Sisemiselt on meil vaikne sellepärast, et nüüd on kõikidele meie hädadele süüdlane leitud. Putin. Kõige olulisem on see, et me ei pea enam endi keskelt väärakat otsima. Hea seegi. Ma pole 90ndate algusest saadik nii ühtset eestit näinud – nüüd me lausa ootame pagulasi, meil on hea meel neid võõrustada, me annetame neile suurima heameelega, et nad endid oma tragöödias pisukesegi inimlikumalt tunda saaks. Kogu üldise õuduse juures on õnneks midagi ka kena.