Ma kirjutasin oma eelmise artikli nädal tagasi. Selle aja jooksul olen ma surnud ja sulandunud kosmosekangasse. Nüüd olen ma molekul raku aminohappes kehas nimega Ukraina – organismis, mis palavikuliselt kohutava viiruse vastu võitleb. Ma ei ole kunagi olnud nii õnnelik ja uhke omaenda tähtsusetuse mõistmise üle. Ma voolan läbi oma linna arterite, ma olen rakk linna kehas, ma põrkun endaga samade rakkudega ja moodustan immuunsüsteemi. Mu eksistents on pühendatud põletiku eemaldamisele ja iga selle jälje hävitamisele Maa pinnalt. Mu geneetiline kood on uuendatud.

Sõja ajal vabatahtlikutöö tegemine on põnev – meeleheitlikult mööda linna valuvaigistite otsimiseks antakse sulle kaasa sõjaväelaste saapad ja karp Snickersi batoone, mil samal ajal hakkab üürgama häiresireen ja sa jooksed lähima varjendi poole. Seal õpid sa tundma teisi rakke ja koos viite te hädavajalikke asju põgenikele ning toitu lastele ja kassidele. Sellest saab lõputult kirjutada. Kui sa tahad aidata ja sul on tuleviku jaoks plaan, siis võid selle kõige täiega unustada – kõik muutub reaalajad, kaos on mõjutanud kõik eksistentsi omadusi. Häiresignaali üürgamine on sõnum kellegi pisaratest kusagil kaugel. See on sõnum sinu endise kolleegi, kellega veel aasta tagasi koos end täis jõid, leinast. Ehk on see ka sõnum sinu tänavatele määritud ajust. Sa kuuled seda möiret iga päev, iga tund.

Ukraina immuunsüsteem

Kui edukalt Ukraina väed Vene omade vastu võitlevad? Me ei saa jagada detaile meie vägede kohta, kuid ma võin anda vihjeid meie püha kolmainsuse kohta, kelleks on Isa Tankitõrjerelv, Poeg Molotov ja Püha Bayraktar. See võib anda sulle idee, mis tuleb järgmisena.

Ukrainas varastavad mustlased Vene tanke, põllumehed varastavad soomukeid. Üks vana naine andis Vene sõduritele suures koguses kõhulahtistit, sulges nad kappi ja põletas nad elusalt. Iga päevaga lisandub selliseid lugusid. Tsiviilelanikud panevad kiirteedel soomukeid Molotovi kokteilidega põlema. Bayraktarid tekitavad konvoides surmahirmu, tankid lendavad pindudeks NLAW ja Javelini puudutusest. Kiievi Kummitus (The Ghost of Kyiv) on juba tulistanud alla 15 lennukit ja tal pole plaaniski peatuda. Eriväed ja territoriaalkaitse üksused tuvastavas ja hävitavad sabotööride gruppe, marodöörid antakse kas elanikele kohtu mõistmiseks või võetakse neid kui vaenlasi ja hukatakse kohapeal. See toimub üle terve riigi – me oleme vastupanu nägu. Igaüks meie 40 miljonist annab endast kõik, et peatada viiruse levikut.

Dissidentide grupid tekitavad linnades elanike peades kaost. Marodöörid tegutsevad maha jäetud korterites. Meil on Ukrainas ka uus traditsioon: marodöörid seotakse tänavapostide külge ja jäetakse sinna külmetama.

Senimaani on rünnakutes surma saanud üle 2000 tsiviilelaniku, selle seas sadu lapsi. Venelased kasutavad Kallibri ja Eskanderi klassi taktikalisi rakette elamupiirkondades. Hersoni pargis hukati eile 30 tsiviilelanikku, kuna kohalik elanikkond hakkas vaenlasele vastu. Hävinud on sünnitusmaju, lastehaiglaid, psühhiaatriahaiglaid, Harkovi verepank. Vene armee sõjakuritegude nimekiri on lõputu. Selle sõjaväe moraal hävitab kõik ideedki eetikast. Valust sulasid meie südamed ja kivistusid.

Vene viirus

Venemaas saadab siia tuhandeid demoraliseerunud sõdureid. Nad teatasid Suvorovi sõjaväekooli kadettide mobiliseerimisest. Need on 16–18-aastased lapsed. Infoga manipuleerimine on Putini malepartii tähtsuselt teine malend, tuumarelvade järel. Ukraina meediamaastikule tilgub igapäevaselt valeinfot gruppidest Telegramis ja mujal sotsiaalmeedias. Nad hirmutavad meid, valetavad numbrite ja vägede liikumise kohta. Venemaalgi on sõjavastased protestid. Rohkem kui 6000 inimest on arreteeritud. Peterburis arreteeriti seitsmeaastaseid lapsi. Teise maailmasõja veterane visatakse kõigi teistega koos politseiautodesse, nagu nad oleks peamised vaenlased. Me hakkasime teiste vabatahtlikega panuseid panema, kes venelastele kiiremini ära teeb – kas meie armee või nende politsei? Praegu on seis viigis.

Vene elanikkond on juba ammu kaotanud reaalsustaju. Propagandamasin on edukalt viinud elanike peal läbi ajuoperatsioone üle 10 aasta. Nad on veendunud, et ukrainlased pommitavad oma linnu ise, kasutades Vene rakette, mil Vene väed toovad ainult rahu ja vabadust. Kinni võetud sõdurid räägivad, et nad on tõsiselt üllatunud, et neid siin lilledega vastu ei võetud, vaid neid ootasid mürsud. Vene televisioon meenutab hullumaja. Sealsed austatud ajakirjanikud esinevad pealkirjadega: „Miks meile üldse maailm, kui seal pole Venemaad?“ Neil psühhopaatidel on üle 6000 lõhkepeaga tuumavõimekus. Putinit ümbritsevad inimesed, kes on valmis ütlema ükskõik mida, peaasi, et Putinil hea meel on. Sõjavangide ütluste sõnul ootas Putin ukrainlaste allaandmist 27. veebruaril. Edu sellega. Selle olevuse reaalsustaju kadu ei tekita ainult valu ja piina, kuid annab ka Ukrainale taktikalise eelise.

Kokkuvõtvalt

Artikli autor pommivarjendis Foto: Erakogu