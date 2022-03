Uudised võtavad Cyrylo tähelepanu endale ja kauplemiseks pole erilist isu. Krüptoturg vajus sõjauudiste peale taas kokku, üleeile tegi ta paar tehingut, need lõppesid kahjumlikult. Turg ei käitu tehniliste analüüside järgi, eile näitasid kõik andmed, et BTC pöörab end 41 000 pealt tagasi, Cyrylo müüs paar asja lühikeseks ja BTC tormas selle peale 43 000 peale. Pole hullu, stop-loss hoidis hullema ära. Tõus ei kusagilt? Selliseid asju ei esine. Cyrylo arvab, et kuna sõja tõttu on vene rubla ja aktsiad vabalanguses, topivad sanktsioonide all venelased oma kapitali hetkel suures mahus krüprosse. Aga tõepoolest – hetkel ei ole krüptoga kauplemine Cyrylole kuidagi peamiseks asjaks.

Binance'i kontost on vähemasti seda kasu olnud, et Cyrylo on Ukrainasse mõned-sajad eurod annatajate raha edasi saata saanud. Ypsilonil on seal lahingumöllus kohalik ukrainlasest korrespondent, talle ja ta kamraadidele on iga sent praegu kulla hinnaga. Praegu ongi rohkem see koht, kus tuleb ise abiks olla, inimeste vabaduspüüdlustesse investeerida ning ka krüptoringkond saab siin oma osa anda, näiteks alljärgevast nimistust midagi välja valides: