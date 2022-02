KESKKONNAKIRI ⟩ Mis juhtus Brasiilias? Ja mitmes torm jõudis UKsse?

February 19, 2022, Petropolis, Rio de Janeiro, Brazil. Firefighters, Civil Defense and the population count the damage caused throughout the municipality of Petropolis, in the mountainous region of Rio de Janeiro, on Saturday 19. The number of deaths after the landslides and floods last Tuesday 15 arrived at 136 confirmed. And the number of missing people jumped, to 213. The impact of the intense rain and landslides affected about a thousand properties listed in the federal sphere of Petropolis. PUBLICATIONxNOTxINxUSA Copyright: xJosexLucenax FOTO: Jose Lucena via www.imago-images.de