Kaks lipuvärvi: sinine ja kollane,

miljonid nende taga, ta teadis -

vähemalt nelikümend neli koma kolmteist silmapaari

sinise taeva poole kasvamas.



"Need kui võililled kesk rohetavat aasa

tuleb madalaks niita kui muru."



"Mul on naftat, gaasi - leiab ka mürki",

mõtleb näotu mees,

kelle taskus on päevalilleseemned.



Valge tuvi lendab piki Kremli müüri,

silmab lahtisi haudu ja

sirtsutab

näotu mehe poole,

kes saab linnusitaseks

ja püherdab veidi,



siis leiab rahu,

mis tõstab ta kaeluses

vererõhu nii,

et enam

see südamesse ei mahu.