perverssne versioon reformikate Exceli tabelist, kus sportlase ainuke väärtus on medalid ja mõne puhul ainult kuldmedalid. Hea näide on muidugi Erki "Üks kord on lahti tulnud, äkki on veel" Nool, keda peeppahvid igal võimalikul silmapilgul eeskujuks toovad. Reaalsus on aga see, et selliseid indiviide suudab ühiskond äärmiselt vähe toota. Või noh – kulud on väga suured. Sellise mõtteviisi propageerimise ohvritest ei räägi aga keegi. Selle kohta öeldakse läänemaailmas n-ö silent evidence. Kui palju katkiste kontide, kehade ja vaimuga inimesi see on nõudnud? Mitu Tarmo "Lädra" Laanet me toodame, et saada üks Erki Nool?