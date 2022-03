RINGOGA RELIGIOONIST VOL.2 ⟩ Eesti naisprohvet, wabariigiaegne kultus ja satanistid

Võiksime teha selgeks mõned mõisted, religioosse sõnavara. Millist terminoloogiat oleks õige kasutada rääkides erinevatest religioossetest liikumistest? Mis on «uus religioosne liikumine» (New Religious Movement ehk NRM), sekt ja kult? On veel mingeid termineid, mida Ypsiloni lugejad võiksid teada?

Termineid on palju, ja need tekitavad ka segadust – mida täpselt selle ja tolle termini all mõeldakse? Needsamad uued religioossed liikumised – kui kaua see uus on? See on umbes sama nagu noorkirjanik, kui sa oled ükskord noorkirjanikuks saanud, siis sa oled tõenäoliselt kuni seitsmekümnenda eluaastani ikkagi noor kirjanik. Kui sa vaatad seda, mida nende niinimetatud uute religioonide alla loetakse, New Religious Movements või uued usuliikumised, siis mõnikord näiteks mormoonid.

Sada viiskümmend aastat vist juba?

No varsti kakssada. Jehoova tunnistajad, eks ole. [Alguse saanud 1870. aastatel – toim.] Et kui kaua on uus uus? On püütud läheneda ka nii, et loetakse uuena esimest põlvkonda näiteks. Mingil hetkel oli nii, et me ei loe 1870. aastatest vaid alates 1970. aastatest aga aeg liigub edasi, see vahe ju aastaga 1970. kasvab kogu aeg.

Eestis on paljud juba kolmkümmend aastat siin olnud, et hakkab nagu tekkima see …

Teiseks, näiteks krišnaiidid või Hare Krišna liikumine, neid väga sageli vaadatakse ka kui sellist NRMi, uus usuliikumine. Lääne kontekstis ja pikas perspektiivis ta ongi uus aga kasvõi kui me Eesti puhul vaatame, siis ta hakkas tegutsema siin 70. aastatel, et siis oli nii-öelda esimene laine. Et kas see, mis 70. aastatel oli — sellest on 50 aastat varsti möödas — et kas ta on ikka veel uus?

[Näitab raamatut] Siin on Tartu Ülikooli välja antud «Uued usulised ja vaimsed ühendused Eestis» ja siin ongi: Jehoova tunnistajad, Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirik, Uusapostlik Kirik, Ühinemise Kirik, ja siis Hare Krišna liikumine, Bahai. Kas ta on nagu uus või ei ole, see sõltub ka kontekstist.

Teisi termineid on ka – eks ole seal see vana nali, kui öeldakse, et noh, mis asi on sekt? Sekt on see religioon, mis mulle ei meeldi. [Naerame]