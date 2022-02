Ben Caro (s. London, 1998) ja Kat Cutler-MacKenzie (s. Belfast, 1997) jagavad ühist kunstipraktikat, mis tugineb eksperimentaalse arheoloogia tehnikatele. Selle käigus leitud objektid taasesitatakse, selleks, et avada vaikiv ajalugu ja pedagoogilised suhtlusmeetodid – näiteks 35 mm slaidiloeng.

Kuna kunstnike duos mõlemad osalejad on ka koolitatud kunstiajaloolased – kombineeritud taustaga arheoloogiast, kinost, ajaloo taaslavastusest ja feministlikust teooriast, siis võib nende kunstiteoseid mõista kui praktikapõhise uurimistöö vormi. Nende koostöö põhineb historiograafilistel kaevamistel ja püüab fotograafia ja negatiivse ruumi (taas) konstrueerimise kaudu uurida museoloogia, kunstiajaloo ja kunsti põimunud praktikaid.

Olete koolikaaslased, lõpetasite hiljuti viis aastat kestnud Edinburghi Ülikooli magistriõppe kaunite kunstide erialal ja olete teinud ka varem mitmeid koostööprojekte. Lisaks õppisite mõlemad vahetusõpilastena välismaal, Ben Tallinnas, Eesti Kunstiakadeemias ja Kat Prantsusmaal, Pariisi Sourbonne Ülikoolis. Kasutate oma töös eksperimentaalarheoloogia tehnikaid, mida see õigupoolest tähendab?

Ben: Ma asusin õppima arheoloogiat kunstiõpingute lisaainena mõned aastad tagasi, osalesin arheoloogilistel väljakaevamistel ja puutusin Londonis kokku sellise nähtusega nagu mudlark. See nähtus koondab endas inimesi, kes otsivad Londonist läbi voolava Thamesi jõe mudast sinna kaotatud või meelega peidetud vanu asju, sellised inimesed tekkisid juba 18. sajandil ja algselt songiti jõemudas madalvee ajal, et leida midagi väärtusliku ning elatada ennast leitud asjade müügist. Tänasel päeval on samasugune tegutsemine veidi teistel ajenditel ja kasutatakse moodsaid metallidetektoreid ning huvi on pigem leida ükskõik milliseid tarbe või väärisesemeid selleks, et saada aimu inimeste ajaloolistest harjumustest ja tarbeesemete arengust näiteks.

Kat: Mudlarkidel on suur kogukond ja nad on avastanud väga palju, väga huvitavaid esemeid. Mudlarkingut võibki nimetada eksperimentaalarheoloogiaks nagu ka detektorismi, otsitakse vanu asju kohtadest, mille asukoha valivad otsijad juhuslikult või siis mingi ajalooliste asukohtade loogika järgi.

Ben: Leitud objektid ja erinevad fragmendid annavad meile vajaliku infot milleks neid kasutati ja kuidas on need esemed arenenud või täiustatud aegade jooksul. Kuna teema on meile mõlemile väga hingelähedane siis proovime neid tehnikaid rakendada ka oma kunsti tehes.

Mida õppisite vahetusõpilastena?

Ben: Mina panin Tallinnas õppides rõhku fotograafiale ja skulptuurile. Tutvusin Eesti kunstiga ja kunstnikega, siin on väga ägedaid kunstnike. Näiteks tutvusin Paul Kuimetsa ja tema loominguga, väga muljetavaldav! Ma sain endale siin õppides palju uusi sõpru ja tahtsin siia väga tagasi tulla.

Kat: Mina õppisin Erasmuse programmi kaudu Brüsselis ja Sorbonne ülikoolis. Peamiselt museoloogiat ja arheoloogiat.

Mis plaanis teha Vaskjalas, mille kallal töötate?

