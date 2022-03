Püüdes säilitada inimlikust ja ajakirjanduseetika põhimõtteid, võtsime intervjuud põgenikelt, kes olid nõus meiega jagama, mis piiri taga toimub ning mida on nad oma silmadega näinud. Paljud neist, kellega proovisime jutule saada ütlesid meile, et on ikka veel toimuvast šokis ning ei suuda hetkel kommentaare anda. Ka need, kes esmapilgul tunduvad rahulikud olema, ei suuda oma jutu keskel pisaraid tagasi hoida. Kuid nad mõistavad, miks tahame neid lugusid inimestega jagada. Inimesed on nii tugevad, et neil on julgust avada meile neid lugusid, et eestlased saaksid aru, mida tähendab sõda.