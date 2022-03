KRÜPTO-KIRILL ⟩ Episood 35. Mõned krüptosoovitused

Eelmises episoodis lubas Kirill nädala jooksul 10 võimendusega tehingut sooritada. Tehingud on tehtud, 10 tehingut 10-kordse võimendusega ja tulemus on väike miinus. Mitte oluline, arvestades mis praegu turgudel ja maailmas üldse toimub, on see okei. Alati ei saa võita. Riskide maandamine, millest eelnevalt on juttu olnud, hoiab suurema kurja ära.

Eelneval ööl BTC pisut elavnes ja praegu on ta 42 000 peal, Kirill panustab, et ta käib korra veel 39 000 - 40 000 peal ja lühikeseks müüdud positsioon on hetkel üleval. Pisike FTM kogus on samuti langusele panustatud.

Tundub kõige kiuste, et krüptoturg hakkab jalgu alla võtma. Kirill tegi üle pika aja ostud spotmarketis, võttis hunniku DASHi ja RSRi. DASHi sai ta kätte 99 dollariga ja ta eeldab, et see tõuseb 300 peale, RSR maksis ostuhetkel 0.01234 ja Kirill näeb sellele tõusu 400%. Ja kui futuuride alt pisut raha vabaneb, on järgmiseks spot-ostuks LUNA. Täna hommikul maksis see 99 dollarit, Kirill usub, et LUNAST saab selle aasta coin ja selle aasta sees näeme seda maksmas isegi 1000 dollarit tükist. Kirilli usul on natuke rohkem taga kui paljas usk. Ta ei kaupe sellega, mis võib juhtuda, vaid sellega mis parajasti juhtub. Samas – iga kaupleja otsustab ja vastutab oma otsuste eest ise.

Rohkem pole praegu aega kirjutada, turul on põnevad hetked, BTC ründab stopp-lossi, aga tundub, et see siiski napilt peab. Parem ikka kui sõjauudiseid jälgida, parem kaotada raha kui inimelusid, inimeste kannatused on palju kurnavamad ja Kirill ei talu enam seda musta masendust.