Ben: Siin on hea fotolabor, plaanime seda maksimaalselt kasutada. Teeme 8mm ja 16mm filmile palju pilte erinevatest näituse väljapanekutest aga ka siit kohapealt leitud puidust. Puumustrid, värvitoonid, reljeefsus on väga inspireeriv ja vaatemänguline. Need sõmerad ja teralised pinnad on tõelised kunstiteosed omaette ja filmile pildistamine toob seda ülihästi esile. Veel oleme siit leidnud huvitavaid puust tehtud igapäevaseid tarbeesemeid, näiteks vanakooli puukorv (punutud puitlaastudest) ja muud taolist. See, mis meie tööst lõplikult kokku vormub, seda saab näha 27. veebruaril Vaskjala residentuuri avatud uste päeval toimuval esitlusel, tulge vaatama!

Kat: Jah, eriti nüüd käimasoleval pandeemia perioodil kui meil on tugevad piirangud liikumisel, on muutunud suuresti igasugused tavalised käimised nagu lihtne poes või arsti juures käimine. See kõik kattub meid huvitava teemaga kuidas ajalooliselt muutuvad mingite esemete ja hoonete tähtsus ajas või neid kohandatakse ümber vastavalt muutunud vajadustele ja võimalustele. Fotograafia on suurepärane viis dokumenteerimiseks ja hilisemateks võrdlusteks nende muutuste osas. Ka see maja siin Vaskjalas ehitati ju kunagi koolimajaks ja tänasel päeval on selle kasutus hoopis muuks muutunud. Sama kehtib ka erinevate tarbeesemete kohta, huvitav on jälgida ja dokumenteerida erinevate asjade kasutuse muutumist ajas, nende täiustumist ja materjale, millest sama asja erinevatel ajastutel tehakse.

​Ben Caro, Kat Cutler‐MacKenzie ja Florine Mougel'i loomingu esitlused toimuvad pühapäeval, 27. veebruaril Vaskjala Loomeresidentuuri Avatud uste päeval 13.30 – 16.30.

Peale kunsti ja kunsti tegemise, mis on teie jaoks veel kirglikud tegevused?

Kat: Minu kireks on parfüümid, erinevad lõhnad. Olen neid kogunud varasest teismelise east ja tunnen suurt huvi parfüümide tegemise ajaloo ja praktikate vastu. Hetkel on mul suur huvi puude lõhnade vastu, puud eritavad vaiku, mis siis ümbritsevale mõjuvad kas ligitõmbavalt või on see hoopis nende viis anda märku, et neist tuleks eemale hoida. Selle hobi või huviga seoses nuusin tihti looduses jalutades erinevate puude ja põõsaste lõhna (naerab).

Ben: Ma arvan, et meie suur ühine kirg on analoogfotograafia, filmile pildistamine ja erinevad analoog-fotoaparaadid – objektiivid ja muu selline, ma olen päris suur E-bays ringituhlaja, otsin ja soetan päris tihti sealt vanu ja huvitavaid seadmeid. Samuti huvitab foto ja filmi ajalugu, erinevate fotograafide töövõtted ja muu selline.

Kat: Meie kodune külmkapp on vähemalt poolenisti täis vanu filmirulle!

Kat, olen sinu portfooliot vaadates aru saanud, et sinu jaoks on üks oluline teema naised, naisõiguslus ja laiemalt ehk üldse naiste ajalooline ja kaasaegne liikumine suurema võrdsuse ja hääle teemadel. See ja vähemuste õiguste temaatika on järjest kasvava aktuaalsuse ja kajastusega, mis selle temaatika juures sind kõige rohkem liigutab?

See huvi nende teemade vastu põhineb kolmel asjaolul. Esiteks minu perekonna ajalugu, teiseks rasestumisvastaste vahendite kasutamise poolt/vastu diskusioon ja kolmandaks abordi tegemise keelupoliitikad osades riikides nagu näiteks Poola või siis mõningad Ameerika Ühendriikide osariigid. Minu vanaema võttis oma tütreid ehk minu ema ja mu tädi kaasa juba 70-ndatel toimunud esimestele naiste õiguste toetamiseks korraldatud meeleavaldustele. Ja Beni lähisugulaste seas on mitu naiskunstnikku, kes umbes samal ajaperioodil noorte kunstnikena pidid nägema kurja vaeva, et tõestada oma tõsiselt võetavust kuna nad olid naised. Kõik see perekondlik ja isiklik ajalugu nende teemadega on mind inspireerinud ja pannud sügavalt huvituma naiste võitlusest ikka veel valdavalt meeste poolt domineeritud maailmas. Miks see teema on muutunud üha aktuaalsemaks? Me oleme ajastus kus toimub väga palju erinevate rahvaste liikumist ja see tähendab, et Euroopas kohtuvad erinevad kultuurid, traditsioonid ja arusaamad naiste õigustest. Seetõttu, nagu oli ka 70ndatel, on jälle õige aeg tutvustada seda teemat ja ka muude vähemuste teemasid, rääkida ja arutleda avatult ja muuta seniseid arusaamu näiteks haridussüsteemi abiga. Näiteks kolonialismiajastust on alles nüüd hakatud rääkima valjemalt nendest pahupooltest, mis tänaseni vaevavad paljusid endisi Briti, Prantsuse, Hispaania või kasvõi Saksamaa asumaid.

Mis või kes teid inspireerib peale eespool mainitud asjade?

Kat: Kunst ja kunstnikud, käime päris palju näitustel ja jälgime erinevaid kunstiga seotud kontosid ja ka virtuaalseid galeriisid. Näiteks viimase aja avastus on rühmitus I I I I ehk International Institute of Important Items. See koosneb kahest Prantsuse kunstnikust Louise Hervé'st ja Clovis Maillet'st, kes on ka kunstiajaloolased. Nende fookus on osaliselt suunatud ajalooliste vähemuste temaatikale ja nende vähemuste hulgas on gruppe ökofeministidest kuni erinevate riikide põlisasukateni või ka näiteks matriarhaadil põhinevate ühiskondlike tavade käsitlemist.

Ben: Lisaks, et väga inspireeriv on meie kodune stuudiomaja Edinburghis. Seal töötab kokku ligi 30 erinevat kunstniku ja see on tõeliselt inspireeriv kamp! Oleme seal kõige nooremad ja eks meid natuke nunnutatakse ka aga kõik on väga sõbralikud ja abivalmis kui vajame natuke juhendamist mõnes praktilises küsimuses. Seal on skulptoreid, metallitöökoda koos sepikojaga, kiviraiuja, kui vaid nimetada mõned. Stuudiokaaslastelt oleme saanud palju õppida just selliste vajalike käsitöönduslike oskuste osas, mida kunstikoolides ei õpetata.

Kat: Jah, ükskõik millise materjaliga töö käigus on vaja tegutseda, ilma spetsiifiliste käsitöövõteteta hakkama ei saa ning väga inspireeriv on neid võtteid ja tehnikaid õppida. Minu üks eredamaid õppetunde oma stuudiokaaslastelt oli kui mulle õpetati seebi tegemist.

Enne intervjuu alustamist tuli põgusalt jutuks ka muusika, mida kuulate igapäevaselt?

Ben: Siin avastasime Janno (Residentuuri kordinaator) vinüülikogu, see on väga nauditav ja mitmekülgne. Ma olen siin enda jaoks taasavastanud Pink Floydi loomingut näiteks.

Kat: Mulle on väga suure elamuse pakkunud erinevate Eesti loodushäälte ja ka poeesia plaatide kuulamine, need plaadid annavad suurepärase meeleolu kogu siinsele maastikule ja keskkonnale. Igapäevaselt kuulan suht eklektilist segu erinevatest zanritest. Kuna ma õppisin flöödimängu peaaegu 11 aastat siis kuulan tihti barokkajastu teoseid aga ka näiteks 60-ndate ja 70-ndate n-ö protestimuusikat või siis mu ema mõjutusel The Cure'i või Siouxsie and the Banshees loomingut. Kuna kontsertitel käimisega on paar viimast aastat nagu on siis vaatame veebist esitusi, üks väga lahe veebikontsertite sari on Tiny Desktop Music näiteks.